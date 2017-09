Überlingen Der leise Tod des Wintertheaters: Abo-Programm im Kursaal gestrichen

Das Kulturamt sagt das Abo-Programm für den Kursaal ab. Wegen Mehrkosten in der Kapuzinerkirche wird am Wintertheater gespart.

Das Abonnementtheater der Stadt im Kursaal wird in diesem Winter erstmals ganz ausfallen. Dies teilte Kulturamtsleiter Michael Brunner jetzt dem Ausschuss für Bildung und Kultur des Gemeinderats mit. Bei einem Gesamtaufwand von rund 40 000 Euro für drei Vorstellungen war hier in den letzten Jahren ein Defizit von etwa 15 000 Euro an der Kommune hängen geblieben, sagt Brunner. Mit der Absage dieses „Wintertheaters“ will er einen Teil der unerwarteten Mehrkosten für die Infrastruktur in der Kapuzinerkirche ausgleichen. Die belaufen sich für 2017 als Miete für die Installation der eingezogenen Stahltraversen und weiterer Technikelemente auf rund 35 000 Euro. Im Vorfeld des Sommertheaters hatten Stadt und Förderverein auf die Maßnahme hingewiesen, die Konsequenzen waren damals allerdings noch nicht benannt worden. Für den Rest der Mehrkosten müssen Galerie und Museum bluten.

Schon im Vorfeld der diesjährigen „Frühlingsnacht“ am 13. Mai sei zunächst per Dienstanweisung eine Sperrung der Kapuzinerkirche erlassen worden, sagt Brunner: „Aus Sicherheitsgründen, es bestand möglicherweise Lebensgefahr.“ Es seien gravierende Sicherheitsmängel in der bestehenden Infrastruktur festgestellt worden. „Wir mussten daher in Windeseile die gesamte Technik ausräumen und eine neue Technik anmieten“, erinnerte der Kulturamtsleiter.

Reinhard Weigelt (FDP), der für das Programm "Kultur im Kapuziner" verantwortlich ist, nannte die Bedenken des städtischen Facility Managements „zu restriktiv und zu realitätsfremd“. Das wollte Oberbürgermeister Jan Zeitler so nicht stehen lassen. „Es handelt sich hier um eine öffentliche Versammlungsstätte, da haftet der Oberbürgermeister“, sagte Zeitler: „Wenn ich da auf Sicherheitsdefizite hingewiesen werde, bin ich nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen.“ Er verlasse sich auf die Aussagen der städtischen Fachleute. „Wir machen hier nichts Unnötiges.“

Von einem ganzjährigen Theater-Programm mit zwei Abonnementreihen im Kursaal waren zuletzt drei Vorstellungen übrig geblieben. Kostengründe, eine mangelnden Auslastung und die Problematik, ein anspruchsvolles Theater zu bieten, das beim Publikum ankommt, waren dafür ausschlaggebend. Auch die preiswerten Angebote für Schüler und Jugendliche, die nur 4,50 Euro bezahlen müssten, würden nicht angenommen, betonte Michael Brunner: „Die Zeiten des Theaters im Kursaal sind vorbei. Wir brauchen eine neue Marke.“ Diese Einschätzung schien auch das Gremium zu teilen.

Doch auch die Kapuzinerkirche steht zumindest vorübergehend auf der Kippe. Wegen des Zustands des Dachstuhls sei die Spielstätte für nächstes Jahr ganz infrage gestellt, sagte der Kulturamtsleiter. Eine Berechnung der Statik sei in dem historischen Gebäude nicht möglich, daher müsse ein Holzgutachten erstellt werden. „Wie umfassend die Sanierung sein muss, wird allerdings erst im November/Dezember klar werden“, betonte Brunner. Das Facility Management habe schon mal 500 000 Euro in den Haushaltsentwurf einstellen leisten. Damit haben weder das Sommertheater noch die Kultur im Kapuziner derzeit Planungssicherheit. Gegebenenfalls müsse man „neue Räume für das Sommertheater suchen“. Er habe jedoch schon „eine Zusage der K und T“, insistierte Gemeinderat Weigelt in seiner Rolle als Kulturmanager. „Das kann nicht sein“, reagierte Brunner, der die Unstimmigkeiten am nächsten Tag aufklärte. „Herr Weigelt hat eine Reservierung vorgenommen, eine Zusage gibt es nicht.“ Doch Michael Brunner hatte auch eine gute Nachricht. Vom Förderverein werde die Stadt insgesamt Spenden in Höhe von rund 33 000 Euro erhalten. „Das ist eine gigantische Summe“, sagte der Kulturchef. Der vom Gemeinderat auf 30 000 Euro gedeckelte Anteil der Kommune könne damit eingehalten werden.

