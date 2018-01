Überlingen Dreikönigstauchen ist ein Festtag für Taucher aus nah und fern

Das Dreikönigstauchen der Tauchgruppe Überlingen fand in diesem Jahr zum 47. Mal statt. Viele der Taucher bedauerten, dass ein Teil des Reviers derzeit durch die Gartenschaubaustelle blockiert ist. Für die Wassersportler ist die Steilwand vor Überlingen ein wahres Mekka.

Für manche Überraschung sorgten am Samstagmorgen beim 47. Dreikönigstauchen der Tauchgruppe Überlingen allein schon die unberechenbaren Nebelschwaden. Sie waberten noch durch die höheren Lagen der Stadt, als die ersten Taucher mit den ersten Sonnenstrahlen schon ins sechs Grad kalte Wasser stiegen. Mehr als 200 aus nah und fern sollten folgen. Um 10 Uhr war das Parkhaus Post besetzt und die wenigen oberirdischen Parkplätze an der Seestraße wurden noch aktiviert. Der 222. Teilnehmer registrierte sich gegen 11 Uhr im Logbuch des Veranstalters.

Ein Mekka für Aquanauten ist und bleibt Überlingen insbesondere dank seiner Steilwände unter Wasser, die in dieser ausgeprägten Form nicht nur am Bodensee, sondern in ganz Deutschland nahezu einzigartig sind. Und diese sind nicht nur topografisch spektakulär, sondern bilden auch ganz besondere Lebensräume. Die Herkunft der Unterwasserfans unterstrich dieses Alleinstellungsmerkmal einmal mehr: Die größte Distanz legten Teilnehmer aus Papenburg an der Ems zurück, auch vom Genfer See waren neugierige Taucher erstmals angereist. Ältester Teilnehmer war wie seit vielen Jahren der vollbärtige Hans Bosch aus Freiburg mit seinen 77 Jahren. "In der Zwischenzeit ist er an Land zwar nicht mehr ganz so behände", sagte Organisator Dirk Diestel: "Doch unter Wasser ist er wie ein Fisch." Schon mehrfach hatte Bosch auch die Schatzkiste gehoben. "Das ist nur ein Spaß am Rande", erklärte Diestel: "Den meisten geht es um das tolle Tauchrevier."

Dieses Mal hatte der Uhldinger Daniel Günzel von den Bodensee-Aquanauten Ernst gemacht. Er war schon kurz nach 7 Uhr angekommen und hatte sich als einer der ersten um 8 Uhr ins Wasser begeben. "Günzel hatte einen Scooter mitgebracht, um schnellstmöglich die Uferlinie abzutauchen", sagte Diestel später: "Um 8.30 Uhr hatte er die Kiste schon geborgen." Mit Professor Franz Brümmer von der Universität Stuttgart tauchte ein Biologe ab, der am Bodensee in den vergangenen Jahren schon einige überraschende Entdeckungen gemacht hat. "Wir haben hier einige seltene Süßwasserschwämme gefunden", erklärte er und auch dieses Mal holte er sich einige Proben, die er mit in sein Labor nahm. Eine neue Art der Dreikantmuschel kramte er aus seinen Handschuhen, die sich seit einiger Zeit im See angesiedelt hat. Die Quagga (Dreissena rostriformis) gehört zu den sogenannten Neozoen, die im Mai 2016 erstmals bei Wallhausen beobachtet worden war und sich inzwischen schon weit ausgebreitet hat. Wie der Höckerflohkrebs, der ebenfalls zur Sammlung Brümmers an diesem Tag gehörte. Manche kamen vor allem, um die Saiblinge auf dem Weg in ihre Brutregionen am Ufer zu beobachten – wie Clemens, Udo und Gerhard vom Polizeisportverein Stuttgart. "Die Saiblinge haben zur Zeit einen knallroten Bauch", schilderte Clemens seine Beobachtungen.

Eine Besonderheit war es, dass die Taucher an diesem Tag auch vor der Promenade in Richtung Landungsplatz schwimmen konnten. "Einen Steilabfall gibt es hier zwar nicht", sagte Ralf Münzenmayer, Vorsitzender der Bodensee-Aquanauten. Doch ließ sich hier unter Wasser manch andere Entdeckung menschlichen Ursprungs machen. Das schönste Revier überhaupt sei derzeit allerdings von der Gartenschaubaustelle blockiert. Da ist sich Münzenmayer mit den anderen einig.

Während man beim Minigolfplatz erst einmal 25 Meter abtauchen muss, beginnt dort die Steilwand teilweise schon nach wenigen Metern. "Das ist echt schade", sagte Münzenmayer etwas ungeduldig: "Im Westen, wo die Erdbewegungen abgeschlossen sind, könnte man das doch wieder freigeben."

"Heute ist es doch richtig warm hier"