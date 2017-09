Überlingen DAV informiert Rat über Kletterhalle: Es fehlen weiter 200.000 Euro

Für den Bau der Kletterhalle des DAV auf dem neuen Campus in Überilngen fehlen noch 200 000 Euro, im Gemeinderat ging es nichtöffentlich um Finanzierung und offene Fragen. DAV-Vize Tom Meissner-Braun gibt sich optimistisch, OB Jan Zeitler beschreibt die Stimmung als interessiert.

Der Deutsche Alpenverein Sektion Überlingen hat dem Überlinger Gemeinderat die aktuellen Pläne zur Kletterhalle geschildert und dabei auch aufgezeigt, wo die Stadt dem DAV entgegen kommen kann. So könnte sie etwa bei der Wärmeversorgung helfen, indem die Kletterhalle an das Netz des künftigen Campus angeschlossen wird – das würde Kosten einsparen. "Wir sind auf der Suche nach einer Lösung, um die Finanzierungslücke schließen zu können", berichtet Vize-Vorsitzender Tom Meissner-Braun aus der nichtöffentlichen Sitzung. Er war mit zwei Vereinsmitgliedern vor Ort, Vorsitzender Klaus Haberstroh war im Urlaub. Die Kletterhalle soll aktuell 1,7 Millionen Euro kosten, der DAV hat aber nur 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Durch Spenden und Sponsorengeld würde eventuell noch etwas dazu kommen, doch ohne konkrete Summen könne man die Mitglieder nicht entscheiden lassen, sagte Meissner-Braun. Er sei optimistisch aus der Sitzung gegangen: Der Nutzen sei von allen Räten gesehen worden – einer habe sogar angeregt, die fehlenden 200 000 Euro von Seiten der Stadt zu investieren. So konkret möchte Oberbürgermeister Jan Zeitler sich auf Nachfrage nicht äußern: "Die Stadt Überlingen ist unverändert bereit, auf Erbbauzins-Basis das erforderliche Baugrundstück auf dem zukünftigen Schulcampus einzubringen." Er beschreibt das Stimmungsbild als interessiert, Fragen zur Finanzierung sowie Außengestaltung und Parkierung seien noch offen und diskutiert worden.