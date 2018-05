Überlingen Diese Bilder werden sie nie vergessen: Der Flugzeugabsturz 2002 über Überlingen war der dramatischste Einsatz für die Feuerwehr

Bald 16 Jahre ist es her, dass über Überlingen ein Passagierflugzeug aus Baschkirien und eine DHL-Frachtmaschine zusammenstießen und 71 Menschen ihr Leben verloren. Feuerwehrleute waren bei den brennenden Trümmern, noch bevor der erste offizielle Alarm einging. Die Eindrücke dieser Nacht, die Bilder, Geräusche und Gefühle, werden sie nicht vergessen. Dramatisch war aber beispielsweise auch ein Einsatz 2001, als in Überlingen beim Brand des Hotels "Traube" Feuerwehrleute im brennenden Gebäude eingeschlossen waren und in letzter Sekunde gerettet werden konnten.

Am Tag zuvor hatte die Fußballnationalmannschaft in Yokohama das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Brasilien mit 0:2 verloren. Zweimal hatte Ronaldo den besten Torhüter des Turniers, Oliver Kahn, bezwungen und ganz Deutschland trug auch am lauen Sommerabend danach noch Trauer. Wohl auch der Owinger Markus Endres, der mit seinem Cousin kurz vor Mitternacht noch vor dem Fernsehgerät gesessen hatte.

"Wir hörten plötzlichen einen mächtigen Rumms", erinnert sich der Feuerwehrmann, der heute stellvertretender Abteilungskommandant ist: "Wir dachten: Kommt denn jetzt noch ein Gewitter." Auf dem Balkon wurden sie eines Besseren belehrt. Noch hoch oben am Himmel sahen sie "riesige Flammen" und beobachteten, wie offensichtlich brennende Teile herabstürzten. Sieht so die Apokalypse aus? "Wir hatten keine Ahnung, was das sein könnte", sagt Endres heute. "Wir haben auch gar nicht lange darüber nachgedacht." Doch sie wussten, dass in unmittelbarer Nähe etwas Katastrophales passiert sein musste.

Markus Endres: "Die Bilder kommen immer mal wieder hoch"

"Es hätte ja vielleicht auch ein Satellit oder etwas Ähnliches sein können", sagt Endres heute. "Wir sind dann ohne Alarmierung sofort zum Feuerwehrhaus gerannt", erinnert sich der Owinger. Als die Besetzung eines Löschgruppenfahrzeugs komplett war, fuhren sie auf Verdacht los. "Auf Sicht, denn wir konnten quasi die Flammen in Richtung Golfplatz sehen." Eine Funkverbindung und Informationen zu bekommen, war unmöglich. Doch die Gewissheit lag im Vorgarten eines Hauses: brennende Teile einer Tragfläche und das große Bugrad eines Flugzeuges. "Das musste eine riesige Maschine gewesen sein." Dann löschten sie die Brände. "Die Bilder kommen immer wieder mal hoch", sagt Markus Endres mehr als 15 Jahre später: "Man soll sie ja auch nicht ganz verdrängen." Opfer, von denen einige gar nicht weit entfernt lagen, bekam Endres selbst zu diesem Zeitpunkt nicht zu Gesicht. "Als die Flammen gelöscht waren, wurde es ja stockdunkel."

Michael Lükewille: "Das Schlimmste war der Geruch"

Ähnlich erging es Feuerwehrmann Michael Lükewille in Überlingen. Noch bevor der Piepser einen Alarm meldete, wurde er vom Telefon aus dem Bett geklingelt. Der Lehrer ist verantwortlich für die Schulfeuerwehr des Salem College. Er traute seinen Ohren kaum, als der Internatsleiter fragte: "Bei Spetzgart ist ein Flugzeug abgestürzt. Die Schüler wollen raus. Was soll ich machen?" In der Schule brenne es, hörte Lükewille über Funk, als er wenig später im Tanklöschfahrzeug an einem brennenden Triebwerk vorbei fuhr.

Die Schule brannte nicht, doch was die Helfer wenige hundert Meter entfernt vorfanden, war schrecklich genug. 71 Menschen, davon 49 Kinder, hatten nach einer Kollision eines Passagierflugzeugs aus Baschkirien mit einer DHL-Frachtmaschine ihr Leben verloren. Mehr als 20 Schüler des Salem College durchstreiften später mit den Suchketten der Helfer der den brusthoch auf den Feldern stehenden Mais, um nach Leichen Ausschau zu halten. "Mir macht das nichts, ich habe schon Schlimmes gesehen", zitiert Lükewille einen bosnischen Schüler von damals, der als Kind den Krieg um Sarajevo miterlebt hatte. Doch auch er sollte sich getäuscht haben. "Das Schlimmste war der Geruch, das ist sehr lange in der Nase geblieben."

Matthias Pasewaldt: "Lange Zeit ging mein Blick kritisch nach oben"

Noch von Triebwerksgeräuschen geweckt wurde in Owingen damals auch Matthias Pasewaldt, heute Gesamtkommandant der Feuerwehr. "Ich war schon wieder am Einschlafen, als ich durch den Alarm des Funkmeldeempfängers wach gerüttelt wurde." Beim Eintreffen am Feuerwehrgerätehaus kam ihm bereits das erste Löschfahrzeug entgegen. "Später stellte sich heraus, dass dies die Kameradinnen und Kameraden waren, die die Kollision am Himmel mitbekommen hatten und sich intuitiv in den Einsatz begeben hatten."

Die ganze Nacht hatte Pasewaldt Bereitschaft in der Funkstelle am Kogenbachkreisel. "Während ich dort meinen Dienst tat, ist eine Hundertschaft an Polizeifahrzeugen reihenweise mit Blaulicht nach Owingen gefahren und ich habe mich gefragt, wie es wohl in unserem Ort ausschauen dürfte. Sind Menschen zu Schaden gekommen? Sind Gebäude beschädigt?" Zu diesem Zeitpunkt war das ganze Ausmaß der Katastrophe noch nicht bekannt, man wusste noch nicht, wie viele Menschen ihr Leben hatten lassen müssen.

"Mein größter Respekt gilt all den Einsatzkräften, die die schreckliche Aufgabe der Bergung der Opfer übernommen haben," sagt Pasewaldt: "Lange Zeit danach ging mein Blick kritisch nach oben, sobald irgendwelche Fluggeräusche von Verkehrsmaschinen zu hören waren. Dieses Ereignis wird mir für ewig in Erinnerung bleiben, zumal das Jahr des Absturzes das Geburtsjahr meines ersten Sohnes war."

Christian Gorber: "Das Flugzeugunglück war der größte Einsatz in der Geschichte"

Christian Gorber aus Überlingen ist heute Oberbrandmeister und Pressesprecher der Kreisfeuerwehren. "Das Flugzeugunglück war der größte Einsatz in der Geschichte", sagt Gorber, "nicht aber automatisch der schlimmste." In seiner jetzt 30-jährigen aktiven Dienstzeit habe er Einsätze erleben müssen, "die mir persönlich noch mehr unter die Haut gegangen sind. Das hat immer auch mit individuellen Faktoren zu tun." Falsch findet es Christian Gorber, wenn man bei Freiwilliger Feuerwehr immer gleich an "Horroreinsätze" denke. Denn bei der ganz überwiegenden Anzahl der echten Notfalleinsätze, in denen es "um die Wurst" geht, gelinge es der Feuerwehr, Leben zu retten. Und das Gefühl, zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen zu sein und seinen "Job" gut gemacht, mit einem echten Team Leben gerettet zu haben, sei mit nichts vergleichbar. Gorber: "Das trägt auch durch schwere Stunden."