Überlingen Dritter Fall innerhalb einer Woche: Exhibitionist zieht vor Jugendlicher blank

Ein unbekannter Mann hat sich am Samstagabend in der St.-Ulrich-Straße entblößt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat sich am Samstag, gegen 22.30 Uhr, in der St.-Ulrich-Straße entblößt. Eine Jugendliche erkannte die Situation, ging nach Hause und verständigte die Polizei. Der Mann, der unerkannt flüchten konnte, ist laut Beschreibung der Polizei etwa 1,70 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare und eine schlanke Figur. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Es war bereits der dritte Fall von Exhibitionismus innerhalb einer Woche im Überlinger Stadtgebiet. Am Sonntag vor einer Woche hatte ein Mann in einer Bäckerei am Bahnhof masturbiert, am Mittwoch darauf ließ ein Exhibitionist im Priemlweg die Hose vor einer Jugendlichen herunter.