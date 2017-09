vor 1 Stunde SK Überlingen Christophstraße: Einbrecher flüchten vor Polizeistreife

Auf frischer Tat hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher ertappt, die in der Nacht auf Mittwoch, gegen 4.45 Uhr, in der Christophstraße gewaltsam in ein Schmuckgeschäft eindringen wollten, teilt die Polizei mit.