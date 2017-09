Überlingen/Salem/Heiligenberg/Meersburg Die Faszination der Vergangenheit: Hunderte nehmen am "Tag des offenen Denkmals" teil

Hunderete Menschen haben am Sonntag die Chance genutzt und Einblick in die Geschichte von Gebäuden erlangt, die ansonsten nicht zugänglich sind. Auch der SÜDKURIER war bei vier Führungen dabei.

Seit 1993 ist in ganz Deutschland der zweite Sonntag im September der "Tag des offenen Denkmals". Viele Eigentümer machen an diesem Termin ihre Bau- und Kunstdenkmäler der Öffentlichkeit zugänglich. So können die Besucher jedes Jahr neue historische Besonderheiten in ihrer Region entdecken – und von dieser Möglichkeit machten in diesem Jahr sehr viele Menschen Gebrauch. Auch der SÜDKURIER war bei vier Führungen dabei:

Riesiges Interesse am Überlinger Rathaus

Überlingen (bus) "Ich bin etwas erschrocken, dass so viele gekommen sind", startete Walter Liehner beim "Tag des offenen Denkmals" die erste Führung vor dem Überlinger Rathaus. Damit ihn alle sehen konnten, kletterte der Stadtarchivar kurzerhand auf einen Tisch. Mit dem Mikro erläuterte er, wie sich im Laufe der Jahrhunderte aus dem 1332 erstmals erwähnten Gebäude ein Ensemble entwickelte, das Reichtum und Selbstbewusstsein der Reichsstadt widerspiegelte. Das Rathaus passe somit hervorragend zum Motto des bundesweiten Aktionstages "Macht und Pracht". Nach seinen Erläuterungen der einzelnen Bauabschnitte wanderte die mehr als 100 Personen große Gruppe in das Café im Erdgeschoss. Die mittelalterliche Halle mit den Steinsäulen wurde an das alte Rathaus angebaut, wovon noch Reste der bemalten Fassade zeugen. Der repräsentative Anbau erhielt außen eine Rustikquaderung. Das war damals der letzte Schrei und demonstrierte gleichzeitig Reichtum sowie Modebewusstsein.

Im Innern des Gebäudes stand der Ratssaal, der "kunstgeschichtlich wertvollste Teil des Rathauses", im Mittelpunkt. Nach einem Stopp im Vorraum, der einst als Festsaal für Feierlichkeiten diente, versammelte sich die Gruppe um den großen Tisch. Hier finden immer noch die Ratssitzungen statt. Das Besondere des Raumes befindet sich aber an den von Jakob Russ zwischen 1491 und 1494 ausgeschmückten Wänden. Der aus Ravensburg stammende Künstler stattete den spätgotischen Ratssaal mit 41 Holzfiguren aus, die vom Kaiser über die kirchlichen und weltlichen Herren bis zu den Bauern die Reichsstände symbolisieren. Die Stadtkasse wurde übrigens in einem kleinen Nebenraum, dem "Stüblin", aufbewahrt, wo der Kämmerer buchstäblich auf der Truhe mit dem Geld saß. (bus)

Aufwändige Sanierung des Armenhauses in Salem-Neufrach

Gut gelaunt präsentierte die Besitzerin Christina Hansen den zahlreichen Interessierten die weitreichenden Renovierungsmaßnahmen des ehemaligen Armenhauses in Salem-Neufrach. Sie erzählte, "mithilfe einer dendrochronologischen Untersuchung der Balken", bei dem das Alter der Jahresringe analysiert wird, wurde festgestellt, "dass das Holz in den Winternächten um 1561 gefällt wurde." Bestimmte Bauweisen, zum Beispiel eine Fensterfront, eine Sommerkammer, aber auch vertäfelte Decken weisen darauf hin, dass es sich um einen wohlhabenden Bauherrn gehandelt haben muss. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Gebäude mehrmals umgebaut. Seit 1728 wurde es als Armenhaus der Gemeinde genutzt.

Darauf lassen viele kleine Zimmer, eine Küche und eine einzige Toilette (Abort) schließen. Der Ofen in der Küche war damals die einzige Heizquelle des Hauses. Die Bauherrin führte die Besucher durch den Rohbauzustand des Inneren und erläuterte, wo aus Denkmalschutzgründen historische Elemente erhalten bleiben müssten und erklärte die Pläne für die neuen Räumlichkeiten. Wenn das Haus in geschätzten zwei Jahren fertig renoviert sei, werde es eine Wohnfläche von rund 400 Quadratmetern haben. Hinzu komme ein Garten unmittelbar hinter dem Haus. Die Wohnfläche soll in drei Wohneinheiten aufgeteilt werden. Auch wenn die wichtigsten Umbauarbeiten durch Fachpersonal erledigt werden, gibt es viel für Christiane Hansen zu tun. Unter anderem führt sie einen intensiven Austausch mit dem Denkmalamt. Immer wieder müssten Pläne eingereicht werden, um Genehmigungen für die angedachten Renovierungen zu erhalten. Zum Beispiel für Gauben, um Licht in das Haus zubringen. Noch offen seien übrigens die Wünsche der Bauherrin "für einen wohnzeitgemäßen Balkon." (pem)

