Überlingen Das Parkhaus an der Therme wird kommen

189 Stellplätze für 7,5 Millionen Euro plus Nebenkosten in noch unbekannter Höhe: So lauten die Rahmenbedingungen für den Bau eines Parkhauses an der Bodenseetherme. Der Gemeinderat brachte am Mittwoch den entsprechenden Bebaungsplan auf den Weg. Die Fraktion LBU/Die Grünen stimmte geschlossen mit Nein.

Der Gemeinderat begrüßt mehrheitlich den Bau eines Parkhauses an der Bodenseetherme. Es bietet Platz für 189 Stellplätze und wird auf dem bisherigen Parkplatz direkt an der Therme errichtet, zwischen Bahnhofstraße und Bahnlinie. Bauherr ist nicht die Stadt Überlingen, sondern ihr Tochterunternehmen, die Stadtwerke Überlingen (SWÜ). Dessen Geschäftsführer Norbert Schültke erläuterte den Räten den Plan, der eine Änderung des Bebauungsplans nötig macht – und genau hierfür war die Zustimmung des Gemeinderats nötig, den dieser am Mittwoch mehrheitlich erteilte, gegen die Stimmen von Jörg Bohm (CDU), den Linken und der Fraktion LBU/Die Grünen, die die Bauwerkshöhe kritisieren.

Im Juli hatte der Aufsichtsrat der SWÜ beschlossen, die alten Pläne zum Bau eines sechsstöckigen Parkhauses mit 295 Stellplätzen zu stoppen, weil die Kosten mit fast 15 Millionen Euro aus dem Ruder liefen. Nun, drei Monate später (OB Zeitler: „Ein harte Stück Arbeit.“) legte Schültke den Plan vor, nicht mehr drei Stockwerke in die Tiefe zu bauen, sondern ein vierstöckiges Parkhaus auf einer Bodenplatte, für netto 7,5 Millionen Euro. Die sichtbare Höhe des Gebäudes stiege um drei auf etwa 13 Meter.

Die große Mehrheit des Gemeinderats folgte der Argumentation von Oberbürgermeister Jan Zeitler, wonach der jetzige Entwurf sich städtebaulich in das Gesamtensemble einfüge und dem entspreche, was ursprünglich geplant und nach dem architektonischen Wettbewerb bereits im Jahr 2014 von den Räten als gut befunden wurde. Gemeinderat Bohm (CDU), Architekt, begründete sein Nein mit der Sorge, dass auch der jetzige Plan finanziell aus dem Ruder laufen könne, denn die erwarteten Nebenkosten, beispielsweise zur Absicherung des Bahnverkehrs während der Bauzeit, seien bisher noch nicht geklärt. Bernadette Siemensmeyer (LBU/Die Grünen), Landschaftsarchitektin, forderte eine nähere Betrachtung des Untergrunds, bevor ein Bauwerk in die Tiefe ausgeschlossen wird. "Es gibt ein Gutachten zur Lärmemission und einen Umweltbericht, aber kein geologisches Gutachten, ich kenne keines." Ihr Fraktionskollege Walter Sorms brachte eigene Google-Recherchen vor, wonach ein einfaches Bauwerk in Fertigbauweise für maximal 3 Millionen Euro zu haben wäre.

OB Zeitler mahnte an, auf dem eingeschlagenen Weg zu bleiben und reagierte genervt auf die Debatte. “Wir müssen darauf achten, dass es uns jetzt nicht entgleitet“, antwortete er auf den Einwand Bohms. Sorms Beitrag bezeichnete er als ein „Zurückrudern“, Schültke nannte Sorms Zahlen „unseriös“. Auf die Forderung Siemensmeyers sagte Zeitler: „Da bin ich jetzt schon enttäuscht – Herr Schültke ist ein sehr loyaler Geschäftsführer, er arbeitet hervorragend.“

Laut Schültke hat es der Bauherr mit einem „extrem schwierigen und geologisch außergewöhnlichen Grundstück“ zu tun. Auf wenigen Quadratmetern gebe es bei der Tragfähigkeit große Unterschiede, außerdem zwei Grundwasserstockwerke, so dass bereits bei einem Tiefgeschoss „sehr aufwändige, so genannte überschnittene Bohrpfähle, nötig wären“ und das Nachbargrundstück aufwändig gegen eine Setzung gesichert werden müsste. Was das im Bereich der Bahnlinie bedeutet, habe man zuletzt in Südbaden gesehen. Die geologischen Verhältnisse seien für die dreistöckige Untergeschoss-Variante eingehend geprüft worden, aus der sich die vorhandenen Probleme bei einer eingeschossigen UG-Variante ablesen ließen.

Wie geht es weiter? Nach der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs im November rechnet Schültke mit einem Satzungsbeschluss im Januar, einem Baubeginn im zweiten Quartal 2018 und mit einer Bauzeit von etwa 18 Monaten. „Das ist ein anspruchsvoller Terminplan. Ich denke, er ist realistisch. Gegen Ende 2019 sollten wir fertig sein.“

Die Ratsdebatte

Jörg Bohm (CDU) nahm für sich in Anspruch, als Nachrücker im Gemeinderat ungeachtet früherer Beschlüsse das Thema neu zu bewerten. Er gehe davon aus, dass auf der Fläche von 2300 Quadratmetern sich ebenerdig 70 Stellplätze unterbringen ließen und das Plus von 120 im Parkhaus die Kosten von 7,5 Millionen Euro netto plus X (für ihn eine noch unbekannte Größe) nicht rechtfertige.

