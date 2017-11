Überlingen Die Dutch Swing College Band spielt im Überlinger Kursaal

Die älteste und berühmteste Jazzband der Niederlande ist bekannt für einen ganz eigenen Stil, am 21. November gastiert sie in Überlingen

Für Fans des traditional jazz ist der Name Musik pur: Die Dutch Swing College Band ist die älteste und bekannteste niederländische Jazz-Formation, berühmt für ihren ganz eigenen Stil. Am kommenden Dienstag, 21. November, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) , sind die sieben international renommierten Profimusiker im Kursaal zu erleben. Zu verdanken ist das Michael Bremges aus Rielasingen-Arlen, dem in Überlingen wohlbekannten Schlagzeuger der Mississippi Steamboat Chickens, der jahrelang die regelmäßige Jamsession im Braustüble des Ochsen leitete. Genau hier bahnte sich das jetzige Konzert an. Ein regelmäßiger Bodenseeurlauber aus Mühlheim an der Ruhr, selbst durch und durch Jazzer, war im Ochsen mit dabei und so freundete sich Bremges mit ihm an. Und jener Jazzfan aus dem Ruhrgebiet machte Bremges darauf aufmerksam, wie klasse die ihm wohlbekannte Band aus Holland ist und dass sie auf Tour geht.

Die Geschichte der Dutch Swing College Band begann am 5. Mai 1945, der in den Niederlanden als Befreiungs- und Nationalfeiertag gilt. An diesem Tag gründten Studenten sie als Amateur-Combo. Bereits 1960 ging sie ins Profilager und im Laufe der Jahre spielten viele Größen der Jazzwelt zeitweise mit und trugen zur weltweiten Popularität der Band bei. Zwischen 1948 und 2014 veröffentlichten die wechselnden Besetzungen 28 Schallplatten und CDs.

Karten gibt es zum Preis von 26,50 Euro im Vorverkauf bei der Überlinger Kur- und Touristik (Telefon 0 75 51 / 947 15 22) , im Überlinger Weinhaus Renker, bei Nikola Fischer Braut- und Designermoden in der Überlinger Christohphstraße, bei Best-Reisen in Radolfzell, Seestraße 40, und an der Abendkasse im Kursaal.

Karten gewinnen

In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Michael Bremges verlost der SÜDKURIER drei mal zwei Eintrittkarten für das Konzert der Dutch Sing College Band am kommenden Dienstag, 21. November, 20 Uhr im Kursaal. Nehemen Sie einfach gleich das Telefon in die Hand und rufen Sie unsere Gewinnhotline 01379/ 37 05 00 46 an und nennen Sie das Stichwort "Jazz" sowie Ihren Namen, die Adresse und die Telefonnummer. Die Gewinnhotline ist nur am heutigen Freitag, 17. November 2017 bis 15 Uhr offen. Ob Sie gewonnen haben, lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt. Ein Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom kostet 50 Cent. (mba)