Überlingen Der Überlinger Johannes Haller geht in "Bachelor in Paradise" erneut auf Rosenjagd

Der Überlinger Johannes Haller geht in "Bachelor in Paradise" erneut auf Rosenjagd

Bei der Teilnahme an der RTL-Realityshow "Die Bachelorette" schaffte er es 2017 sogar bis ins Finale, nun versucht er sein Glück in einem neuen Sendeformat.

Die Hoffnung stirbt zuletzt: so lautete das Motto von Johannes Haller bei seinem Auftritt in der Fernsehshow „Die Bachelorette“ im vergangenen Jahr. Der damalige Gabelstapler-Verkäufer war unter den letzten beiden Kandidaten, die um das Herz von Jessica Paszka kämpften, doch sie entschied sich für seinen Widersacher. „Die Enttäuschung war riesig“, erinnert sich der 30-Jährige. „Es waren bei mir große und echte Gefühle im Spiel.“ Auch wenn es sich der Überlinger genau das vor der Show nicht vorstellen konnte: Er entwickelte vor laufender Fernsehkamera Gefühle für die Bachelorette.

"Ich habe Jessica tatsächlich das letzte Mal am Pool gesehen"

Die Gefühle hat er mittlerweile wieder im Griff. Und dass sich Jessica Paszka nur wenige Wochen nach der Reality Show von ihrem neuen Herzblatt schon wieder getrennt hatte, ist ebenfalls vergessen. „Ich habe Jessica tatsächlich das letzte Mal am Pool gesehen, als sie mir keine Rose gegeben hat“, beteuert Johannes Haller. „Ich weiß noch, dass ich mich auf dem Weg zum Auto noch einmal herumgedreht und ihr nachgeschaut habe. Das war es.“

Der Erfolg bei der Fernsehshow blieb ihm also auf der Zielgeraden verwehrt. Dennoch hat sich sein Leben seither gewaltig geändert. Er kam zurück an den Bodensee und wurde plötzlich von ganz vielen Menschen erkannt. Deshalb achte er mittlerweile viel mehr darauf, wie er das Haus verlasse. Unter der Fanpost waren wahnsinnig viele Liebesbriefe. „Ganz viele schrieben mir, dass sie mir die letzte Rose gegeben hätten“, berichtet er. „Ich habe auch fast alle Briefe selber beantwortet.“

Beruflich öffneten sich für ihn gleich mehrere Türen. Zum einen wurde er von einem Yachtunternehmen als Markenbotschafter verpflichtet. In dieser Funktion ist er sehr häufig auf Ibiza und Mallorca sowie in Monaco. Und zum anderen nutzte er die Zeit, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, denn er entwarf in den vergangenen Monaten zahlreiche Designs für Damenunterwäsche. „Mit der Gründung unserer Firma habe ich mir einen Traum erfüllt“, gesteht Johannes Haller. Mittlerweile ist er damit auch als Modedesigner unterwegs und hat immer noch Buchungen aus der Zeit von „Die Bachelorette“.

Die ehemaligen Konkurrenten sieht er noch regelmäßig

Noch viel wichtiger ist dem Überlinger allerdings, dass er neue Freunde gewonnen hat. Zu Zeiten von „Die Bachelorette“ waren sie Konkurrenten, heute sehen sie sich regelmäßig. Vor allem mit Niklas Schröder und Sebastian Fobe hat er eine enge Verbindung. Das Trio wird in der Boulevard-Presse sogar „Rosenbrüder“ genannt. Jetzt haben sie zu dritt mit der Fernsehshow „Bachelor in Paradise“ ein neues Abenteuer vor der Brust und ganz nebenbei auch eine neue Chance auf die große Liebe.

„Ich habe mich gefreut, als die Anfrage kam, ob ich Lust hätte, bei diesem Format teilzunehmen“, sagt Johannes Haller. „Das Ganze hat zwar mit Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten zu tun, das Format ist aber etwas ganz Anderes.“ Und natürlich sind wieder jede Menge Rosen im Spiel. Johannes Haller hat ab Mittwoch, 9. Mai, in einem paradiesischen Resort in Thailand die Chance, seine Herzdame kennenzulernen. „Man darf nicht vergessen, dass wir nicht im Alltag sind“, betont er. „Es ist nicht einfach, sich zu verlieben, aber dass es geht, habe ich ja selbst schon erlebt.“

Auf die Frage, mit welcher Taktik er in die neue Show gehe, beginnt er zu grinsen und sagt: „Meine Taktik ist, dass es keine Taktik gibt. Ich bin offen für alles und werde mich sicherlich nicht verstellen.“ Für ihn zähle es, so authentisch wie möglich zu bleiben. In der Show „Die Bachelorette“ war er derjenige, der durch eine schonungslose Offenheit aufgefallen war. Allerdings machte es ihm das Leben damals sicherlich nicht einfacher. „Ich bin aber einfach so“, sagt Johannes Haller. „Ich hoffe, ich kann auch wieder so ehrlich sein wie in der letzten Show. Für mich ist das ganz wichtig.“

Zur Person

Der 30-jährige Johannes Haller ist gebürtiger Ravensburger. Er absolvierte eine Ausbildung zum Mechatroniker und danach zum Automobilkaufmann. Durch seine Leidenschaft zum Segeln kam er 2014 nach Überlingen, wo er im Bodensee Yachtclub aktiv ist. Nach seinem Auftritt in der Fernseh-Show „Die Bachelorette“ 2017 machte er sich selbstständig. Mittlerweile ist er Markenbotschafter für ein Yacht-Unternehmen und hat sein eigenes Label für Damenunterwäsche kreiert. Jetzt ist er Teilnehmer der neuen Show „Bachelor in Paradise“.

In der neuen Show "Bachelor in Paradise" bekommen Singles aus den vergangenen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln eine zweite Chance auf die große Liebe. Das Konzept: In einem Resort in Thailand treffen mehrere Männer und Frauen aufeinander, in der Nacht der Rosen entscheiden mal die Damen, mal die Herren, wer das Paradies verlassen muss. Die erste Folge wird am Mittwoch, 9. Mai, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. (mag)