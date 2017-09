Überlingen Der Alpenverein legt Pläne für eine günstigere Kletterhalle vor: Sie steht separat zur Sporthalle

Die Sektin Überlingen des DAV sieht noch Chancen für den Bau einer Kletterhalle. Das ist Thema am Mittwoch in nicht­öffentlicher Sitzung des Gemeinderats.

Der Bau einer Kletterhalle ist am Mittwoch (27. September) Thema im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung. Das teilte Oberbürgermeister Jan Zeitler mit. Das Thema hätte öffentlich diskutiert werden sollen, doch verweist Zeitler auf die noch ausstehende Mitgliederentscheidung des DAV zum Bau der Kletterhalle. Die Nichtöffentlichkeit sei nun nötig, weil man den DAV bitten werde, seine Finanzverhältnisse offenzulegen, womit schutzwürdige Interessen Dritter (des DAV) berührt seien. Nach der Sitzung werde er mit dem DAV über das weitere Vorgehen öffentlich berichten, kündigte Zeitler an.

Wie Sektionsvorsitzender Klaus Haberstroh sagte, liege dem DAV Überlingen seit letzter Woche eine neue Kostenschätzung vor. Sie bezieht sich auf den Bau einer solitär stehenden Halle und sei 300 000 Euro günstiger als ein Anbau an die neue Schulsporthalle. Somit bleibe für den DAV eine Finanzierungslücke von etwa 200 000 Euro. Wenn die Stadt das Projekt unterstützt, gehe man in die Detailplanung und könne dann einen Mitgliederentscheid herbeiführen. Wie Haberstroh sagte, stamme der Vorschlag für den neuen Standort von den Wulf-Architekten, die Kostenschätzung von einem anderen Büro. Die Sporthalle werde weiter in den Campus gerückt, Sportplatz und Parkdeck lägen zwischen Straße und Halle, so dass die Kletterhalle Platz auf dem Parkplatz der alten Sporthalle fände.