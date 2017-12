Überlingen Dorothea Reinhard blickt auf 103 Jahre zurück

im Augustinum in Überlingen hat Dorothea Reinhard ihren 103. Geburtstag gefeiert. Dei Ärztin erzählte dabei auch aus ihrem bewegten Leben.

Überlingen (lf) Als sie am 16. Dezember 1914 in Stuttgart geboren wurde, stand das Deutsche Kaiserreich seit einigen Monaten im Ersten Weltkrieg mit seinen europäischen Nachbarn Frankreich, Russland und England. Die Ärztin Dorothea Reinhard feierte am Samstag in der Überlinger Seniorenresidenz Augustinum ihren 103. Geburtstag, zu dem ihr Stiftsdirektor Tobias Heemann und OB-Stellvertreter Günter Hornstein gratulierten. Die hochbetagte Dame gehört zu den ältesten Einwohnern der Stadt. Als Zeitzeugin kann sie auf ein Jahrhundert mit Höhen und Tiefen zurückblicken. Sie hat eine bewegte Lebensgeschichte, die sie an viele Orte in Deutschland führte, zum Teil bedingt durch regelmäßige Versetzungen ihres Vaters, der ein Reichsbankdirektor war.

Aufgewachsen ist sie in Stuttgart, wo sie die Rosenberg-Grundschule und das Königin-Charlotte-Mädchengymnasium besuchte. Die Abiturprüfung legte sie 1934 in Dessau ab. Nach dem damals obligatorischen Arbeitsdienst nahm sie das Studium der Medizin auf. Die Universitäten Halle, Bonn und Greifswald waren weitere Stationen, um nach Staatsexamen und Promotion 1940 ihre Ausbildung als Ärztin abzuschließen. In Gelsenkirchen war sie ein Jahr im evangelischen Krankenhaus in der Geburtshilfe tätig.

Im Kriegsjahr 1939 heiratete Dorothea Reinhard ihren Mann, der als Sanitätsoffizier in der Wehrmacht diente. Nach dem Krieg verschlug es das Paar für neun Jahre nach Bremerhaven, von dort aus nach Münster, wo Dorothea Reinhard als Ärztin in der britischen Rheinarmee arbeitete, bevor es wieder Richtung Süden ging, nach Stuttgart. Bis ins 71. Lebensjahr war die Jubilarin in ihrem Beruf tätig, hielt Vorträge an der Sportschule Ruit, machte Urlaubsvertretungen und arbeitete im Stuttgarter Gesundheitsamt.

Auf das Geheimnis ihres Alters angesprochen, sagt sie: „Ich habe immer gearbeitet, ich nehme kein Ginkgo, ich rauche und trinke nicht und habe, solange es ging, jeden Sport getrieben – Tennis, Skifahren, Schwimmen, Wandern und Reiten." Als sie vor über 20 Jahren nach Überlingen ins Augustinum zog, engagierte sie sich in den folgenden neun Jahren für ihre Mitbewohner in der wöchentlichen „Augustinum-Stunde“, ein Gesprächskreis, in dem aktuelle und alltägliche Themen behandelt werden.

Als Gesprächspartnerin ist Dorothea Reinhard hellwach, politisch interessiert, reiseerfahren, rundum belesen und schlagfertig. Ihre Philosophie: Mit zunehmenden körperlichen Beschwerden muss man sich abfinden, für alles andere muss man dankbar sein. „Gelassenheit kommt mit dem Alter“, zitiert sie den römischen Philosophen Seneca. Zu ihrem Geburtstag gratulierten ihr Sohn, drei Enkel und sechs Urenkel.