Das Theater

Das Sommertheater wurde 1985 auf Initiative der Autoren Martin Walser und Ralf Hochhuth als Außenspielstätte des Stadttheaters Konstanz gegründet. Spielort war zunächst die Hämmerlefabrik in Meersburg, nach deren Abriss im Jahr 2002 dann die Kapuzinerkirche in Überlingen. In der über 30-jährigen Geschichte entstanden legendäre, eigens für das Sommertheater produzierte Stücke, die das Feuilleton in ganz Süddeutschland begeisterte. Regelmäßig kamen rund 5000 Besucher. 2016 brach das Interesse abrupt ab. Dafür gab es zwei Gründe: Das Publikum wollte nicht schon wieder Shakespeare, und das Stadttheater trat kaum auf die Bühne, sondern schickte nur eine eingekaufte Bremer Truppe. 2017 führte die Stadt Überlingen das Sommertheater in Eigenregie durch, nachdem sie den Zuschuss auf 30 000 Euro reduziert und den bisherigen Vertrag mit dem Stadttheater Konstanz gekündigt hatte. Der Förderverein Sommertheater entwickelte in diesem Jahr das Programm, die Organisation übernahm der Überlinger Kulturmanager Simeon Blaesi mit seiner gemeinnützigen GmbH „Bühne“. Die künstlerische Leitung lag bei dem Geraer Schauspieldirektor Bernhard Stengele.

Das Wintertheater gibt es in Überlingen seit 1967. Veranstaltet wurde es stets von der Stadt Überlingen. Zunächst im Pfarrzentrum, dann im Kursaal. Die Theaterreihe war schnell so erfolgreich, dass sie jedes Jahr komplett von Abonnenten ausgebucht war. Erwachsene und Schulkinder besuchten gleichermaßen die Inszenierungen von Johann Wolfgang von Goethe bis Carl Zuckmayer. Bis 1982 seien es zweimal sechs Gastspiele pro Winter gewesen, erinnerte sich Michael Mezger, alteingesessener Überlinger, im Jahr 2011 in einem Leserbrief an den SÜDKURIER. Sukzessive wurde das Wintertheater auf drei Gastspiele reduziert. Und: Der Fokus richtete sich allmählich von früheren Produktionen mit Schauspielern wie Elisabeth Flickenschildt, Maria Becker, Hannes Messemer, Robert Freitag und Götz George hin zu eher kostengünstigeren Gastspielen. Mit einem Brief hatte sich Michael Mezger im Jahr 2005 an die Stadt gewandt, um Vorstellungen auf "früherem Niveau" zu erzielen. Doch das Kürzen an dem Theaterprogramm war – einen kurzen Erfolg ausgenommen – weitergegangen. (san/jur)

Viel Theater um Finanzierung

Es bleibt spannend: Wie das Sommertheater 2017 finanziert wurde und weiterhin finanziert werden wird, geben Stadt und Förderverein erst im Spätherbst bekannt. Bis dahin bleiben auch alle weiteren Fragen zur Spielsaison 2018 offen.

Optimistisch klingen die Verantwortlichen des Überlinger Sommertheaters, doch Details zum Kassensturz der Spielsaison 2017 gibt es noch nicht. Man habe noch keine endgültigen Zahlen, erklärt der zweite Vorsitzende des Fördervereins Sommertheater, Oswald Burger, diese seien erst im Spätherbst zu erwarten. Und dann werde man sie zunächst in der Mitgliederversammlung besprechen. Aber eines könne er vorausschicken: „Wir konnten diese Saison aus dem Vermögen des Fördervereins finanzieren, wir brauchen von der Stadt nichts dazu.“ Nichts dazu: Das heißt wohl, keine Gelder über die budgetierten 30 000 Euro hinaus. Allerdings hatte das Ensemble in diesem Jahr sehr große Zugeständnisse gemacht, erwähnte der künstlerische Leiter Bernhard Stengele gegenüber dieser Zeitung.

Es ist das erste Jahr, in dem Überlingen das Sommertheater in Eigenregie durchführte. Den Vertrag mit dem Stadttheater Konstanz hatte die Stadt gekündigt, den Zuschuss von 60 000 auf 30 000 Euro reduziert und den Förderverein beauftragt, das Programm für 2017 zu entwickeln. Mit der ersten Bilanz – eine Auslastung von 65 Prozent – zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden. Und doch stellt sich nun die Frage nach der Wirtschaftlichkeit: Wie lange kann der Förderverein es schaffen, das von 60 000 auf 30 000 Euro gekürzte Budget der Stadt auszugleichen? Auch hierzu mag der Vorsitzende des Fördervereins, Thomas M. Becker, keine Angaben machen, doch es liegt ihm wohl daran, jegliche Sorgen über die nahe Zukunft des Sommertheaters zu zerstreuen: „Wir sind im Gespräch mit der Stadt Überlingen – und wir planen derzeit die neue Saison!“ Was die Finanzierung angeht, prüfen Förderverein und Stadtverwaltung nun die Möglichkeit, Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg zu erhalten. Diese müsse die Stadt beim Land beantragen, sagt Oswald Burger. Fördermöglichkeiten würden in den nächsten Tagen durch die Abteilung Kultur abgestimmt werden, heißt es seitens der Überlinger Stadtverwaltung. In der Ausschusssitzung am 25. Oktober werde ein Rückblick auf das Sommertheater 2017 und der Ausblick auf 2018 gegeben werden. Bis dahin müssen sich alle in Geduld üben. Auch der Konstanzer Intendant Christoph Nix, der dem Überlinger Sommertheater für 2018 ein Stück angeboten hatte und laut Pressesprecherin seitdem auf Antwort wartet.