Das Sommertheater Überlingen kommt in diesem Jahr zwar etwas später, doch es kommt. Notgedrungen mit einer neuen provisorischen Infrastruktur im Badgarten neben der baufälligen Kapuzinerkirche, mit einem neuen Kooperationspartner und aus diesem Grund auch mit einem neuen Zeitfenster.

Nach Monaten der Verunsicherung war bei der aktuellen Sommertheter-Pressekonferenz schon wieder viel Zuversicht und Vorfreude zu spüren. Zu verdanken war sie insbesondere den Gästen von den Festspielen Wangen, die mit ihren guten Erfahrungen und ihrem kulturellen Anspruch ebenso neuen Mut machten wie die derzeitigen Sponsoren der Veranstaltung. Alle vier Aufführungen des Programms hat der künstlerische Leiter Peter Raffalt unter das philosophische Generalthema "Geld, Gier und Gewissen" gestellt, ohne dass er dabei Abstriche am Unterhaltungsfaktor machen will, wie das Hauptstück "Volpone, der Fuchs", aber auch das wichtige Familienstück "Aladdin" zeigt.

Unterhaltungsfaktor ist wichtig

Wie wichtig dieser Unterhaltungsfaktor ist, darauf hatte auch Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler in seinem kurzen Rückblick zum Thema Sommertheater hingewiesen. "Es ist wichtig, den Geschmack des Publikums zu treffen", erklärte er und verwies auf zahlreiche Stammgäste aus der ganzen Region, die auf dieses Kulturereignis warteten. Nach fast 50 Jahren Partnerschaft zwischen den beiden Städten, insbesondere den Verwaltungen und Gemeinderäten, freue er sich über die Zusammenarbeit mit der Stadt Wangen. Dass das Überlinger Gremium genötigt war, noch einmal sein Bekenntnis zum Sommertheater abzugeben, stärke die kulturelle Einrichtung im Grunde. Ansonsten befinde sich das Event in einer Findungsphase, die sich in dem temporären Pavillon als Spielstätte widerspiegle und die noch bis 2020 andauere. Ab 2021 stehe dann die Kapuzinerkirche wieder zur Verfügung und "es kann durchgestartet werden".

Kooperation mit Festspielen Wangen

Das Sommertheater Überlingen ist – wie es offiziell heißt – "eine Veranstaltung der Stadt Überlingen, organisiert von der 'Bühne gemeinnützige GmbH', unterstützt vom Förderverein Sommertheater Überlingen e.V.". Dass in diesem Jahr die Festspiele Wangen und dessen Ensemble als Kooperationspartner gewonnen wurden, hat Konsequenzen für das Zeitfenster und macht das Programm zu einem "Spätsommertheater". Die Aufführungen in der provisorischen Spielstätte werden zwischen 30. August und 16. September zu sehen sein. "Wir haben mit der Zeltvermietung eine sehr interessante Lösung gefunden", zeigt sich Organisator Simeon Blaesi sehr zufrieden.

Erfreut über die neue Kooperation zeigten sich auch der Wangener Kulturamtsleiter Hermann Spang und Manfred Wolfrum, Vorsitzender des Festspielvereins und Motor der Oberschwaben. Von Anfang habe die Chemie mit den Vertretern des Sommertheaters gestimmt, erklärte Wolfrum: "Wir fühlen uns richtig wohl hier."

Für die Offenheit dankte der Vorsitzende des Überlinger Fördervereins, Thomas-Michael Becker, den Festspielen Wangen und deren künstlerischem Leiter Peter Raffalt. Becker hatte im Vorjahr in Wangen das Familienstück (damals eine Variation des "Gestiefelten Katers") ganz besonders begeistert. Das komme bei Jung und Alt gleichermaßen an. Dem Förderverein selbst sei darean gelegen, mit den Stücken "positive Gespräche" anzuregen und "die Seele der Menschen anzusprechen". Was er sich vor allem wünsche, sagte Becker, seien "junge Mitstreiter".

"Mehr als Theater"

Das kulturelle Highlight sei "mehr als Theater", sagte Hermann-Josef Schwarz vom Sommertheater-Sponsor Volksbank Überlingen. Es sei längst ein wichtiges soziales Ereignis in der Region geworden, das die Bank gerne unterstütze. "Einige Hürden" seien dieses Mal zu überwinden gewesen, erinnerte Schwarz: "Aber es hat geklappt." Kunst sollte aus Sicht der Kommune kein "Kann", sondern ein "Muss" sein, betonte auch Unterstützer Raimund Wilhelmi ausdrücklich. Es mache die Stadt attraktiv nach außen und schaffe mit dem kulturellen Leben ein Stück weit Identifikation. Eine Position, die Peter Raffalt, der künstlerische Leiter, nur allzu gerne bekräftigte.