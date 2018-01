Die Überlinger Sternsinger ziehen durch die Stadt, um mit Gedichten und Gesang Geld für Kinder in Indien zu sammeln

Seit Neujahr sind sie unterwegs – gestern waren die Überlinger Sternsinger zu Besuch in der SÜDKURIER-Redaktion: Unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein! Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit!" sammeln 44 Kinder und Jugendliche der Jugendkantorei Überlingen für Gleichaltrige, die in Indien zur Arbeit gezwungen werden. Die Sternsinger bringen bis zum Dreikönigstag am Samstag den Segen „Christus segne dieses Haus“ und das Zeichen „20*C+M+B+18“ in die Überlinger Haushalte und Geschäfte.

Die Suche nach freiwilligen Kindern und Jugendlichen, die ihre Ferien teilweise für das Sternsingen opfern, bereitete der Leiterin der Münsterkantorei, Melanie Jäger-Waldau, in diesem Jahr "keine Sorgen", wie sie auf Nachfrage des SÜDKURIER mitteilte. "Bei uns übernimmt das traditionell die Jugendkantorei und da haben wir glücklicherweise genügend Nachwuchs", sagte sie. Die Sternsinger klopfen allerdings nur an Türen der Familien, die sich vorab für das Singen angemeldet haben. "Jedes Haus in Überlingen anzulaufen, wäre für uns nicht machbar. Durch die Anmeldungen können wir die Routen viel besser planen", erklärte Jäger-Waldau.

Sarah Brändle engagiert sich bei den Sternsingern schon über zehn Jahre und ist dieses Mal als Begleitperson mit einer Gruppe unterwegs. Sie behält den Überblick, ist für den richtigen Ablauf zuständig und führt die Sternsinger durch die Straßen. "Ich habe schon alle Figuren gespielt", sagte sie und möchte nun "den Kleineren den Vortritt lassen." Ihr mache es nichts aus, dass sie Zeit in den Ferien opfern muss. "Mir macht das wirklich nichts aus. Es macht ja Spaß", sagte sie.

Um sich bestmöglich auf das Sternsingen vorzubereiten haben die Kinder nicht nur zahlreich geprobt: Die Jugendkantorei Überlingen hat am Sonntag, 31. Dezember einen kurzen Film des Kindermissionswerks von „Willi will's wissen“ gezeigt. Der Streifen sollte die Jungen und Mädchen über die Zustände im Norden Indiens aufklären und dokumentieren, vor welchen Herausforderungen das Land heute steht.

Für viele Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt ist ausbeuterische Arbeit unter menschenunwürdigen Bedingungen traurige Realität: Obwohl Kinderarbeit in Indien bereits im Jahr 2006 offiziell verboten wurde, gibt es dort die größte Anzahl arbeitender Kinder weltweit, heißt es in einem Informationsblatt der Sternsinger. Viele müssen beispielsweise auf dem Feld, im Steinbruch oder in Fabriken schuften, um zum Familienunterhalt beizutragen. Die schwere körperliche Arbeit hat oft negative Folgen für den Körper.