Überlingen Chorgesang für krebskranke Kinder

In der Franziskanerkirche bot der Überlinger Männerchor vor voll besetzten Reihen sein traditionelles Weihnachtsliedersingen. Der Erlös des Konzerts kommt krebskranken Kindern zugute.

"Lieder bringen Licht ins Dunkel“. Unter diesem Motto stand am Vorabend vor Heilig Abend in der Franziskanerkirche ein großes Weihnachtsliedersingen statt. Zum achten Mal hat der Männerchor Überlingen 1861 das Benefizkonzert organisiert, dessen Spendenerlös der Kinder-Krebs-Nachsorgeklinik in Tannheim zu Gute kommt. Der Vorsitzende des Männerchors, Bernhard Schäuble, freute sich, wieder einen Chor von 60 Sängern präsentieren zu können, die von den befreundeten Chören aus Kluftern, Ludwigshafen, Raithaslach-Münchhöf, Salem-Neufrach und Unteruhldingen zusammen gekommen waren.

„Die Lieder sollen Freude und Hoffnung bringen“, sagte der Vorsitzende. Sabine Reiser in ihrer Eigenschaft als Stiftungsrätin der Deutschen Kinderkrebs-Nachsorgestiftung für chronisch kranke Kinder sagte, dass sie die herzlichen Grüße der Überlinger den kleinen Patienten und deren Eltern überbringen werde. Für sie selbst sei das Weihnachtliedersingen jedes Mal eine Sternstunde. Dem schloss sich auch Oberbürgermeister Jan Zeitler in seinem Grußwort an, der als Schirmherr des Benefizkonzerts diese Form der Einstimmung auf das Weihnachtsfest besonders anerkennenswert fand. Das Publikum spielt bei diesem Konzert eine aktive Rolle. Alle Kirchenbänke waren voll besetzt. Viele junge Familien mit Kindern nahmen daran teil. Im Wechsel mit den klassischen deutschen Weihnachtsliedern, gesungen vom Publikum, sang der Männerchor unter der Leitung von Jochen Meiers vierstimmige Liedtexte von Komponisten des 18.Jahrhunderts. Darunter Ludwig van Beethovens „Hymne an die Nacht“ und Christoph Willibald Glucks „Hoch tut euch auf ihr Tore der Welt“.

Mit zehn Weihnachtsliedern auf dem Textblatt, jeweils mit drei oder gar vier Strophen, bestritt das Publikum, begleitet von Matthias Auer an der Orgel, einen Großteil des Programms. Männerchor und Publikum setzten gemeinsam mit „O du fröhliche o du selige Gnaden bringende Weihnachtszeit“ einen stimmgewaltigen Schlusspunkt des Konzerts.