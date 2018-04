Überlingen Dokumentarfilm "Das System Milch" erschreckt Kinobesucher

Einen kritischen Blick auf die Milchproduktion wirft der Dokumentarfilm "Das System Milch". Viele Überlinger Kinozuschauer zeigten sich bestürzt über die Zustände in der Massenproduktion. Etliche Bauern selbst sahen zu viel Schwarz-Weiß-Malerei.

Es sind teilweise erschreckende Bilder, mit denen der Film "Das System Milch" von Andreas Pichler das Publikum im Kino Überlingen konfrontiert. Roboter melken die Kühe, schieben den Mist aus dem Stall und gleichzeitig die Beine der Kühe weg. Bei Hochleistungswettbewerben können die Tiere kaum gehen, weil sie das übermächtige volle Euter dabei behindert. Alles Facetten eines Systems, in dem europäische, insbesondere die deutschen Landwirte zu viel Milch produzieren und am Ende doch kaum ein Ertrag zum eigenen Leben übrig bliebe, wenn es die Zuschüsse der EU nicht gäbe – oder die Verstromung des Mistes.

"Unendlich wichtig" hatte Kinobetreiberin Nicole Lailach den Film schon in der Begrüßung genannt. "Man müsste ihn auch allen Kindern zeigen", sagte Lailach. Umso mehr als ihre eigenen Kinder auf dem Hofgut Rengoldshausen bleibende Erfahrungen im wertschätzenden Umgang mit Tieren gemacht hätten. "Da sprechen sie noch Jahre später davon."

Sprachlos zurück lässt einen dagegen die Dokumentation "Das System Milch". Zwar sind es drei Extrembetriebe, wie die Landwirte selbst anschließend betonen und eine Schwarz-Weiß-Malerei erkennen. Doch wer hört, dass ein Großerzeuger in Dänemark täglich neben 25 000 Liter Milch rund 70 000 Liter Gülle produziert, ohne durch die Produktion selbst einen Gewinn zu erzielen, staunt. Was am Ende übrig bleibe, seien lediglich die Zuschüsse der Europäischen Union. Gleichzeitig wird die Milch als Pulver in den Senegal exportiert, wo sie den dortigen Kleinbauern die Absatzchancen raubt. Oder nach China, wo die Menschen auf größeres Körperwachstum hoffen, wenn sie genügend Milch trinken. Dabei sei Milch längst nicht das gesunde Allheilmittel, als das sie gerne hingestellt wird.

Während ein schwäbischer Landwirt sagt, er mache mehr Plus mit dem Mist als mit der Milch, die in einem durchautomatisierten Betrieb erzeugt wird, setzt ein Kollege im Vinschgau ganz auf die Wertschöpfung durch biologische Produkte. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit müsse man entweder maximal intensivieren oder maximal extensivieren. Den entscheidenden Unterschied machten am Ende lediglich die Folgen für die Umwelt – doch die seien enorm schädlich bei der Massenproduktion.

In der Diskussion sind es nicht unbedingt die Landwirte, sondern die Zuschauer, die am massivsten in die Kerbe des Films hauen. Die Darstellung sei ihm zu "Schwarz-Weiß", klagt Demeter-Bauer Rolf Holzapfel aus Ingoldingen, der im Verbund mit 28 Betrieben hochwertige Heumilch vermarktet. Ihm fehlte der "Blick nach vorne, was man auch tun kann". Ihm widerstrebe lediglich das verbreitete Gefühl der Ohnmacht, was nicht heiße, "dass man nichts gegen das System tun will". Wie es gehen kann, beschrieb Milchviehzüchterin Mechthild Knösel für ihren Betrieb in Rengoldshausen. Mit 50 Tieren erzeugt sie besondere "Vorzugsmilch", quasi Rohmilch, die unbehandelt verkauft werden darf. "Davon vermarkten wir 50 Prozent direkt, der Rest geht in den Naturkosthandel." Erfreulich nannte Knösel, dass das ganzheitliche Konzept und das Produkt bei den Kunden geschätzt werde. In den letzten Tagen habe sie ein Handyfoto eines Käufers erhalten, der die Milch gerne per Post in die Eifel geschickt bekommen wollte.

"Ein Betrieb braucht eine gewisse Größe", führte Alexander Kösler, konventioneller Milchbauer aus Hochdorf bei Bad Waldsee, ins Feld: "Der Familienbetrieb ist out." Man müsse ein Konzept mit fremden Arbeitskräften wirtschaftlich darstellen können, schließlich wolle nicht unbedingt eine ganze Familie hier eingespannt sein, argumentiert Kösler. Für biologische Produktion fehle ihm das notwendige Land, sagt Kösler. Eiweißfutter brauchten die Milchkühe zwar. "Doch wir kommen ganz ohne Soja aus Übersee aus", sagt er. Kritik an der Politik kam eher vom Publikum, das auch an die Verantwortung der Verbraucher appellierte. Doch die bewussten Milchtrinker waren an diesem Abend im Kinosaal eher unter sich.

Zahlen und Fakten

67 319 Milcherzeuger halten in Deutschland 4,2 Millionen Milchkühe und erzeugen 32,7 Millionen Tonnen Milch pro Jahr (2016). In der Europäischen Union liegt Deutschland mit 22 Prozent der Gesamtproduktion an der Spitze. Der Außenhandelsumsatz der deutschen Milchindustrie lag nach Angaben des Milchindustrieverbands im Jahr 2016 bei 6,23 Milliarden Euro.

Milch und Milchprodukte im Wert von 8,43 Milliarden Euro gingen danach über die deutschen Grenzen ins Ausland. Die bevölkerungsstarken Regionen fragen hohe Mengen an Milch und Milcherzeugnissen auch aus dem Ausland nach. Insgesamt sind laut des Verbands Milch und Milcherzeugnisse im Wert von 6,05 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.