Überlingen DAV startet Crowdfunding-Aktion für die Kletterhalle

Mit Spenden und Sponsoren soll die Finanzierungslücke von 200 000 Euro für das Vereins- und Kletterzentrum gefüllt werden. Dafür bleiben der Sektion nur wenige Tage Zeit.

90 Tage, drei Monate – für den Deutschen Alpenverein (DAV) Überlingen, dessen Mitglieder ansonsten eher längere Wanderungen gewohnt sind, beginnt ab heute ein regelrechter Sprint. Denn heute beginnt die Crowdfunding-Aktion, mit der die DAV-Sektion Spenden für den Bau der Kletterhalle sammeln will. Schließlich fehlen dem Verein trotz des einstimmigen Votums der Mitglieder für den Bau des Kletter- und Vereinszentrums im Dezember noch immer rund 200 000 Euro in der Finanzplanung für das Großprojekt.

Derzeit kalkuliert der DAV mit Gesamtkosten von 1 713 000 Euro, davon sollen rund 700 000 Euro über Rücklagen und Fördermittel finanziert werden. Zudem will der Verein einen Kredit über 800 000 Euro aufnehmen. "Mehr möchte ich dem Verein auf keinen Fall zumuten. Wir sind an der finanziellen Belastungsgrenze", sagt der Sektionsvorsitzende Klaus Haberstroh.

Um die Finanzierungslücke zu stopfen, hofft der DAV nun auf Sponsoren und Spender. So sollen in den kommenden Wochen Unternehmen in der Region angeschrieben und um Unterstützung gebeten werden. Dabei hofft der Verein nicht nur auf Finanzspritzen, sondern auch um Unterstützung beim Bau der Halle. "Wir wollen lokale Firmen in den Bau miteinbeziehen", sagt Haberstroh.

Besondere Hoffnung setzt die Sektion jedoch in die Crowdfunding-Aktion, bei der kleine Gegenleistungen für den Spendenbetrag angeboten werden. Für 50 Euro wird ein Griff gekauft und der Spender erhält einen freien Eintritt. Für die Spende von 100 Euro gibt es freien Eintritt und einen Kalender, für 1000 Euro einen Kletter- oder Boulder-Kurs. Innerhalb von drei Monaten muss das erste Ziel von 50 000 Euro erreicht werden, damit eine zweite Phase für das nächste Ziel von 100 000 Euro freigeschaltet wird. "Für uns ist das eine wichtige Rückmeldung, wie das Projekt bei den Bürgern ankommt", sagt der DAV-Vorsitzende Klaus Haberstroh, der vor Beginn der Spendensammelaktion sehr positiv gestimmt ist. Er macht aber auch klar: Sollte das Ziel von 50 000 Euro nicht erreicht werden, dann gerate das ganze Projekt noch einmal in Gefahr. Schließlich werde die dann erzielte Summe erst gar nicht an den Verein ausgezahlt.

Um das zu verhindern, will der DAV kräftig die Werbetrommel rühren, und vor allem die Vorteile der Sportart Bouldern aufzeigen, auf die sich das Kletterzentrum spezialisieren wird. Spätestens bis zum Sommer will der Verein Sicherheit haben. "Bis dann müssen wir der Stadt gegenüber Klarheit schaffen, ob wir bauen oder nicht", sagt Haberstroh. Die Stadt hatte dem DAV für den Bau der Halle ein Grundstück beim Schulcampus zum Erbbauzins von vier Prozent angeboten. Der Vertrag soll demnächst unterschrieben werden. Läuft alles nach Plan, ist ein Baubeginn im Frühjahr 2019 geplant, im Jahr 2020 soll das Vereins- und Kletterzentrum eröffnet werden. Doch zunächst einmal zählen die nächsten 90 Tage. Haberstroh: "Wir müssen Vollgas geben."

Die Spendenaktion im Internet: www.startnext.com/ueberhang