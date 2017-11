Überlingen Diskussion um Gastronomie au fdem LGS-Gelände

Während die Fraktion LBU/Grüne regionale Produkte auf dem Ausstellungsgelände anbieten möchte, befürchtet Oberbürgermeister Jan Zeitler zu hohe Kosten.

"Geld oder Bio?", vor dieser von Geschäftsführer Roland Leitner überspitzt formulierten Frage, stehe der Aufsichtsrat der Landesgartenschau GmbH, wenn es um die Wahl der Gastronomie auf dem LGS-Gelände während des Ausstellungsjahres 2020 geht.

Stadtrat Ulf Janicke hat dazu eine klare Meinung: "Es ist eine politische Entscheidung, wo man den Schwerpunkt setzen möchte." Seine Fraktion, LBU/Grüne, habe sich im Vorfeld klar für regionale Produkte bei der Gartenschau ausgesprochen und bereits eine Veranstaltung organisiert, um dieses Ziel voranzutreiben. "Leider war die Wirkung nicht so stark wie erhofft", so Janicke. Deshalb regte er in der jüngsten Gemeinderatsitzung an, dass der Gemeinderat dem LGS-Aufsichtsrat eine Richtlinie mitgibt, in welche Richtung geplant werden soll. Dazu wollte er gerne ein Stimmungsbild erfragen. "Wo stehen die anderen Fraktionen?"

Davor riet Oberbürgermeister Jan Zeitler jedoch ab. Man müsse berücksichtigen, dass nicht nur Überlinger, sondern vor allem Gäste von außerhalb zur Landesgartenschau kämen, die eventuell andere Präferenzen hätten als der Überlinger Gemeinderat. Deshalb stellte er die rhetorische Frage: "Können wir für die mitentscheiden?" Zudem warnte der OB davor, die Qualitätskriterien zu hoch festzusetzen: "Wenn ein Schnitzel 14 Euro kostet, werden wir massive Diskussionen haben – sowohl in der Stadt als auch außerhalb.

" Raimund Wilhelmi (FDP) ergänzte, dass es seiner Fraktion auf die Leistungsfähigkeit des Gastronomen ankomme: "Wenn man eine halbe Stunde für eine Wurst anstehen muss, macht die Blümchenschau auch keinen Spaß mehr."

Zeitler stellte aber auch klar, dass seine Gartenschau-Erfahrungen (Horb und Öhringen) gezeigt hätten, das die Gastronomen automatisch auf Produkte aus der Region angewiesen seien. Auch Roland Leitner betonte, dass die LGS GmbH "unabhängig vom Förderprogramm" das Ziel verfolge, regionale Produkte anzubieten. Derzeit erstelle ein Gastronomieberater ein Konzept, auf dessen Grundlage dann eine Ausschreibung erfolge. Die Entscheidung liegt schließlich beim LGS-Aufsichtsrat.