Jan Zeitler (Oberbürgermeister) antwortete, dass die Grundsatzbeschlüsse schon vor Jahren gefallen seien, „das habe ich mir nicht ausgedacht“. Bezug nehmend auf einen Vorschlag des Vereins Bürgersinn sagte er, dass es die Notwendigkeit gebe, genau an dieser Stelle zu planen. „Nicht in Nußdorf, die Therme ist nun mal da.“

Norbert Schültke (SWÜ-Geschäftsführer) sagte zu den Bedenken Bohms, was die diversen Nebenkosten betrifft, dass belastbare Zahlen vorgelegt würden, sobald sie vorhanden sind. „Die letztliche Verantwortung liegt hierfür aber beim Bauherrn (also der SWÜ, Anmerkung der Redaktion) und nicht im Bebauungsplanverfahren (also nicht beim Gemeinderat, der aber über den Aufsichtsrat in der SWÜ sitzt, Anm. der Redaktion).“ Außerdem zog Schültke die Aussage Bohms in Zweifel, wonach 70 Stellplätze auf einem einfachen Parkplatz möglich wären. „Bisher hat er 52, und das Grundstück ist damit schon ziemlich ausgemostet.“

Günter Hornstein (CDU) erinnerte an die Verkehrsplanung, die Parkplätze an dieser Stelle, in Innenstadtnähe, nötig mache. "Wir sollten uns konzentriert an die Arbeit machen."

Matthias Längin (Baubürgermeister) erinnerte daran, dass sich der Gemeinderat über die Bedenken der Denkmalpflege, die eine Verbauung des Blicks auf das historische Tunnelportal kritisierte, hinweggesetzt habe, eben weil der Standort für so geeignet gehalten wurde.

Marga Lenski (LBU/Die Grünen): „Der Standort ist richtig. Die Höhe ist für mich aber nicht tragbar.“ Sie könne sich nicht vorstellen, dass es unmöglich sei, in die Tiefe zu bauen, wo wenige Meter entfernt zwei Häuser mnit Tiefgarage und Schwimmbad im Untergrund vorhanden seien.

Walter Sorms (LBU/Die Grünen): „Wenn nur 20 Prozent Nebenkosten hinzu kommen, dann sind wir wieder bei 50 000 Euro pro Stellplatz“, also der Kostengröße, bei der im Juli die Pläne gestoppt wurden. Sorms: „Das frustriert mich total.“ Nach einer Google-Recherche habe er die Aussage einer Firma erhalten, die mobile Parkhäuser anbiete, für 200 Stellplätze zu 1,3 Millionen Euro, plus Nebenkosten, „maximal 3 Millionen“. Dazu OB Zeitler: „Ich dachte immer, es sollte städtebaulich anspruchsvoll sein.“ Und SWÜ-Geschäftsführer Schültke meinte: „Wenn Sie jetzt wieder die Grundsatzfrage stellen, weiß ich nicht, ob wir jemals ein Projekt zu Ende kriegen, dieses Projekt schon gar nicht.“ Günstigere Systemparkhäuser kenne er, Voraussetzung sei aber „ein quadratisch praktisches Grundstück“, nicht eines wie im vorliegenden Fall bei einem dreieckigen Zuschnitt und bei städtebaulichem Anspruch.

Michael Wilkendorf (SPD): „Wir von der SPD stehen voll hinter dem Projekt. Wir müssen voranschreiten, und hierfür haben die handelnden Personen mein volles Vertrauen.“

Roland Biniossek (Linke): „Ich muss nicht zurückrudern, weil ich von Anfang an gegen das Parkhaus an dieser Stelle war.“ An seine Ratskollegen gerichtet: „Sie haben sich selber die Probleme geschaffen, indem Sie den Mommsen-Plan genommen haben. Wenn wir jetzt den Bebauungsplan nochmal neu aufreißen, kommen möglicherweise Einsprüche und eine Diskussion, von der wir nicht wissen, wie sie ausgeht. Das ist in der Sache und politisch gefährlich.“

Robert Dreher (FWV/ÜfA): „Ich möchte daran erinnern, dass wir bewusst den Mommsenplan genommen haben – eines der überzeugendsten Argumente war die tolle Idee eines Parkhauses in Innenstadtnähe. Ich würde mittlerweile aber auch lieber einen Funktionalbau hinstellen ohne Schnickschnack.“

Ralf Mittelmeier (FWV/ÜfA): "Wer rudert, fährt rückwärts. Jetzt sollten wir die Sportart wechseln. Schotten dicht, hoch im Wind. Die Therme braucht Parkplätze, sie steht in Konkurrenz zu anderen Thermen."

Ulrich Krezdorn (CDU): "Wir hatten einen Bürgerentscheid mit dem Mommsenplan. Wir haben die Bürgerschaft hinter uns."

Lothar Thum (FWV/ÜfA): "Wir planen, wie von Anfang an, mit vier Stockwerken. Da wir nicht mit Matchboxautos fahren, und auch nicht nur mit Cabrios, geht es zwangsläufig in die Höhe. Ich stehe zu der Planung, wir haben sie vorwärts und rückwärts diskutiert. Da wundert es mich schon, dass der eine oder andere Aufsichtsrat davon nichts mehr weiß."

ReinhardWeigelt (FDP): "Ich weiß nicht, was wir hier machen."

Bernadette Siemensmeyer (LBU/Die Grünen), an Weigelt gewandt: "Wir debattieren."