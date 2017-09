Überlingen/Laguna di Orbetello Die Waldrappe müssen im Winterquartier lernen, lernen, lernen

Die Waldrappe aus Hödingen verbringen ihre Jugend im Winterquartier in Laguna di Orbetello. In dem WWF-Schutzgebiet läuft seit vergangener Woche die eigentliche Freilassung und Auswilderung.

Die ausdauernden Flugübungen über Hödingen haben ihren Zweck erfüllt: Die Waldrappe haben es vom Überlinger Teilort über die Alpen bis in die Toskana geschafft. 29 von 31 Waldrappen haben die Flugstrecke zu ihrem Winterquartier bei Laguna di Orbetello gut überstanden – natürlich in mehreren Etappen. Einer der jungen Waldrappe, ausgerechnet „Siggi, das Seeräpple von Hödingen“, der Patenvogel des Vereins zur Erhaltung der Kulturlandschaft in Hödingen, hatte bei einem Zwischenstopp spitze Metallteile verschluckt und war trotz Operationen gestorben. Ein weiterer Waldrapp befindet sich derzeit noch zur Pflege in Kärnten. "Doc Brown" hatte sich nach der Landung im italienischen Thiene den Unterschenkel gebrochen und war ebenfalls notoperiert worden. Nach seiner Genesung soll er zur Gruppe dazustoßen.

Die anderen Waldrappe machen derweil das, was sie zu diesem Zeitpunkt machen sollen. In dem WWF-Schutzgebiet läuft seit vergangener Woche die eigentliche Freilassung und Auswilderung, wie Johannes Fritz vom Waldrappteam aus Mutters bei Salzburg erklärt. Die Ziehmütter Anne-Gabriela Schmalstieg und Corinna Esterer sind dortgeblieben. Zumindest bis Ende September begleiten sie die Jungvögel noch, die bis dahin in einer Voliere untergebracht sind. "In kleinen Gruppen lernen sie in der Voliere Artgenossen kennen", sagt der Projektleiter. Außerdem sollen sich die Waldrappe an die Umgebung gewöhnen und aus der Stimmung des Vogelzugs herauskommen: "Es bedarf einer hormonellen Umstellung, die langsam einsetzt. Werden die Vögel zu früh freigelassen, fliegen sie wieder ab.

" Momentan unterscheidet sich der Aufenthalt in dem Schutzgebiet für sie nämlich nicht von einem der Zwischenstopps während des Zugs über die Alpen. In diesen Tagen beginnt Fritz zufolge in Italien zudem die Jagdzeit. Währenddessen sollen die jungen Vögel nicht führungslos sein.

30 Waldrappe haben in den vergangenen Wochen gelernt, wie sie über die Alpen kommen. "Doc Brown" ist bis an den Südrand geflogen, die anderen noch weiter. Für das Waldrappteam, das mehrere Monate mit den Vögeln in Hödingen war, ist das ein großer Erfolg. Es ist zwar das zwölfte Mal, dass das Team Waldrappe in die Toskana begleitet hat. Jedoch waren es "noch nie so viele Vögel". Schon bei der Handaufzucht und später beim Training kann es zu Ausfällen kommen. Die Vögel aus Hödingen haben aber bis auf „Siggi, das Seeräpple von Hödingen“ alles gemeistert. Ganz besonders freut es Fritz deshalb, dass "Flaps", der Patenvogel der Grundschule Hödingen, wohlbehalten in Italien gelandet ist. Dort werden die 30 Waldrappe ihre Jugend verbringen und Erfahrungen sammeln. "Das ist die Zeit, in der sie Risiken ausgesetzt sind", weiß der Wissenschaftler und rechnet in den ersten Jahren mit Verlusten. Nach dem dritten Winter sollen die Waldrappe nach Überlingen zurückkehren und 2020 erstmals in den Molassefelsen brüten. "Es kann sein, dass der ein oder andere bereits 2019 zurückkehrt", sagt Fritz. Bis dahin lernen die Jungvögel ihre natürlichen Feinde kennen: "Im Wesentlichen sind das Adler, Uhus und Wanderfalken." Außerdem üben sie die Nahrungssuche. "Erwachsene Vögel holen mit hoher Effizienz Würmer und Larven aus dem Boden", so Fritz. Jungvögel lassen sich eher ablenken. Etwa von Schmetterlingen. Mit ihren Schnäbeln versuchen sie, die Insekten zu erwischen, was ihnen nicht gelingt. Angeborene Feinschemen müssen sich jetzt verfestigen. Ausgelernt haben die Waldrappe also lange nicht.

