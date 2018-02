Überlingen Die Schnäppchenjagd kann beginnen: Kinderbasare auf einen Blick

Vom Kinderbasar bis zum Moon-Night-Shopping: Die Frühjahrstermine im Überblick.

Samstag, 24. Februar

Sipplingen

Ort: Aula der Grundschule Sipplingen

Zeit: 10 bis 12 Uhr

Kontakt: Nadine Rominger nadine.rominger@web.de

Der Aufbau zum Basar rund ums Kind findet am Samstag, 24. Februar, ab 9 Uhr statt. Tischgebühr: 10 Euro ohne Kuchen; 5 Euro mit Kuchen. Anmeldung bis Samstag, 17. Februar, bei Nadine Schmid, Telefon 0173/6 58 64 53. Der Erlös aus Kaffee, Kuchen und Standgebühr wird gespendet.

Uhldingen-Mühlhofen

Ort: Aula der Lichtenbergschule

Zeit: 14 bis 16 Uhr

Kontakt: Elternbeirat elternbeirat-kiga-oberuhldingen@gmx.de

Der Kindergarten Max und Moritz veranstaltet einen Kinderkleider- und Spielzeugbasar. Tischreservierung unter Telefon 0 75 56/93 20 53; Tischgebühren: 10 Euro ohne Kuchen, 6 Euro mit Kuchen; Verpflegung: selbst gebackene Kuchen, Kaffee und kalte Getränke.

Owingen-Billafingen

Ort: Neue Gerbe, Billafingen

Zeit: 14 bis 16 Uhr

Kontakt: Bazar Billafingenbazar.billafingen@web.de

Die Eltern des Billafinger Kindergartens veranstalten einen Spiel- und Kinderfahrzeugbasar. Die Nummernvergabe für den Verkauf erfolgt bei Andrea Schnell, Telefon 0 75 57/5 98, und bei Martina Thomer, Telefon 0 75 57/92 98 25. Für Kinder ab drei Jahren gibt es Kasperletheater. Die Kindergarteneltern sorgen während der Börse für Kaffee und Kuchen. 25 Prozent des Erlöses aus der Börse sowie der restliche Gesamterlös gehen an Kinder- und Jugendeinrichtungen in Billafingen.

Freitag, 2. März

Überlingen

Ort: Kinderhaus Burgberg

Zeit: 20 bis 22 Uhr

Kontakt: elternbeiratburgberg@gmail.com

Der Elternbeirat des Kinderhaus Burgberg veranstaltet einen Moon-Night-Shopping-Basar. Verkauft werden vor allem Dinge rund ums Kind (Kleidung, Schuhe, Spielsachen) und für die Erwachsenen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt (Cocktails und Fingerfood).

Samstag, 10. März

Überlingen

Ort: Kursaal am See

Zeit: 9 bis 12 Uhr

Kontakt: Familientreffs Kunkelhausfamilien@familientreff-kunkelhaus.de

Die Kleiderbörse des Familientreffs Kunkelhaus und des Kinderhauses St. Angelus findet am 10. März im Kursaal statt. Verkauft wird gut erhaltene, saubere, saisonale Frühlings- und Sommerbekleidung von Größe 50 bis 176, Umstandsbekleidung, Spielzeug, Kinderwagen und Sonstiges rund ums Kind. Verkaufsnummern können unter folgender E-Mail-Adresse abgerufen werden: kleiderboerse.ueberlingen@gmail.com. Weitere Informationen für Verkäufer finden sich unter www.familientreff-kunkelhaus.de.

Owingen

Ort: Kinderhaus St. Nikolaus

Zeit: 19.30 bis 21 Uhr; Schwangere können am Samstag bereits ab 19 Uhr einkaufen.

Kontakt: kleiderkiste_owingen@web.de

Die Kleider- und Spielzeugkiste des Owinger Kinderhauses veranstaltet ein Nacht-Shopping. Für die Bewirtung mit Snacks und Getränken in der Cafeteria ist gesorgt. Die Nummernvergabe erfolgt am Dienstag, 20. Februar, von 7.30 bis 9.30 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr. Annahme: Samstag, 10. März, von 15 bis 16 Uhr; Rückgabe: Sonntag, 11. März, von 13 bis 13.30 Uhr.

Sonntag, 11. März

Frickingen

Ort: Graf-Burchard-Halle

Zeit: 14 bis 16 Uhr

Kontakt: elternbeirat2013@gmx.de

Der Elternbeirat des Kinderhauses Altheim veranstaltet einen großen, traditionellen Kleider- und Spielzeugbasar. Die Standmiete beträgt 10 Euro/Tisch. Es können maximal zwei Tische reserviert werden. Anmeldung bis Sonntag, 18. Februar, per E-Mail unter: elternbeirat2013@gmx.de.

Samstag, 17. März

Überlingen

Ort: Neubau des Waldorfkindergartens

Zeit: 10 bis 12 Uhr

Kontakt: kontakt@waldorfkindergarten-ueberlingen.de

Verkauft werden Kinderkleider, Spielsachen und Bücher. Tische können ausschließlich im Vorfeld telefonisch bei Ingun Maier, Telefon 01 51/58 82 45 55 reserviert werden. Ein Biertisch kostet 8 Euro plus einen Kuchen.

Meersburg

Ort: Sommertalhalle

Zeit: 14 bis 16.30 Uhr

Kontakt: basar@familientreff-meersburg.de

Der Familientreff Meersburg veranstaltet einen Kleiderbasar, bei dem Kinderbekleidung, Spielzeug und Zubehör verkauft und gekauft werden können. Anmeldetermin: ab Montag, 19. Februar, per E-Mail an basar@familientreff-meersburg.de. Die Tischgebühr beträgt 6 Euro plus selbstgebackener Kuchen.

Freitag, 13. April

Überlingen

Ort: Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf

Zeit: ab 20 Uhr

Kontakt: kiga.nussdorf@web.de

Das Rosa-Wieland-Kinderhaus veranstaltet einen Chill-Out-Abendflohmarkt mit Cocktail, Spaß und Schnäppchen.