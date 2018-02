Überlingen Christoph Herr ist ein Fastnachter durch und durch

Der 27-jährige Überlinger ist als Narrengeselle, Hänsele und Musiker närrisch aktiv. 2015 wurde er zudem als Stückleschreiber beim Narrenkonzert ins kalte Wasser geworfen.

"Es war wohl der klassische Werdegang", beschreibt Christoph Herr seine Narrenkarriere. Diese reichte zunächst vom "Mäschgerlesein" im Kindergarten mit Kindergartenumzug bis hin zum ersten "Hänselegehen" als Vierjähriger. "Das ging dann soweit, dass ich auch bei den Kinderhänseleversammlungen ins Häs schlüpfte, um zu zeigen, wie man sich richtig kleidet." Mit Erreichen der Volljährlichkeit folgte der Eintritt in die Hänselezunft.

Ins Traditionshäs schlüpft Christoph Herr unverändert gerne – obwohl weitere närrische Aktivitäten seinen Terminkalender kräftig füllen. So wurde er 2015 gefragt, ob er bei den Narrenkonzerten mitwirken wolle. Aus dem "zuerst einmal mitlaufen" wurde dann aber nichts, erinnert sich der 27-Jährige, denn ein Stückleschreiber war ausgefallen und Herr sollte es nun richten. Sein erstes Stückle hatte den vielsagenden Titel "Sie ka (darf) it jucke" und war sehr musikalisch ausgelegt.

Apropos Musik: Die spielt im Leben von Christoph Herr seit jeher eine große Rolle und schafft einen weiteren Bogen zur hiesigen Fastnacht. Neben dem Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr, für den er seit 2009 immer wieder aktiv ist, war Herr 2008 auch Vereinsmitbegründer der "Gugge Vamps". Vier Jahre lang hat er diese Guggenmusik dann auch musikalisch geleitet. Jetzt bezeichnet er sich als "pausierend spielendes Mitglied", das vor allem als Schlagwerk-Spieler einspringt, wenn Not am Mann ist. "Dann mache ich es richtig laut", schmunzelt der 27-jährige Musiker, Narrengeselle, Stückleschreiber und Darsteller bei den Narrenkonzerten.

Bei all dem lässt er es sich nicht nehmen, weiterhin auch ins Traditionshäs zu schlüpfen. "Solange ich jucken kann, wie ich fröhlich bin, mache ich am Fastnachtssamstag Hänsele." Und nach der Fasnet, dann ist Christoph Herr auch als Ski- und Snowboardlehrer aktiv im Alpenverein, spielt Tennis, Handball und arbeitet als selbstständiger Sportpsychologe und Coach in seinem Wohnort Heidelberg. Den Bezug zur Heimat lebt er aber weiter, auch mit seiner Freundin, die als Neigschmeckte aktiv mitmischt.