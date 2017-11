Überlingen Die Kellerwerft ist weiter in der Diskussion

Nicht nur der Förderverein Yachtsport (FYÜ) zeigte Interesse an einer Sanierung der Kellerwerft. Es gab auch nicht nur eine weitere Person. Vielmehr gab es "sehr viel mehr" Bewerbungen, wie Bürgermeister Matthias Längin auf Nachhaken von Gemeinderat Roland Biniossek nun einräumte. Doch im Gemeinderat wurde lediglich ein Bewerber gehört, der dann auch den Zuschlag erhielt.

„Können Sie sich denn inzwischen erinnern?“ hakte Stadtrat Roland Biniossek (Linke) bei Baubürgermeister Matthias Längin nach. Es ging Biniossek um die Kellerwerft und die Frage, wer sich alles an einer Sanierung beteiligen wollte, bevor der Zuschlag an den Förderverein Yachtsport Überlingen gegangen ist, bei dem unter anderem FDP-Gemeinderat Raimund Wilhelmi im Vorstand sitzt. Wie sich Längin auf Biniosseks Anfrage erinnerte, gab es jede Menge an Interessenten.

Längin hatte beim Thema einer künftigen Nutzung der Kellerwerft gegenüber dem SÜDKURIER noch im Oktober eine Aussage über weitere Bewerbungen abgelehnt. Vielmehr antwortete Längin im Oktober: "Es gibt in der Sache eine Beschlusslage des Gemeinderates und ich habe wirklich nicht die Zeit, hier eine historische Recherche anzustellen." Das wiederum hatte nun Biniossek dazu bewogen, im Gemeinderat nachzufassen.

Rückblick: Im März 2015 hatte der Gemeinderat dem eigens zu diesem Zweck neu gegründeten „Förderverein Yachtsport Überlingen“ den Zuschlag auf der Basis eines Erbbaurechts gegeben. Andere Interessenten wurden öffentlich nicht vorgestellt. Der Förderverein hatte erklärt, das Gebäude als Ganzes erhalten, notwendige Bereiche zu sanieren und es wieder seiner ursprünglichen Nutzung zuführen zu wollen. Ein „Schaufenster“ in einem kleinen Anbau mit begrenzter Vereinsgastronomie sollte nach diesem Konzept Einblicke in die Arbeit an den Booten erlauben. Auch Taucher und Toiletten sollten an dieser Stelle einen Platz bekommen. Zweieinhalb Jahre später ist allerdings noch keine Realisierung erkennbar und die Stadt hat dem Verein eine letzte Frist bis Jahresende gesetzt.

„Sie haben das Thema ja auch bei der Rechtsaufsicht des RP angefragt“, ergriff OB Jan Zeitler das Wort auf Biniosseks Anfrage hin. Zeitler: „Ich habe dazu eine schriftliche Stellungnahme dazu verfasst. Wir haben ja eine gemeinderätliche Beschlusslage.“ Wenn der Gemeinderat bei dieser Entscheidung abgewogen habe, dass es „gute Gründe gibt, dieses Projekt so zu beschließen“, dann sei dies ein „völlig normaler und nachvollziehbarer Vorgang“. Dies gelte, so Zeitler, obwohl er damals nicht involviert gewesen sei, „unabhängig davon, ob es andere Interessenten gab“. Das Vorgehen des Gemeinderats sei absolut in Ordnung.

„So geht es ja nicht“, hakte Biniossek nach: „Sie wissen ja inzwischen, dass uns der zweite Bewerber nicht vorgestellt wurde.“ Wenn er es richtig verstanden habe, erklärte Zeitler, sei es dem Gemeinderat wichtig gewesen, dass ein Verein dieses Projekt realisiere. „Ich weiß nicht, an welcher Sache Sie jetzt rütteln wollen.“

Etwas besser erinnern konnte sich Bürgermeister Längin jetzt. Seit er im April 2014 sein Amt angetreten habe, habe es nicht nur die eine, angesprochener Bewerbung gegeben, sondern „sehr viel mehr“, sagte Längin. „Doch wir haben nach meiner Erinnerung damals in einer der Ältestenratssitzungen klar gesagt, die Kellerwerft hat so ein hohes öffentliches Interesse, dass sie einer teilöffentlichen Nutzung zugeführt werden sollte“, erklärte der Bürgermeister. Dies sei eine „gemeinsame Erkenntnis“ im Ältestenrat gewesen und dann habe man das Konzept des Vereins im Rat öffentlich vorgestellt. Das Gremium habe dem „einstimmig zugestimmt, auch Sie Herr Biniossek“. Es sei im Vorfeld insbesondere darum gegangen, sagte Längin, „welcher Art der Nutzung die Keller-Werft zugeführt werden solle".

Diesen Aspekt bekräftigte auch Stadtrat Günter Hornstein (CDU). Ausschlaggebend sei das Argument gewesen, dass der Stadt vom Vorstand ein Mitspracherecht eingeräumt worden sei. Dies sei bei allen anderen Interessenten nicht der Fall gewesen. Hornstein: „Deshalb haben wir uns für dieses Konzept entschieden.“ Der Gemeinderat habe sich hier „absolut korrekt verhalten“, erklärt OB Jan Zeitler am Ende des Disputs. Es gebe einen Beschluss und „den setze ich jetzt um“.

Eine weitere Interessentin hatte dem SÜDKURIER gegenüber mitgeteilt, dass sie mehrfach bei Längin und der früheren Oberbürgermeisterin um einen Termin zur Vorstellung ihres Konzepts gebeten habe. Sie sei aber stets abgeblockt worden, oder Längin habe sich verleugnen lassen. Sie habe die Sache dann auf sich beruhen lassen und sich nur gewundert, dass das später vorgestellte und vom Gemeinderat befürwortete Konzept sehr ihrem eigenen ähnle.

Die Kellerwerft und der FYÜ

Die Kellerwerft wurde 1912 von der Bootsbauanstalt Dieckmann auf einem von der Stadt gepachteten Grundstück gebaut und nach einem Brand 1913 neu erreichtet. Wie sich den Akten im Stadtarchiv entnehmen lässt, wanderte Dieckmann nach Amerika aus und übergab die Werft 1924 an Bootsbaumeister Edwin Keller.

Der Förderverein FYÜ wurde mit dem Ziel gegründet, die Werft als "Gläserne Werft" für die Sanierung klassischer Yachten, ein Vereinsheim, öffentliche Toiletten und Umkleiden auszubauen. FYÜ-Vorsitzender ist Niklaus Waser, Raimund Wilhelmi ist Schriftführer, Heinrich Besserer Schatzmeister. Wie Waser sagte, arbeite der FYÜ mit Hochdruck an einer Realisierung des Projekts. Im Winter könne man mit dem Bau beginnen, nachdem nun die nötigen Genehmigungen vorlägen.