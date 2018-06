Überlingen Diesmal gibt es Kultur "am" statt "im" Kapuziner

Eventmanager Reinhard Weigelt inszeniert sein 23. Festival in Überlingen. Diesmal sind die Rahmenbedingungen allerdings andere – deshalb gibt es statt wie üblich "Kultur im Kapuziner" diesmal "Kultur am Kapuziner". Auch die "Kleine Oper am See" ist wieder dabei.

Überlingen – Ein echtes Feuerwerk an komödiantischer und musikalischer Vielfalt verspricht das Kulturprogramm, das Eventmanager Reinhard Weigelt von 4. bis 26. August "am" Kapuziner bietet. In die ingesamt 16 Abende integriert ist die "Kleine Oper am See". Nachdem im Vorjahr alle drei Abende ausverkauft gewesen waren, wird Mozarts "Don Giovanni" in diesem Sommer viermal zu sehen sein. Es ist inzwischen die 23. Auflage des Festivals und nach Weigelts Worten die größte privat organisierte Veranstaltungsreihe dieser Art am ganzen Bodensee.

Begonnen hatte alles Mitte der 1990er Jahre auf einer Bühne unter der riesigen Blutbuche im Badgarten, der parallel dazu zu einem Skulpturenpark wurde. Doch aus Fürsorge für den Baumriesen und die sensiblen Grünanlage wäre das heute kaum mehr vorstellbar. Zum witterungsbeständigen Fluchtpunkt war die ehemalige Kapuzinerkirche geworden, nachdem das Sommertheater hier Einzug gehalten hatte. Doch in diesem Jahr wird das Bauwerk allenfalls Kulisse für die Veranstaltung im angrenzenden Garten sein.

Sperrung des Kapuziners

Das Programm stand zu 80 Prozent und die ersten Verträge hatte Weigelt längst unterschrieben, als ihm mit der Sperrung des Kapuziners im Dezember der Veranstaltungsraum abhanden kam. "Für mich war es der Schock des Jahrhunderts." Aus dem "im" ein "am" zu machen, war für ihn ebenso schwierig wie für das Sommertheater und glich zwischenzeitlich einem Drahtseilakt für die Organisatoren. Doch inzwischen freut sich Reinhard Weigelt über sein Konzept eines mobilen "Kulturpavillons", der allen Anforderungen an Bühne, Garderoben, Künstlertoiletten und Gastronomie gerecht wird, wie er sagt. "Wir haben eine elegante Lösung gefunden."

Verschiedene Zielgruppen

Das Programm spricht wieder verschiedene Zielgruppen an. "Obwohl wir inzwischen auch zahlreiche Stammgäste haben", freut sich der Veranstalter: "Ja, ich kenne sogar einzelne, die lassen nahezu keinen Abend aus." Das Programm startet ab 4. August mit einem Schwerpunkt auf Kabarett und Comedy, die "Kleine Oper" gibt von 16. bis 19. August den Übergang zum musikalischen Finale des Festivals, das unter anderem Johnny Cash und Leonard Cohen wiederaufleben lässt. Der gereifte Schweizer Liedermacher Stephan Sulke (74), der am heutigen Abend in Züricher das erste Konzert dieses Jahres gibt, wird mit einem der ganz wenigen Auftritte in Deutschland am Bodensee zu Gast zu sein. "Der jüngeren Generation muss man zwar erst erklären, wer Sulke ist", räumt Weigelt ein: "Doch Sulke selbst war so begeistert vom Konzert im letzten Jahr, dass er gerne wieder nach Überlingen kommt."

Mischung aus Bewährtem und Neuem

Weigelt setzt auf eine Mischung aus Bewährtem und Neuem. Gleich fünf Gruppen oder Künstler werden ihre Überlingen-Premiere haben. Dazu gehören "Toni Bartls Alpin-Drums", die ihr Programm mit "Der Berg groovt" überschrieben haben und mit Milchkannen, Benzinkanistern und allerhand landwirtschaftlichem Gerät eine bemerkenswerte Percussion-Show auf die Bühne zaubern. Erstmals auf der Überlinger Bühne stehen Comedy-Stars wie Django Asül und der Schwabe Werner Koczwara, der im Vorjahr den baden-württembergischen Kleinkunstpreis erhalten hatte und nach zehn Abenden in der Münchener Lach- und Schießgesellschaft zu einem Abstecher an den Bodensee kommt. Zu den Novitäten zählt auch die Johnny-Cash-Show der Cashbags, die als beste ihrer Art gilt. Eine besondere "Erlebnisqualität" verspricht der Veranstalter mit dem Leonard Cohen Project, für das Weigelt zum dritten Mal die Kerzen entzündet. Für romantische Stimmung sorgt sicher auch Multitalent Konrad Beikircher, der dieses Mal Lieder von Paolo Conte mitbringt.

Schon ein Dauerbrenner am See ist Kabarettist Bernd Kohlhepp, der gleich in zwei Kombinationen auf der Bühne stehen wird. Wer es lieber italophil mag, für den kommt Comedian Roberto Capitoni gerade recht. Eine feste Bank sind Weigelts Frauen-Specials: "Sekt and the City" markiert am 4. August gleich den Auftakt des Festivals, Grundkenntnisse in Schwäbisch-Alemannisch können die aufmerksamen Zuschauer bei "Dui do on de sell" getrost mit nach Hause nehmen.

