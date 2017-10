Überlingen Drei Chöre singen gegen Herbst an

Die Chöre aus Bonndorf, Ludwigshafen und Heiligenberg haben im Bürgersaal in Bonndorf bei Überlingen beim Herbstkonzert modernes und klassisches Liedgut gepflegt. Für langjähriges Mitsingen wurden Ursula Natterer, Marianne Straub und Klaus Herzog ausgezeichnet.

Überlingen-Bonndorf – Es wurde viel mitgesungen an diesem Abend in Bonndorf, an dem der Gesangverein im Bürgersaal sein Herbstkonzert gab. Die Dirigenten der drei beteiligten Chöre verstanden es, das gut gelaunte Publikum zum Mitsingen zu bewegen. Und beim Volkslied "Hejo, spann den Wagen an" sang der veranstaltende Chor aus Bonndorf mit seinen zahlreichen Besuchern sogar mehrstimmig gemeinsam. So breitete sich, während draußen Blitze einen Temperatursturz und Regen ankündigten, im herbstlich geschmückten Bürgersaal rasch eine gute Stimmung aus, die den ganzen Abend über anhielt.

Besonders zwei Sängerinnen und ein Sänger aus Bonndorf hatten an diesem Abend Grund, gut gelaunt zu sein. Sie wurden für ungewöhnlich lange Sängeraktivität durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Bodensee-Hegau-Chorverbandes, Bernhard Schäuble aus Überlingen, geehrt. Schäuble verband die Ehrung mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für das Singen, das er "Balsam für die Seele" nannte. Es diene somit dem Wohlbefinden des Einzelnen und dieser diene mit seinem Gesang im Kreise von Mitsängern der Allgemeinheit, "Der Gesang", rief der Vizepräsident in den Bürgersaal, "ist ein die Gesundheit förderndes Element!" Der Chorgesang begleite die Sänger durch frohe und auch schwere Stunden ihres Lebens. Zugleich diene der Chorgesang der Pflege eines alten Kulturguts.

Die drei Chöre des Abends wurden von nur zwei Personen geleitet. Beim Gesangverein 1919 Bonndorf sowie beim Männergesangverein Liederkranz aus Ludwigshafen war dies Markus Löhr aus Sipplingen. Dem Gemischten Chor aus Heiligenberg steht Maria Brommer als Dirigentin vor. Alle drei Chöre verfügen, wie sich an diesem Abend erwies, über ein beachtliches Stimmenpotenzial, wenn auch der allgemein zu beobachtende Schwund an Männerstimmen und die Überalterung der Sänger nicht zu übersehen waren.

Eine Ausnahme bildet der Gemischte Chor aus Heiligenberg. Er umfasste bei seinem Auftritt 30 überwiegend junge Sängerinnen und neun Sänger. Was ihre temperamentvolle Dirigentin gesanglich aus ihnen herausholte, veranlasste das Publikum zu begeisterten Beifall. Hier wurde deutlich, was moderner Chorgesang bedeuten kann. "Look at the world" (John Rutter), "Can you feel the love tonight" (Elton John) und "Ich war noch niemals in New York" (Udo Jürgen) rissen das Publikum mit. Doch als mit Stampfen und rhythmischen Rufen eine afrikanische Melodie als Zugabe vorgetragen wurde, begannen die Zuhörer regelrecht zu rasen.

Dies zu erreichen, gelang später auch Markus Löhr, als er mit den Bonndorfer Sängern zu Zugaben aufgefordert wurde und statt einer nicht vorhandenen Trommel kurzerhand die Sitzfläche eines Stuhls hernahm. Die Chöre aus Bonndorf und Ludwigshafen pflegten eher das klassische Liedgut, wozu der "Kriminaltango" und "Es wollt eine Frau zum Weine gan" (Bonndorf) gehörten, ebenso wie "Die kleine Kneipe" (Ludwigshafen), ein Lied, das bei so manchem Bonndorfer eine stille Träne hervorrief, hatte hier doch just vor 14 Tagen die letzte der drei örtlichen "Kneipen", die Traditionsgaststätte "Adler", die Tore geschlossen. Es gab viel Beifall für die drei Chöre von den Zuhörern, die nach Konzertschluss noch längere Zeit gesellig beieinander saßen.

Ehrungen

„Erledigung aller Aufgaben eines Vorsitzenden rund um den Verein“: Das habe ihm Klaus Herzog geantwortet, als er ihn nach Einzelheiten seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Gesangvereins Bonndorf in den vergangenen 42 Jahren gefragt habe. Das führte Bernhard Schäuble aus, stellvertretender Präsident des Bodensee-Hegau-Chorverbands, als er beim Herbstkonzert drei langjährige Mitglieder ehrte. Er, Schäuble, sei zwar noch nicht so lange Vorsitzender vom Überlinger Männerchor, jedoch wisse auch er mittlerweile, was sich hinter den Worten Klaus Herzogs alles verberge. Dieser trat 1967 in den damaligen Männerchor Bonndorf ein, womit er seit 50 Jahren als Sänger dabei ist. 1973 wurde er zum Kassierer gewählt, im Jahr darauf zum stellvertretenden Vorsitzenden und wiederum ein Jahr später zum Vorsitzenden. Dieses Amt hat Herzog heute noch inne. Für dieses Engagement erhielt Klaus Herzog die goldene Ehrennadel des deutschen Chorverbands.

Seit 40 Jahren ist Ursula Natterer als Sängerin dabei, die die goldene Ehrenbrosche des badischen Chorverbands erhielt. Sie war 24 Jahre stellvertretende Vorsitzende und ist auch heute noch vielfältig aktiv im Gesangverein Bonndorf.

Marianne Straub singt seit 25 Jahren im Chor, gehört dem Liederausschuss des Vereins an und ist auch sonst in vielen Bereichen rund um den Verein aktiv. Schäuble überreichte ihr dafür die silberne Ehrenbrosche vom badischen Chorverband. (ex)