Überlingen Die Wanderlust von Verschönerungsverein und SÜDKUIRER machte Lust auf weitere Wanderungen

Die Aktion von SÜDKURIER und Verschönerungsverein war wieder ein voller Erfolg. Die Tour unter der Leitung von Michael Wilkendorf führte auf unbekannten Pfaden von Überlingen nach Sipplingen.

Es gibt zwei Möglichkeiten zu wandern: Auf eigene Faust auf ausgeschilderten Wegen – oder mit SÜDKURIER und Verschönerungsverein Überlingen (VVÜ) bei der Aktion "Wanderlust auf Kennerpfaden" und mit besonderen Stationen. Letzteres wählten rund 30 Wanderer. Sie genossen einen Tag, bei dem man froh war, dass man die wegen Regens verschobene Wanderung erst jetzt nachgeholt hatte. Leuchtendes Herbstwetter, warme Farben, gute Laune, die atemberaubende Landschaft auf dem Weg von Überlingen nach Sipplingen sowie Wanderführer Michael Wilkendorf vom VVÜ begleiteten die Gruppe.

Wilkendorf berichtete über die Entstehung der Region und vermittelte Wissenswertes zum Bodensee. Als Gemeinderat sensibilisierte er die Teilnehmer für den Erhalt der Landschaft und die Verhinderung weiterer Bausünden und berichtete über Beschlüsse öffentlicher Sitzungen zur Entwicklung der Stadt und der Landesgartenschau. Als stellvertretender VVÜ-Vorsitzender flocht er auf humorvolle Weise kleine Werbeblöcke für den Verein ein, wobei ihm alle paar hundert Meter die vom VVÜ initiierten und gepflegten Ruhebänke entlang der Strecke das Stichwort gaben. Und so machten sich einige Wanderer einen Gag daraus, jede Bank wenigstens ein paar Sekunden zu "besitzen".

Hauptsächlich wurde aber gewandert: Vorbei an der Schreibersbildkapelle und dem mit Prinzipien der Permakultur und biologischer Mischkultur gestalteten Landgarten von Sonja Frick, weiter zum Eglisbohl mit Blick auf den Überlinger See. Die Truppe wanderte durch den historischen, in den Molassefelsen eingeschnittenen, Geschichte atmenden Goldbacher Hohlweg zur ebenso historischen Schächerkapelle am Maiengericht.

Das Kontrastprogramm bot Gerhard Scheu, Teamleiter Trinkwasseranlagen beim Seepumpwerk der Stadtwerke Überlingen: Faszinierend, mit wieviel Aufwand und Technik das ohnehin schon trinkbare Bodenseewasser von Partikelchen selbst im Mü-Bereich befreit wird, bevor es durch die Wasserleitungen in die Wohnhäuser ließt. Das Multibarrierensystem lässt keinem eventuellen Schädling eine Chance und stetig wird eine Optimierung erwogen: So besteht der Wunsch, Chlor durch UV-Bestrahlung zu ersetzen.

Nach dem unterirdischen Trip, vorbei an riesigen Rohren und Schaukästen, gab es nach dem Streifen der Gletschermühle unterhaltsame Informationen auch auf der Fidelishöhe. Ihr Name wurde durch die gute Laune der Mitwanderer bestätigt und durch die launig vermittelten Infos zum hübschen Hödingen, dessen Vorzüge Ortsvorsteher Martin Kessler humorvoll vermittelte. Zu den Besonderheiten zählten 2017 das Waldrapp-Projekt und die Jubiläums-Feierlichkeiten. Dass die edelste Form der Hochstammpflege das Brennen von Schnaps ist, durften die Wanderer am eigenen Leib mit der flüssigen Spende von Kessler erfahren. "Jeder, der dazu beitragen will, Streuobstwiesen zu erhalten, trinkt jetzt einen", empfahl Michael Wilkendorf, der sich auch bei Hans Thomer bedankte. Dieser hatte knackige Grillwürstchen parat, die zu ebenfalls vom VVÜ spendierten Most und Schorle auf den extra aufgestellten Bierbänken genossen wurden.

Originell kreativ waren die Wanderer: Sie durften diesmal ein paar Zeilen zur Tour reimen. Unter den von Glücksfee Pia von Starck gezogenenen Gewinnern wurden auch die SÜDKURIER-Preise verlost.

"Endlich komme ich mal zu den Churfirsten!", freute sich Rita Thum über die markanten Molassesäulen. Hans Haußmann aus Überlingen, mit 85 der älteste und keineswegs der unsportlichste Teilnehmer, meinte: "Die Schleichwege haben mir besonders gefallen. Ich wohne nun seit 41 Jahren in Überlingen, aber die habe ich noch nicht gekannt!"

Just beim Eintreffen in Sipplingen tröpfelte es. Den kleinen Sturm saßen die Wanderer im "Riva" bei einem Getränk aus, bevor es mit Bus oder Bahn nach langwierigem Kampf mit dem Fahrkarten-Automaten wieder gen Überlingen ging.