Überlingen Den roten Faden finden: Workshop für Frauen bei Wirtschaftstagen

Petra Wandelt freut sich über den zehnten Geburtstag, das sie mit dem Workshop "Mein roter Faden" für Frauen am Freitag im Rahmen der Frauenwirtschaftstage feiert. Seit 2008 organisiert und leitet sie einmal pro Jahr eine solche Veranstaltung in Überlingen für Frauen, die sich mit ihrer Rolle im Geschäftsleben beschäftigen und darüber austauschen möchten.

Privates und das Thema, wie Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen sind, bleiben bei den Workshops natürlich auch nicht außen vor. Petra Wandelt ist mit Herzblut dabei, sagt sie. Schließlich sei sie selbst "eine von ihnen": Mutter zweier Kinder und Unternehmerin – sie ist selbstständig, berät und coacht Organisationen und Unternehmen.

"Die Teilnehmerzahl, das Interesse und die Intentionen der Teilnehmerinnen haben sich in den zehn Jahren unglaublich geändert", sagt Petra Wandelt. Zur ersten Veranstaltung kamen über 40 Teilnehmerinnen. "Dann, ab dem Moment, wo es etwas gekostet hat, im zweiten Jahr, hat es sich ausgedünnt" bemerkt Wandelt. Was der Veranstaltung an sich nicht schadete, denn so entstand eine persönlichere Atmosphäre. "Im letzten Jahr waren wir nur neun Teilnehmerinnen, das war das wenigste bislang, aber dafür unglaublich intensiv. Man öffnet sich mehr." Das schätzten die Teilnehmerinnen sehr: Dass es gelingt, eine vertrauensvolle Atmosphäre für einen Tag herzustellen. "Seine persönlichen Erfahrungen berichtet man nicht ohne weiteres vor 20 Personen, aber bei neun", sagt Wandelt. "Der Ertrag, den man von den anderen Schicksalen hat, ist fast das Wichtigste am Workshop. Dass man hört, wie andere mit bestimmten Konfliktsituationen, mit ihrem Chef oder auch der widerständigen Kollegin umgehen."

Dass der persönliche Austausch bei den Überlingerinnen einen hohen Stellenwert hat, zeigte sich auch gleich im zweiten Jahr, als sich aus der Veranstaltung heraus ein Frauenstammtisch bildete. "Es bildete sich ein Netzwerk. Heute habe ich einen Verteiler mit 160 Frauen, die an einem Austausch interessiert sind." Zum Stammtisch treffe man sich nicht mehr regelmäßig, aber ein Austausch über den Email-Verteiler über Events oder Geschäftsgründungen finde nach wie vor statt. "So etwas funktioniert ja auch nicht mit Druck", sagt Petra Wandelt, viel wichtiger sei es, auf die Bedürfnisse zu schauen und ein Forum zu bieten, in dem ein persönlicher Austausch möglich ist.

Doch zurück zum Ursprung des Ganzen, den Workshops: Auch das Thema "Mein roter Faden" ist sehr persönlich. Petra Wandelt möchte mit den Teilnehmerinnen auf deren Biografien schauen, auf sich wiederholende Muster und Themen in den Lebensläufen der Frauen. "Wo sind meine Ressourcen, meine Licht- und Schattenseiten – das sind Fragen, die wir uns stellen werden. Wie weit die Teilnehmerinnen gehen, also wie persönlich das Ganze wird, entscheiden sie immer selbst."

Petra Wandelt, die sich auf einen erfolgreichen zehnten Workshop freut und auf weitere Anmeldungen hofft, blickt gleichzeitig auf neun Veranstaltungen zurück. "Gewinn werfen die Workshops nicht ab, aber Zufriedenheit", so Wandelt, "Wenn ich meinen eigenen roten Faden anschaue, sehe ich, welche Helfer und Impulse ich entgegennehmen durfte.."