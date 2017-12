Überlingen Die unschöne Seite von Silvester: Überlinger Chefarzt spricht über die Gefahren beim Feuerwerk

Unfallchirurg Steffen Heck muss regelmäßig Patienten mit Handverletzungen an Silvester aufnehmen. Er klärt über Risiken auf und sagt, was zu tun ist, wenn ein Kracher in der Hand explodierte. Silvesterraketen sind auch eine Brandgefahr, deshalb herrscht in der Überlinger Altstadt ein Böllerverbot.

Böller, Raketen und bunte Fontänen werden jedes Jahr an Silvester zu Hauf abgefeuert. Gerade für Kinder und Jugendliche ist die Pyrotechnik ein Höhepunkt zum Jahresabschluss. Doch wenn mit den Knallern fahrlässig umgegangen wird, können sie gefährlich werden. Jedes Jahr landen einige Patienten mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Chefarzt im Helios-Spital, Steffen Heck, spricht über seine Silvestererfahrungen und erklärt, wie man sich beim Abfeuern verhalten sollte.

Steffen Heck ist Unfallchirurg und hatte in seiner letzten Silvesternacht alle Hände voll zu tun. Im Jahr 2008 absolvierte er seine Zusatzqualifiaktion zum Handchirurgen und mahnt zur Vorsicht, wenn es ums große Knallen an Neujahr geht: "Die meisten Verletzung sind vermeidbar, wenn man sich verantwortungsvoll an bestimmte Regeln hält. Jeder weiß, dass die Gefahr besteht, aber man denkt halt nicht immer dran." Deshalb möchte er den Menschen die Gefahren vor Neujahr ins Gedächtnis rufen.

"Wichtig ist das CE Zeichen", so Heck, dass laut TÜV Rheinland sichere, einwandfreie und hochwertige Waren auf allen europäischen Märkten definiert. Aber auch die so genannte Prüfnummer des Bundesamtes für Materialprüfung (BAM) sollte auf der Verpackung stehen. Dann wurde das Feuerwerk nämlich von unabhängigen Organisationen in Europa geprüft. "Es schadet aber auch nicht, wenn man sich vor dem Knallen die Gebrauchsanweisung durchliest, um zu wissen, wie und wo die Böller gezündet werden sollen", sagt Heck. Wenn diese Regeln beachtet und umgesetzt werden, dann sei das Risiko "schon deutlich geringer verletzt".

Das zertifizierte Feuerwerk allein reicht jedoch nicht aus, um Verletzungen zu vermeiden. Gewissenhaftes Verhalten ist ebenso wichtig. "Beim Knallen sollte man auf Alkohol weitestgehend verzichten, denn die Hemmschwelle sinkt und gerade zu später Stunde wird man unvorsichtig", mahnt Heck. Eine weitere Gefahr seien selbst gebastelte Böller, die unberechenbar und schnell explodieren. Auch jugendlicher Leichtsinn ist jedes Jahr ein Problem, wie sich an den Folgen in der Notaufnahme an Silvester zeigt. Er mahnt ausdrücklich vor Mutproben, bei denen Böller möglichst lang in der Hand gehalten werden müssten, bevor sie dann in der Luft explodieren sollen. "Wenn ein Böller zu früh explodiert, dann kann die Sprengkraft so groß sein, dass man einen oder mehrere Finger verliert", so Heck. Seiner Erfahrung nach haben viele Jugendliche am Morgen nach Silvester Spaß daran, Blindgänger auf den Straßen zu sammeln und erneut anzuzünden. Ein fahrlässiges Spiel mit dem Feuer, denn "das ist besonders gefährlich, weil die Zündschnur sehr kurz", erklärt der Handchirurg. Alle sollten "ein bisschen wacher durch die Silvesternacht gehen", sagt er.

Wenn ein Kracher – trotz aller Vorsicht – doch einmal zu früh explodiert, sollte die Hand locker verbunden werden. "Ideal wären da sterile Mullbinden", so Heck. Wenn die nicht sofort griffbereit sind "dann tun es auch saubere Küchentücher. Dreckige sollte man aber nicht benutzen", sagt der Arzt. Bei schweren Verletzungen an den Händen, sei es ratsam, einen Spezialisten wie Heck aufzusuchen. Ein Internist könne damit nicht viel anfangen. Ein Handchirurg sei für solche Fälle ausgebildet. Seine Ausbildung dauerte mehrere Jahre und die Anforderungen seien hoch. Er musste einen "großen Operationskatalog" erfüllen und Prüfungen nachweisen.

Wer sich noch weiter zum Thema Schutz vor Verletzungen informieren möchte, der sei auf der Homepage der deutschen Handchirurgie gut beraten. Darüber hinaus werden im Helios Spital in Überlingen Flyer ausgelegt. Um die Menschen für das Thema in Zukunft zu sensibilisieren, kann sich der Chefarzt Bilder, wie es sie zur Abschreckung auf Zigarettenpackungen gibt, auch auf Feuerwerksverpackungen vorstellen. "Die Strategie der Abschreckung mit entsprechenden Bildern kann funktionieren. Wenn die Menschen die Verletzungen vor Augen haben, dann sind sie vielleicht vorsichtiger", sagt Heck. Das sei jedoch Zukunftsmusik, denn wichtig sei primär, dass die Überlinger bereits dieses Jahr ohne Verletzungen ins neue Jahr starten können.

Böllern in Altstadt und am Landungsplatz verboten

Die Abteilung Öffentliche Ordnung der Stadt Überlingen weist darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der historischen Altstadt verboten ist. Unter dem Eindruck von Bränden nach fehlgeleiteten Silvesterraketen wurde im Jahr 2009 ein bundesweit geltendes Abbrennverbot für Feuerwerkskörper gerade auch in unmittelbarer Nähe von Fachwerkhäusern erlassen. Mit Wirkung vom 23. Dezember 2016 wurde in der Stadt Überlingen eine Allgemeinverfügung erlassen, nachdem die Altstadt fast ausschließlich aus Fachwerkhäusern besteht. In der Anordnung wurden die Grenzen der Zone, in denen das Feuerwerksverbot generell gilt, konkretisiert. Das Abrennen pyrotechnischer Gegenstände ist damit in der historischen Altstadt sowie im Dorf verboten. Das Verbot umfasst auch die Seepromenade und den Landungsplatz. Ebenfalls verboten ist gemaß der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstande in unmittelbarer Nahe von Kirchen, Krankenhausern sowie Kinder- und Altenheimen. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Verstöße gegen das Verbot nach dem Sprengstoffgesetz mit einer Geldbuße von bis 50 000 Euro geahndet werden können.