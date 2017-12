Überlingen Das Überlinger Weihnachtswunder: Kirchen organisieren nach SÜDKURIER-Anfrage spontan ein Weihnachtsessen für alleinstehende Menschen

Allein und doch nicht einsam: Wir haben Tipps für Heiligabend gesammelt und stießen dabei auf die Großherzigkeit der Kirchen von Überlingen. Sie organisieren nun ganz spontan ein Weihnachtsessen, an dem alle teilnehmen können, die an Heiligabend urplötzlich von Einsamkeitsgefühlen überfallen werden. Dazu gibt es hier weitere Tipps gegen den Heiligabend-Blues.

Die Geschichte gleicht einem Überlinger Weihnachtswunder: Zwei Wochen vor Heiligabend beschäftigte sich die Redaktion des SÜDKURIER mit der Frage, wie Alleinstehende das Weihnachtsfest in Überlingen verbringen. Das Fazit fiel dürftig aus, denn Einsamen bleibt vielfach nichts anderes übrig, als das Fest der Liebe und Familie alleine zu Hause zu verbringen. Nachdem die Seelsorgeeinheit und die evangelische Kirchengemeinde bei unserer Recherche vom Angebotsmangel erfuhren, erkannten sie es als ihre Aufgabe, eine Weihnachtsfeier für Einsame auf die Beine zu stellen.

"Ich bin begeistert von der Idee", erklärte Lucia Brugnara-Kirchmann, Organisatorin der spontanen Weihnachtsfeier, als sie über Pia von Luxburg, Sekretärin des Pfarramtes Überlingen, von der noch in den Kinderschuhen steckenden Planung am Freitag, 15. Dezember, erfuhr. Brugnara-Kirchmann ließ ihre Kontakte im Pfarrgemeinderat und Café International spielen und bastelte gemeinsam mit zahlreichen Asylbewerbern die Dekoration für den Kolpingsaal in der Münsterstraße, der als Veranstaltungsort der Feier ausgesucht wurde. Pia von Luxburg, die selbst an der Heiligabend-Feier teilnahmen wird, bezeichnete den Kolpingraum als "ideal": Er hätte die passende Größe für bis zu 60 Personen und die Menschen könnten nach der Feier am Weihnachtsliedersingen und an der Christmette im Münster teilnehmen. Von 18 bis 20.30 Uhr sind alle Alleinstehenden herzlich eingeladen, zur Weihnachtsfeier zu kommen. Pia von Luxburg und ihre Kollegin Daniela Engel werden alle Besucher empfangen. Zum Essen wird neben Christstollen und Gebäck ein Hirschgulasch mit Rotkohl, Spätzle und Preiselbeeren gereicht. Danach werden gemeinsam Weihnachtslieder angestimmt. "Wir wünschen uns einfach, dass in Überlingen keiner allein sein muss, der das nicht möchte", sagte Lucia Brugnara-Kirchmann.

Auch im Seniorenstift Augustinum in Überlingen gibt es laut Direktor Tobias Heemann keinen Menschen, der Weihnachten alleine verbringen muss. Entweder erlebten die Bewohner Heiligabend gemeinsam "oder sie sind freiwillig allein. Einsam ist bei uns niemand", sagte Heemann dem SÜDKURIER. In den Altenheimen St. Ulrich und St. Franzikus in Überlingen gebe es, bis auf das Abendessen, keine weiteren Veranstaltungen an Heiligabend für die Bewohner.

Ein bewährtes Mittel, das Fest nicht alleine verbringen zu müssen: Unter Leute gehen. In Überlingen gibt es an Heiligabend zwei bekannte Kneipen als Anlaufstelle. Das Galgenhölzle hat am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr und von 22 bis 2 Uhr geöffnet. Das Publikum sei bunt gemischt und "es gibt viele, die weggezogen sind und zu Weihnachten zu ihren Familien zurückkommen und mit Bekannten feiern", erklärte Wirt Michael Jeckel. Die Kultkneipe Anusch's Pub öffnet ihre Tore an Heiligabend um 21 Uhr. Das Pub in der Hafenstraße begrüßt die Gäste zu einem besinnlichen Beisammensein für all die, die an Weihnachten noch gerne unter Leute gehen wollen.

Wie wäre es mit einem großzügigen Festmahl? Zwar haben nur drei von über 20 vom SÜDKURIER angefragten Lokalitäten an Heiligabend geöffnet, aber noch haben zumindest das Bad Hotel in Überlingen und das Romantikhotel Residenz in Meersburg freie Plätze zur Verfügung. Wer sich in einem der beiden Restaurants verwöhnen lassen möchte, sollte sich bei der Reservierung beeilen.

Bei Einsamkeit kann es helfen, dem Alltag zu entfliehen. Wer sich rechtzeitig darum kümmert, kann eines der vielen Single-Reiseangebote im Internet buchen. Robert Mayer vom Reisebüro am Münsterplatz in Überlingen kann die Menschen, die bei ihm eine Reise über Weihnachten alleine buchen, an nur einer Hand abzählen: "Wir haben hier kaum Leute, die bewusst vor der Einsamkeit an Weihnachten fliehen", sagt er. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Senioren in Cliquen zusammentun und dann im Ausland Weihnachten verbringen", erklärt Mayer. Einen Grund, warum seine Kunden an Weihnachten weniger Singlereisen buchen, sieht Mayer in den hohen Kosten für den Einzelzuschlag: "Bei einer Kreuzfahrt muss ein Alleinreisender teilweise bis zu 80 Prozent für eine Kabine auf dem Schiff draufzahlen. Das kann sich nicht jeder leisten."

Weihnachten am Telefon

Für viele Menschen ist Weihnachten eine Tortur. Bernadette Augustyniak arbeitet bei der Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee und versucht, verzweifelte Anrufer dazu zu bewegen, ihre Lebenssituation neu zu sehen, eine erste Vorstellung davon zu entwickeln, wie der Weg weitergehen könnte. "Zahlreich sind die Gespräche mit Anrufenden, die auf sich allein gestellt sind, einsam und isoliert leben und sich wünschen, dass ihnen jemand zuhört und sich ihnen zuwendet", wie sie auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärt. "Man kann ein Gedanken-Karussell, in dem sich so manche Anrufenden bewegen, nicht anhalten, weil es sich einfach schon zu schnell dreht. Aber es ist durchaus möglich, einen Aspekt herauszugreifen, um intensiver über ihn zu sprechen", erklärt Augustyniak. Oft gehe es aber auch darum, da zu sein, zuzuhören, mit dem Anrufenden gemeinsam die krisenhafte Lebenssituation auszuhalten. Die Anrufenden bleiben dabei immer anonym, und die Gespräche vertraulich. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Telefonseelsorge sind unter der Telefonnummer 08001110111 oder 08001110222 Tag und Nacht erreichbar.