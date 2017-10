Überlingen Dringend erforderlich aber teurer als gedacht: Feuerwehr will in Altbirnau üben

Dringend erforderlich aber teurer als gedacht: Feuerwehr will in Altbirnau üben

Ein größeres Außengelände für die Überlinger Feuerwehr ist beim künftigen Ausrückebereich Ost geplant – eine Fläche bei Altbirnau ist gefunden, doch die erste Kostenschätzung ist mit 3,7 Millionen Euro rund eine Million teurer als erwartet. Diskutiert wurde über eine standardisierte Lösung, um Kosten zu sparen.

Nicht nur die Infrastruktur für den "Ausrückebereich Ost" der Freiwilligen Feuerwehr soll beim Sportzentrum Altbirnau in den nächsten Jahren entstehen. Der neue Standort soll zugleich zum zentralen Übungsgelände für die Einsatzkräfte der Überlinger Wehr werden. Dies wurde bei der Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Finanzen, Verwaltung und Spital deutlich, bei der auch der Feuerwehrausschuss am Tisch saß. Das Vorhaben ist nach dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan dringend erforderlich, um die vorgeschriebenen Hilfsfristen weitgehend einhalten zu können. Allerdings ist es nach den ersten Schätzungen des Facility-Managements mit 3,7 Millionen Euro um eine Million teurer als bislang angenommen. Und die Realisierung wird aus baurechtlichen Gründen länger dauern als bislang gedacht.

Der neue Standort wird die Abteilungen Deisendorf und Nußdorf bündeln und auch für Einsätze im Gewerbegebiet zuständig sein. Als Vorteil nannte Architekt und Projektleiter Lub Pekelder vom Technischen Facility-Management der Stadt die unmittelbare Nähe zu der geplanten neuen Auffahrt auf die B 31 an der Rengoldshauser Straße. Geprüft habe man dort drei alternative Flächen, sagte Pekelder. Echte Alternativen waren zwei davon allerdings nicht: Ein Bereich links der Straße in Fahrtrichtung Rengoldshausen auf Höhe der Tennisplätze liege im Schutzgebiet, beim zweiten hatte es sich um den großen Parkplatz beim Fußballstadion gehandelt, auf dem auch die Zirkusse ihre Zelte aufschlagen. In Frage kam daher aus Sicht der Verwaltung und der Feuerwehr lediglich eine Fläche von rund 4800 Quadratmetern zwischen der Einfahrt zum Sportgelände und dem Wellnesspark Altbirnau.

Überrascht worden waren Bauamt und Facility-Management davon, dass der dort vermeintlich bestehende Bebauungsplan nie Rechtskraft erlangt habe. "Wir müssen daher etwa ein Jahr mehr einplanen, bis wir einen genehmigten Bebauungsplan haben", erklärte Pekelder. Er hält eine Fertigstellung frühestens Anfang 2020 für realistisch.

Zu längeren Diskussionen führte die Frage, inwieweit man auf vorhandene Planungen zurückgreifen könne. "Man hat hier fast den Eindruck, als solle hier das erste Feuerwehrhaus in ganz Baden-Württemberg gebaut werden", sagte Stadtrat Robert Dreher (FWV/ÜfA): "Jede Stadt hat doch ein Feuerwehrhaus. Gibt es denn hier keine Standardisierung für ein Gebäude mit sechs Stellplätzen?" Auch Oberbürgermeister Jan Zeitler habe sich gefragt: "Warum spiegeln wir nicht einfach das Gebäude aus dem Westen nach Osten?" Eine legitime Frage laut Pekelder, doch allein die geschätzte Bausumme und die Honorare machten eine Ausschreibung nötig.

Dennoch plädierte auch Walter Sorms (LBU/Grüne) für ein "Copy and Paste", wie es Pekelder genannt hatte. Wenn er ein ideales Gebäude für seine eigenen Bedarf entdecke, sage er: "Das will ich auch so haben." Derlei einfache Übernahmen seien rechtlich unzulässig, hielten Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger und Baubürgermeister Matthias Längin entgegen und ließen sich diese Einschätzung von Revisor Frank Göller bestätigen. "Davon kann ich nur dringend abraten", erklärte Göller: "Die Architektenkammer versteht hier keinen Spaß."

Wenn die Stadt schon keine "schlüsselfertige" Planung übernehmen könne, sagte Reinhard Weigelt (FDP), ließen sich das Gebäude und die Außenanlagen doch in zwei Schritten realisieren, um die Finanzierung zu strecken. Allerdings zeigte er sich verwundert, dass sich damit nur rund 380 000 Euro aufschieben ließen. Oberbürgermeister Jan Zeitler erschien so eine Aufteilung auch sonst nicht sinnvoll. "Was hilft mir denn ein Haus, wenn ich nicht üben kann." Feuerwehrchef Heiko Ackel bekräftigte die Notwendigkeit dieser Übungsfläche, nicht zuletzt aus Rücksicht auf die Anwohner. Nur mit Mühe ließe sich zudem bei drei Zügen immer wieder ein geeignetes Übungsobjekt finden, ergänzte Zugführer Christian Gorber.

Aktuelle Investitionen

Die beantragten Investitionen der Feuerwehr neben den geplanten Baumaßnahmen erläuterte Stadtbrandmeister Heiko Ackel. Für Fahrzeuge und Ausrüstung hatte er 915 000 Euro summiert, wobei sich fast die Hälfte über Landeszuschüsse refinanzieren ließen. Strittig war die Berücksichtigung eines so genannten Wechselladerfahrzeugs (180 000 Euro), für das der Landkreis die Kostenübernahme schon zugesagt habe. Ackel hatte es zur Sicherheit dennoch aufgenommen. Diese Notwendigkeit sah das Gremium nicht, wollte sich auf die Zusage verlassen und nahm den Haushaltsposten heraus. (hpw)