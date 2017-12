Überlingen Drei Glocken der Auferstehungskirche läuten wieder

Das kleine Geläut der Auferstehungskirche erklingt über die Feiertage - und das ist dem Mut und Engagement von Dekanin Regine Klusmann zu verdanken.

Der Verkehr schiebt sich wie jeden Tag laut durch die Altstadt, doch seit Donnerstag mischt sich unter den Verkehrslärm ein verloren gegangener und doch vertrauter Klang: Glaube, Mut und Liebe erklingen wieder. So heißen die drei Glocken der Auferstehungskirche in der Christophstraße und seit Donnerstagmorgen läuten die Glocken wieder.

Dass über die Feiertage die Glocken der Kirche läuten, ist dem Mut und Engagement von Dekanin Regine Klusmann zu verdanken. Eigentlich sollte die Renovierung der Kirche längst abgeschlossen sein und die Gemeinde bereits das Weihnachtsfest in den frisch renovierten Räumen feiern. Doch Verzögerungen beim Bau zwangen zur Verschiebung der Einweihung der renovierten Kirche auf Ostern 2018. Im Moment ist die Auferstehungskirche mehr Baustelle als Kirche, Baulärm beherrscht die Szene.

"Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf." Römer 13, 11, ein passendes Zitat aus der Lutherbibel, für Dekanin Klusmann die Motivation, zur Tat zu schreiten. Was die Bauarbeiter nicht fertigbringen, macht sie selber: In Gummistiefeln steht sie auf der Baustelle und schließt die Steuerung der Glocken an den provisorischen Baustrom an. Mit dem Handy telefoniert sie mit den Glockenbauern aus Triberg und lässt sich per Ferndiagnose die Steuerung erklären. "Es lööpt", sagt sie am Ende ganz stolz in ihrer norddeutschen Art, es läuft.

Die Glocken läuten wieder, zumindest im Takt der Zeit. Alle 15 Minuten schlagen sie und auch die Stunde wird geschlagen. Doch auf das Morgen-, Mittag-und Abendläuten muss verzichtet werden: "Wahrscheinlich haben die Elektriker schon die alten Kabel für den Glockenmotor gekappt, und das kriegen wir auch vor Weihnachten nicht mehr gerichtet," so Klusmann. Damit fällt auch das Festgeläute an Weihnachten und an Silvester aus. "Wie schade, nun bleibt uns nur der Stundenschlag."

Das Morgenläuten hätte Klusmann wegen der Ferienzeit von 7 Uhr auf 8 Uhr verschoben, aber das ist jetzt nicht mehr von Bedeutung. Bis zur Wiederaufnahme der Bauarbeiten Anfang Januar wird die Kirche immerhin im Takt der Zeit läuten. Dann wird sie wieder abgestellt, die Glockenrevision steht an.