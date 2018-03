Überlingen Discounter Aldi will zum Einkaufszentrum "La Piazza" umziehen

Discounter Aldi will den jetzigen Standort Heiligenbreite aufgegeben und zum Einkaufszentrum "La Piazza" umziehen. "La Piazza"-Manager Marcus Gross hat eine Teiländerungen von drei Bebauungsplänen im Oberried beantragt. Die Stadtverwaltung hält die Aldi-Verlagerung aus Sicht der Stadtentwicklung für wünschenswert. Allerdings besteht ein Widerspruch zu Planungszielen und dem Einzelhandelskonzept. Und was sagen die Gemeinderäte dazu? Nicht viel.

Die Möglichkeit zum Aldi-Umzug Richtung "La Piazza" will Marcus Gross, Geschäftsführer der "La Piazza Verwaltungs GmbH & Co KG", schaffen, der südlich der aktuellen Bebauung an der Abigstraße – zwischen Obi und Orgelbau Raffin – gerne ein neues Sondergebiet Einzelhandel entwickeln würde. Die erforderlichen Teiländerungen beantragte Gross gleich für mehrere Bebauungspläne, darunter auch für die Verbindungsstraße B 31-alt mit der L 200a ("Weierhalde"). Gerade diese noch direktere Anbindung aus Richtung Burgberg wäre für die neuen Märkte besonders attraktiv, da sie just dort ankommt, wo die Erweiterungsflächen für den Einzelhandel vorgesehen sind.

Aus Sicht der Stadtentwicklung wäre diese Umsiedlung von Aldi "sehr wünschenswert", erklärte Baubürgermeister Matthias Längin. Allerdings widerspreche dies den geltenden raumordnerischen Rahmenbedingungen der Landesplanung, sagte Längin, wie bei den Vorberatungen im Ausschuss schon ausführlich erläutert worden sei. Konkrete Ausführungen in der öffentlichen Ratssitzung machte er allerdings nicht. Trotz dieses ausdrücklich formulierten Widerspruchs gab es keinerlei Diskussion und das Gremium stimmte dem Antrag auf Änderung der Bauleitplanung einstimmig zu.

Die Vorgaben des aktuellen Einzelhandelskonzepts der Stadt, das aufgrund des Edeka-Neubaus am Härlen erforderlich geworden und am 17. September als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen worden war, würden "weitestgehend berücksichtigt", betonte Marcus Gross in seinem Schreiben an das Stadtplanungsamt. Mit Ausnahme der geplanten Verlagerung des bereits im Gewerbegebiet angesiedelten Aldi-Marktes seien in dem neuen Bereich lediglich "nicht zentrumsrelevante Sortimente" vorgesehen. Genannt werden in der Vorlage der Verwaltung davon explizit Fachmärkte für Fahrräder und Tierbedarf. Letztere erscheinen auch aus Sicht der Verwaltung rechtlich grundsätzlich unproblematisch. "Die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen zur Realisierung derartiger Fachmärkte wäre somit auch relativ kurzfristig, beispielsweise im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans, möglich."

Anders verhalte es sich mit der Verlagerung des Aldi-Marktes mit seinem zentrenrelevanten Sortiment. "Die Verlagerung widerspricht den übergeordneten Zielen der Raumordnung und dem städtischen Einzelhandelsentwicklungskonzept", betont Stadtplaner Andreas Gorgol in der Sitzungsvorlage. "Entsprechend bestehen seitens des Regierungspräsidiums erhebliche Bedenken, die auch in einer gemeinsamen Besprechung und den darauffolgenden Abstimmungen nicht ausgeräumt werden konnten." Auch die Tatsache, dass es sich beim Aldi-Markt um eine Verlagerung handle und der Markt hierdurch näher an die Kernstadt bzw. einwohnerstarke Wohngebiete heranrücke, wie Marcus Gross argumentierte, führe zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts.

"Der vorgesehene Aldi-Markt ist gemäß EHEK in nicht-integrierter Lage unzulässig und widerspricht dem Integrationsgebot," formuliert es Gorgol. Vor Beginn einer Bauleitplanung seien somit zwingend die Rahmenbedingungen und die mögliche Vorgehensweise mit dem Regierungspräsidium verbindlich abzustimmen, erklärte die Verwaltung. Längin brachte dies in der Sitzung auf den kurzen Nenner: "Die Verwaltung muss hier noch ein ziemlich dickes Brett beim Regierungspräsidium bohren. Dazu würden wir uns gerne von Ihnen den Auftrag holen." Den bekam er – sogar kommentarlos.

Beschluss von 2014 steht Umsiedlungsplänen entgegen