Verstecktes Kleinod in der Meersburger Altstadt

Die Meersburger Unterstadtkapelle ist ein verstecktes Kleinod, das selbst manch Einheimischer nicht kennt, auch weil sie normalerweise verschlossen ist. Am "Tag des offenen Denkmals" aber nahmen zahlreiche Besucher die Gelegenheit zu einer der vier Führungen wahr, von denen die ehemalige Kulturamtsleiterin Brigitte Rieger-Benkel und Stadtrat Peter Schmidt je zwei leiteten. Die Ende des 14.

Jahrhunderts in gotischem Stil erbaute Kapelle, die sehr wahrscheinlich von Konstanzer Domherren gestiftet worden sei, zeichnet sich laut Rieger-Benkel gleich durch mehrere Besonderheiten aus. So soll es einen geheimen unterirdischen Gang von der Meersburg, dem weltlichen Sitz der Konstanzer Fürstbischöfe, unter der Kapelle entlang zum Domkapitelhof (dem heutigen Hotel "Schiff") und zur Lände gegeben haben. Zum Domkapitelhof weise die Kapelle auch bauliche Parallelen auf, etwa was das Kreuzrippengewölbe im Choranbau von 1535 angehe. Zur Ausstattung der Kapelle gehören auch mehrere kunsthistorische Kostbarkeiten. Vor allem sticht der um 1500 geschnitzte Verkündigungsaltar hervor mit seinen fast vollplastischen Figuren und phantastischen Details wie einer filigranen Heilig-Geist-Taube, einem Betpult mit integriertem Bücherregal, einem Fenster mit Ausblick auf eine gemalte Landschaft sowie Traubenranken. Außergewöhnlich ist auch der Johannesaltar (um 1600). Er zeigt die Vitae sowohl des Täufers als auch des Evangelisten, Patrone der Kapelle, die auch am Verkündigungsaltar auftauchen. Letzterer blieb erhalten, auch als die Kapelle barockisiert wurde. Ein weiterer Beweis, dass die Meersburger ihre Schätze wertschätzten und erhielten, ist laut Rieger-Benkel auch ein "Marientod"-Gemälde von 1522. Es wurde 1643 restauriert und hängt bis heute in der Kapelle. (flo)

Gärten spiegeln Geschichte des Schlosses Heiligenberg

Riesengroß war das Interesse an der Besichtigung der Außenanlagen des Schlosses Heiligenberg im Rahmen des "Tags des offenen Denkmals". Sie sind seit einigen Jahren der Familie des Erbprinzen Christian zu Fürstenberg vorbehalten und normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Michael Oerter vom Heimatverein Heiligenberg ermöglichte mit drei Führungen einen Einblick in die weitläufigen Außenanlagen, die im 19. Jahrhundert nach vielen Jahren der Entwicklung eine Fläche von 66 Hektar eingenommen hatten. Die Entstehung der Außenanlagen sei natürlich mit der Geschichte des Schlosses Heiligenberg eng verknüpft, erläuterte Oerter. Ursprünglich von Graf von Heiligenberg Mitte des 13. Jahrhunderts als Burg errichtet, sei die Burg an Hugo von Werdenberg verkauft worden. Durch die Heirat von Anna von Werdenberg mit Graf Friedrich zu Fürstenberg hätten die Fürstenberger die Burg nach dem Tod von Hugo von Werdenberg geerbt. Zu der Zeit seien jedoch Burgen durch die Erfindung der Kanone überflüssig geworden, worauf die Burg zu einem Schloss umgebaut wurde, so Oerter. Für die Außenanlage habe man sich an dem orientiert, was zur damaligen Zeit international üblich gewesen sei. Man habe ab Mitte des 18. Jahrhunderts renommierte Gärtner beschäftigt, die die Natur in Landschaftsgärten gestalteten. "Man wollte in den Anlagen immer einen idealen Zustand der Natur abbilden und den Eindruck erwecken, dass die schönen Plätze zufälligerweise aus der Natur heraus entstanden sind", erklärte Oerter. Später habe Freiherr von Laßberg, der mit Elisabeth zu Fürstenberg liiert war, die Außenanlagen und den schönen Blumengarten weiter ausgebaut. Die Amalienhöhe sei 1843 entstanden und das Wegenetz sei über das Schloss hinaus bis nach Altheiligenberg ausgedehnt worden. (bc)