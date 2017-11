Überlingen Concierges machen Unmögliches möglich

Das Netzwerk "Goldenen Schlüssel", eine Vereinigung von Concergies in noblen Hotels, trifft sich bei Buchinger-Wilhelmi. Mit dabei ist auch Philip Gumpfer, Concergie in der Fastenklinik und einziges Mitglied der Vereinigung im Bodenseekreis. Er hat schon einige kuriose Geschichten erlebt.

Wer sich als Hotelgast an einen Concierge mit gekreuzten Schlüsseln am Revers wenden kann, hat einiges richtig gemacht. Erstens verfügt die gewählte Unterkunft über mindestens vier Sterne und zweitens ist sein Gegenüber Mitglied bei den "Goldenen Schlüsseln". In diesem Netzwerk werden nur Portiers, oder besser Concierges, aufgenommen, die über mehrjährige Erfahrung verfügen und zwei Bürgen haben.

Philip Gumpfer ist einer von ihnen. Er trägt seit einem Jahr die goldenen Schlüssel und arbeitet in der Klinik Buchinger-Wilhelmi in Überlingen. Das ist außergewöhnlich, denn Kliniken beschäftigen in der Regel keinen Concierge. Da die Gäste aber nicht ausschließlich zum Heilfasten anreisen, gehören auch Dienstleistungen aus dem Wellness-Segment zu den Angeboten sowie eine gute Beratung in Sachen Freizeitgestaltung am Bodensee. Dafür ist Philip Gumpfer zuständig und reserviert Restaurantplätze, organisiert Theaterkarten oder gibt Tipps zu Ausflügen in der Region. Wozu die Wanderung in den benachbarten Weinbergen ebenso gehört wie die Shopping-Tour nach Zürich oder der Abstecher zur nächsten Skipiste. "Wer bei uns seine freie Zeit verbringt, möchte die möglichst perfekt gestalten", beschreibt der Concierge die Sichtweise der Gäste.

Philip Gumpfer ist das einzige Mitglied der "Goldenen Schlüssel" in der Bodenseeregion. Daher freut es ihn besonders, dass der Vorstand der Organisation, die zur internationalen Vereinigung "Les Clefs d'Or" gehört, eine Tagung in Überlingen abhielt. Zwei Tage verbrachten sie sowie eine Gruppe von Nachwuchsconcierges bei Buchinger-Wilhelmi und tauschten sich unter anderem über das Thema Work-Life-Balance aus. Anspruchsvolle Gäste zu jeder Tageszeit zufrieden zu stellen, ist ein anstrengender Job. Ein Beispiel: Vor kurzem wandte sich ein Gast aus Saudi-Arabien an Philip Gumpfer mit der Bitte, einen weißen Golden-Retriever-Welpen zu besorgen. Mit etwas Glück machte er in Pfullendorf einen Züchter ausfindig, der zufällig das Gewünschte liefern konnte.

Solche Aufgaben sind auch Thomas Munko nicht fremd. Der Präsident der deutschen "Clef d'or"-Sektion ist Chef-Concierge im Ritz-Carlton in Berlin. Er hat einmal für einen Gast aus dem Vorderen Orient eine Siamkatze mit einem blauen und einem grünen Auge aufgetrieben. Diese Laune der Natur ist äußerst selten, daher war das Kätzchen unverkäuflich. Auch das ließ sich regeln. "Irgendwann hat alles seinen Preis", fügt Munko der Geschichte hinzu. Für solche Gäste spiele Geld keine Rolle. Sie kämen spontan auf Ideen, um deren Umsetzung sich die Allround-Profis des Hotels kümmern. Beispiele haben die beiden Concierges genug: Da sind die 120 Kühe, die nach Saudi-Arabien verschifft werden sollen. Oder der Wunsch, am Heiligen Abend um 17 Uhr in München einen Ferrari zu fahren. Der Kollege aus dem ersten Haus am Platz war der Aufgabe gewachsen, allerdings gab es den Sportwagen nicht zu mieten. Da hat er Gast ihn eben gekauft. "Wenn man es schafft, etwas Unmögliches möglich zu machen, ist das ein schönes Gefühl", sagt Munko.

Und wie geht man mit schwierigen Leuten um? "Wir sprechen von herausfordernden Gästen", erwidert Philip Gumpfer schmunzelnd. Sein Kollege aus Berlin verrät das Rezept: "Kill them with kindness!" Was sich frei mit "Überwältige sie mit Freundlichkeit" übersetzen lässt. Die Kunst läge darin, Kritik nicht persönlich zu nehmen und dem Gast konsequent mit ausgesuchter Höflichkeit zu begegnen. Thomas Munko: "Damit knackt man jeden!"