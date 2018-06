Überlingen Der Waldrapp ist wieder da

Überlingen-Hödingen dient wieder als Trainingscamp für die Aufzucht der vom Aussterben bedrohten Waldrappe. Die Tiere können besichtigt werden, das Waldrapp-Team beantwortet Fragen zu dem schrägen Vogel, den die Überlinger letztes Jahr in ihr Herz geschlossen haben.

Das Waldrapp-Trainingscamp befindet sich auf dem Sportgelände von Überlingen-Hödingen. Hier werden die Küken an menschliche Begleitung gewöhnt.

Ihre Ziehmütter lotsen sie von einem Motor-Gleitschirm aus über die Alpen bis in die Toskana in ihr Winterquartier. Geplant ist eine Rückkehr der ersten Aufzucht vom letzten Jahr rechtzeitig zur Landesgartenschau 2020, in der Hoffnung, dass die seltenen Tiere im Fels bei Überlingen-Goldbach selbständig brüten. Dort kamen sie, wie es zumindest in der Literatur beschrieben wird, im Mittelalter vor, bevor der Mensch sie aufgegessen – und fast leer gegessen – hat.

Die Tiere dürfen mit dem gebührenden Abstand besichtigt werden, täglich um 11, 15 und 17 Uhr. Das Trainingscamp beim Sportplatz in Hödingen ist ausgeschildert.