Überlingen CDU verliert in Überlingen noch stärker als im Bund

Die AfD schneidet in Weidels Wohnort schwächer als auf Bundesebene. Die FDP holt in Überlingen bei den Zweitstimmen ein stärkeres Ergebnis als die SPD. Stimmenzuwächse kann auch die Linke für sich verbuchen.

In der Stadt, in der Alice Weidel wohnt, haben weniger Menschen die AfD-Frontfrau gewählt als auf Bundesebene, nämlich 8,5 Prozent und damit über vier Prozentpunkte weniger als im Bund. Trotzdem gab es für die AfD in Überlingen natürlich allen Grund zu feiern, das haben sie in einer Überlinger Gaststätte getan. Den Ort ihrer Wahlparty hatte die AfD geheim gehalten, aber als es dann das Ergebnis aus AfD-Sicht lautstark zu feiern gab, ließ sich der Ort nicht mehr geheim halten. Wobei es sich der Wirt verbat, den Namen der Gaststätte zu nennen.

Allen Grund zu feiern hatte auch die FDP in Überlingen. Vor vier Jahren schwer abgestraft, darf die FDP Überlingen wieder als Hochburg bezeichnen, sofern man bedenkt, dass sie die SPD an Zweitstimmen überholte. Nach dem Absturz bei den Bundestagswahlen vor vier Jahren, wo die FDP bei den Zweitstimmen nur noch 8,6 Prozent in Überlingen erreicht hatte, kommt die FDP bei den Bundestagswahlen 2017 auf 14,8 Prozent, das sind 6,2 Prozentpunkte mehr. Offenbar haben die FDP-Wähler gezielt auf die Zweitstimme gesetzt, im Wissen darum, dass es Direktkandidat Christian Steffen-Stiehl ohnehin nicht für ein Direktmandat reichen würde, denn an Erststimmen für den Kandidaten brachte es die FDP in Überlingen nur auf 9,6 Prozent. Deutliche Stimmenzuwächse verzeichnet auch Die Linke in Überlingen mit 6,6 Prozent an Erststimmen für Claudia Haydt, beziehungsweise 7,0 Prozent an Zweitstimmen. Das entspricht einem Plus von 2,1 und 2,4 Prozentpunkten.

Massive Verluste musste in Überlingen die CDU hinnehmen. Im Vergleich zu den Wahlen von vor vier Jahren verlor die Partei von Direktkandidat Lothar Riebsamen nach dem vorläufigen Endergebnis zehn Prozentpunkte bei den Erst- und elf Prozentpunkte bei den Zweitstimmen. Stimmenverluste musste die SPD in Überlingen verzeichnen. Mit einem Minus von 0,7 Prozentpunkten bei den Erst- und 4,7 bei den Zweitstimmen kommt die Partei von Kandidat Leon Hahn auf 18,6 bzw. 13,3 Prozent. Stimmenzuwächse verzeichneten die Grünen mit einem Plus von 1,3 und 3,7 Prozentpunkten auf 16, 1 Prozent bzw. 18,6 Prozent.

Oberbürgermeister Jan Zeitler(SPD) nannte das Ergebnis aus Sicht seiner Partei "ernüchternd". Die SPD habe erwartet, dass es schwer wird. "Jetzt ist das Ergebnis natürlich auch ein Signal für die Partei, an sich zu arbeiten und in Zukunft vielleicht wieder etwas präsenter zu sein." Ob er persönlich daran mithelfen werde? "In erster Linie bin ich als Oberbürgermeister natürlich einer Verwaltungstätigkeit verpflichtet", doch kündigte er an, für die Kreistagswahl zu kandidieren. Doch gebe es aus Überlinger Sicht Positives zu vermelden bei dieser Wahl, so Zeitler: "81 Prozent Wahlbeteiligung (plus 3,3) ist ein ordentliches Ergebnis. Und an diesem aus meiner Sicht bitteren Tag für alle Demokraten ist es doch positiv hervorzugeben, dass eine bestimmte Partei einstellig geblieben ist im Ergebnis." Er meinte die 8,5 Prozent für die AfD.

Landtagsabgeordneter Martin Hahn (Grüne) sagte: "Wir sind total froh über das gute Ergebnis und natürlich für Überlingen besonders, weil Überlingen seine Stellung als Hochburg mit 18,6 Prozent bei den Zweitstimmen gefestigt hat. Für mich ist es auch eine besondere Freude, dass wir es im Kreis als zweitstärkste Kraft geschafft haben."

Roland Biniossek (Die Linke) kommentierte: "Unser Ergebnis in Überlingen mit 7,0 Prozent ist eine kleine Sensation." Das entspreche fast 1000 Überlingern, betont Gemeinderat Biniossek: "An unseren Wahlkampfständen haben wir viel Wohlwollen und Sympathie erfahren. Wir konnten im Wahlkampf unser Netzwerk an Sympathisanten und Mitgliedern deutlich stärken. Dies macht große Hoffnung für die nächsten Kommunalwahlen."

CDU-Ortsvorsitzender Alexander Bruns kommentierte: "Unsere Verluste sind in Überlingen stärker als im Bundesvergleich. Man muss aber sehen, dass die CDU bei den Erststimmen klar gewonnen hat, ich gratuliere Lothar Riebsamen dazu. Bei den Zweitstimmen haben wir immerhin auch eine Mehrheit, zugegeben mit schmerzlichen Verlusten." Gründe für den Vertrauensverlust seien "in erster Linie in Berlin zu suchen". Die an die AfD verlorenen Stimmen seien "besonders schmerzlich, aber wir müssen die Wähler ernst nehmen – es handelt sich um eine demokratisch entschiedene Wahl und wir werden alles daran setzen, verloren gegangenes Vertrauen wieder zurück zu gewinnen."

Hans-Peter Wetzel (FDP) fasste zusammen: "Ein schöner Abend!" Der ehemalige Landtagsabgeordnete aus Sipplingen und Vorsitzender im FDP-Kreisvorstand: "Ich habe immer gesagt, dass es in einem Land wie Deutschland mit seinen 82 Millionen Einwohnern eine liberale Kraft gibt – und ich habe Recht behalten." Für die nun bevorstehenden Koalitionsverhandlungen rät er seinem Parteichef Lindner: "Im Zweifel in die Opposition – auch auf die Gefahr hin, dass Frau Weidel Oppositionsführerin wird." Zum Abschneiden der AfD sagte Wetzel: "Schauen Sie nach Österreich, die Niederlande oder nach Frankreich, von Verhältnissen wie dort sind wir noch weit entfernt. Die Demokratie in Deutschland wird dieses Problem bestehen und die AFD überstehen."

Christoph Högel, AfD-Kreisbeisitzer, sagte bei der Wahlparty in Überlingen mit Blick auf die 10,4 Prozent im Wahlkreis Bodensee: "Wir sind durchaus in der Gesellschaft auch angekommen.“