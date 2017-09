vor 16 Minuten Hanspeter Walter Überlingen Diskussion um Ablehnung der Winter-Zelte bei der Greth

Der Bauausschuss des Gemeiderats Überlingen hat einen Antrag des Greth-Gastronomen Pino Arena abgelehnt, im Winter Zelte an der Greth zur Außenbewirtung aufzustellen. Das sorgt für Diskussionen. Bauauschuss-Mitglied Reinhard Weigelt, auch Betreiber der Greth-nahen Eisbahn, sähe in dem Angebot keine Konkurrenz zur Bewirtung an der Eisbahn.