Überlingen Der Überlinger Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Viele neue Händler verkaufen ihre Waren und die Betonbarrieren sollen die Sicherheit gewährleisten.

Bei heißem Glühwein, einer knackigen Bratwurst und andächtiger Musik tümmeln sich derzeit die Menschen auf den Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland. Auch in Überlingen wurde der Weihnachtsmarkt am Donnerstag feierlich eröffnet und hat viele neue Budenbetreiber zu bieten.

"Dieses Jahr sind, aufgrund von urlaubsbedingter Abwesenheit einiger Stammbetreiber, viele neue Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt vertreten", sagt der Organisator Oliver Bleser. Es gebe viele Händler, die schon seit einigen Jahren darauf warteten, einen freien Platz zu ergattern und die nun Glück gehabt hätten. Andreas Dold verköstigt seit vielen Jahren die Besucher des Überlinger Weihnachtsmarktes und bietet heuer zum ersten Mal Raclettekäse an. "Den Käse beziehen wir von der Säntis-Käserei, die am Bodensee gelegen ist. Das beleibteste Produkt wird aber wahrscheinlich die halbe Meter Bratwurst vom Holzkohlegrill bleiben", sagt Dold. Für ihn machen vor allem die familienfreundlichen Preise den Markt in Überlingen aus.

Auch das Thema Sicherheit spielt auf dem Weihnachtsmarkt eine wichtige Rolle. Seit dem Terroranschlag in Berlin vor einem Jahr stehen auf den meisten Großveranstaltungen Betonpoller, die Terroranschläge mit Sattelschleppern verhindern sollen. Die Stadt hat das Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt in Überlingen vorgegeben und lies, wie bereits beim Gassen- und Promenadenfest, auch jetzt Betonbarrieren aufstellen. Oliver Bleser glaubt, dass es andere Veranstaltungen gibt, an denen diese sinnvoller wären. Auch Andreas Dold findet die Betonpoller auf dem hiesigen Weihnachtsmarkt überflüssig.

Er befürchtet sogar einen negativen psychologischen Einfluss auf die Besucher. Er bekäme ständig mit, wie über das Thema diskutiert werde. "Ich glaube, wenn hier keine Poller stehen würden, dann hätten wir gar keine Diskussion zu dem Thema. Jetzt sind sie da und die Leute denken nach", sagt Andreas Dold.

Eine echte "Schokobombe"

Markus Fetscher aus Uhldingen-Mühlhofen verkauft an seinem Stand normalerweise nur Crepes. Dieses Jahr hat er erstmalig eine Trinkschokolade in sein Konzept genommen. "Ich nenne das Schokobombe. Das ist für diejenigen, die einen Crepe mit Nutella essen und dazu eine Schokolade trinken", sagt er. Das verwendete Pulver besteht aus purem Kakao, das dann mit frischer, warmer Milch aufgegossen wird. Seine Crepes kommen auch immer gut an. Eine besondere Variante sind seine Kakaocrepes. In den Teig wird auch das Kakaopulver gemischt und dann auf der Glühplatte erhitzt. Fetscher betreibt auf dem Weihnachtsmarkt noch weitere Buden und verleiht Standzelte an andere Händler.

Die Stimmung macht's

Für Gitte und Robert Dreher macht vor allem die andächtige Stimmung einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt aus. Das Überlinger Ehepaar findet den Weihnachtsmarkt auf der Hofstatt "klein aber fein". Es gebe eine besondere Atmosphäre und nicht zu viele Essensbuden. Gitte Dreher sind vor allem Glühwein und Crepes wichtig. Zu groß dürfe ein Weihnachtsmarkt jedoch nicht sein, weil sonst die Stimmung darunter leide. Sie würde sich wünschen, dass mehr regionale Händler, Vereine und Organisationen einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Überlingen betreiben würden. Robert Dreher fände es gut, wenn es einen Weihnachtsmarkt "von Überlingern für Überlinger" gebe.

Mosaiklampen und Holzwaren

Alessa Förster aus Bermatingen bietet auf dem Weihnachtsmarkt besondere Leuchten an. Die Gestelle werden in der Türkei maschinell hergestellt. Das Glas ist jedoch handgemacht und die Verzierungen aus Glas, Perlen und Fliesen werden aufgeklebt. Ihre Chefin hat eine Werkstatt in Markdorf, in der sie neben den Leuchten auch Teelichter herstellt. "Die werden aber in Indien gefertigt. Sie bestehen aus einem Eisen-Metall-Gemisch und sind hochwertig verarbeitet."

Werner Sulger betreibt in Konstanz ein Holzstudio und bietet seine Waren fast jedes Jahr auch auf dem Weihnachtsmarkt in Überlingen an. Das verwendete Holz bezieht er ausschließlich von Bekannten aus dem Bodenseekreis.

Glühwein und Kinderpunsch

Für die Kleinen gibt es heißen Kinderpunsch. Die Großen haben am Stand bei Monika Ferenczi eine riesige Auswahl an alkoholischen Getränken. "Wir haben weißen oder roten Glühwein und noch viele andere hochprozentige Alternativen", sagt sie. Der einfache Glühwein mit Amaretto ist nach wie vor der Kassenschlager, aber auch die Feuerzangenbowle ist heiß begehrt. "Die hat einen besonderen Effekt durch die Flamme", sagt sie, denn "auf die Bowle wird ein Stückchen Würfelzucker gelegt, das in Stroh-Rum getränkt ist und angezündet wird." Darüber hinaus gebe es Variationen beim Alkoholgehalt und verschiedene Aromastoffe, die die Getränke "abrunden".