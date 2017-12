Überlingen Bürgermeisterkandidat Klaus Kirchmann ein Jahr nach der Wahl: "Es war eine außergewöhnliche Erfahrung"

Ein Jahr nach der Wahl spricht Bürgermeisterkandidat Klaus Kirchmann über diese intensive Zeit und seine neue Tätigkeit im Libanon.

Vor einem Jahr saßen wir alle nach dem Wahlabend hier zusammen, jetzt sind wir wieder hier im La Vita.

Ja, stimmt. Das scheint schon lange her.

Wie geht es Ihnen heute?

Mir geht es sehr gut. In vielerlei Hinsicht.

Auch nach der verlorenen Wahl vor einem Jahr?

Die Wahl war eine gute und außergewöhnliche Erfahrung für mich. Nach einigen Jahren im Ausland war der Wahlkampf eine intensive Zeit, in der uns Überlingen als Familie noch mehr zur Heimat wurde. Mir ging es schon immer um die Beziehung von Menschen, ich habe in dieser Zeit viele wertvolle Begegnungen gehabt und sehr viel Zuspruch erfahren.

Erinnern Sie sich noch an eine besondere Begegnung?

Ja, bei einer Wahlveranstaltung im Café Diener kam eine Frau auf mich zu und hat mich direkt angesprochen: „Herr Kirchmann, wissen sie, warum ich sie wähle? Weil sie ehrlich sind.“ Ich war sehr berührt von der Aussage. Das war einer der vielen Momente, die mein Verhältnis zu den Menschen und dem Ort geprägt haben.

Sie haben viel Zuspruch bekommen.

Ja. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, all denen zu danken, die mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Über 4000 Menschen haben mir ihre Stimme gegeben. Ich bin immer noch ganz überwältigt. Und ich möchte nochmals herzlich meinem gesamten Wahlkampfteam danken, insbesondere meiner Frau Lucia, für die immense und unermüdliche Unterstützung.

Wie ging es nach der Wahl weiter?

Ich habe mir im Advent und über Weihnachten ausgiebig Zeit für meine Familie genommen. Und ich habe viele Linzer Torten gebacken, das ist Tradition bei mir in der Vorweihnachtszeit. Danach hatte ich mich wieder nach einem neuen beruflichen Betätigungsfeld umgesehen.

Dann hieß es aber erst noch, dass Sie in Meersburg als Bürgermeister kandidieren würden.

Ich bekam schon während des Wahlkampfs Anfragen aus verschiedenen Orten, dort zu kandidieren. Darüber habe ich mich gefreut. Es war eine zusätzliche Bestätigung, aber letztlich keine wirkliche Option. Meersburg ist eine attraktive Stadt. Aber Überlingen ist besonders. Es ging mir nicht um irgendeine Verwaltungstätigkeit, es ging mir um meine Heimatstadt Überlingen.

Viele Überlinger hatten damals die Befürchtung, dass Sie nach der verlorenen Wahl wieder im Ausland arbeiten und damit wieder von Ihrer Familie getrennt sind.

Die meiste Zeit waren wir als Familie gemeinsam im Ausland. Manchmal klappt das nicht und das ist tatsächlich eine besondere Herausforderung. Die zentrale Frage ist immer: Wie verbindet man Privates und Berufliches? Wie lebt man Beziehung und Werte? Meine Frau ist ähnlich gestrickt: Wir folgen unseren Überzeugungen in Beruf oder Ehrenamt und richten darauf unser Privatleben aus. Es geht uns um die Wirkung, die wir in der Welt entfalten, und um die Verantwortung für eine bessere Welt. Als Familie hatten wir eine tolle Zeit in Ecuador und Vietnam. Die räumliche Trennung während meiner Zeit in Myanmar war nicht einfach, aber tatsächlich hat unsere Beziehung in dieser Zeit sogar an Qualität gewonnen.

Und wie ging es beruflich weiter?

Ich hatte zunächst verschiedene Angebote. Ich hatte mich dann aber für eine Stelle bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Libanon interessiert. Die Stelle war international ausgeschrieben. Da ich der KfW bekannt war, wurde ich kontaktiert und eingeladen, mich auf die Stelle zu bewerben. In der Endauswahl erhielt ich dann den Zuschlag. Jetzt bin ich im Libanon. In Nepal war man enttäuscht darüber, die wollten, dass ich dort arbeite.

Libanon. Also doch eine Trennung von der Familie?

Nicht ganz, der Flug dauert nur vier Stunden, sodass ich öfters nach Überlingen kommen kann. Dann bin ich freitagmorgens zum Frühstück in Überlingen und fliege sonntagabends wieder zurück in den Libanon. Ansonsten sind wir ständig über Video-Skype in Verbindung.

Und was ist genau Ihre Arbeit?

Im Auftrag der Bundesregierung unterstützen wir den Libanon bei der Bewältigung der enormen Flüchtlingskrise. Im Libanon leben 4,5 Millionen Menschen bei gleichzeitig 2 Millionen Flüchtlingen. Verglichen mit Überlingen würde das bedeuten, dass hier 10 000 Flüchtlinge zu versorgen wären. Das ist eine enorme Belastung, besonders für ein Land, das politisch so instabil ist. Über die KfW finanziert Deutschland im Rahmen von internationalen Verpflichtungen ein breites Spektrum von Hilfsprogrammen, angefangen von Infrastrukturmaßnahmen bis hin zu schulischer Bildung. Ich koordiniere und kontrolliere die Programme mit den Vereinten Nationen, von der Finanzierung bis zur Umsetzung. Ich bin darum auch regelmäßig im Land und in den Flüchtlingslagern unterwegs und nehme an Sitzungen in den zuständigen Ministerien teil. Dabei vertrete ich die Bundesrepublik Deutschland in einem entsprechenden Gremium im Bildungsministerium.

Werden Sie Weihnachten bei Ihrer Familie in Überlingen sein?

Sicher. Weihnachten ist ein Fest des Friedens. Ich werde Weihnachten hier in Überlingen bei meiner Familie Linzer Torte genießen, aber mit meinen Gedanken auch bei den Flüchtlingen im Libanon sein.

Klaus Kirchmann ist Diplom-Agrarbiologe und Verwaltungswissenschaftler. Er ist 50 Jahre alt, in Überlingen geboren und aufgewachsen, verheiratet, und Vater von zwei Kindern. Seit 30 Jahren ist er bei Einsätzen auf der ganzen Welt unterwegs. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Überlingen im November 2016 war er mit 37,8 Prozent Wahlgewinner Jan Zeitler unterlegen.