Überlingen Bürger startet Petition gegen Parkhaus Therme

Der Überlinger Bürger Holger Schappeler hat auf der Internetplattform "Open Petition" eine Initiative gegen den geplanten Bau des Parkhauses Therme gestartet. Obwohl der Verein Bürgersinn zunächst als Petent angegeben worden war, distanziert sich der Vereinsvorsitzende Joachim Betten von der Aktion.

Ob man bundesweit für die Abschaffung der GEZ-Gebühren ist, in Göttingen für die Ansiedlung eines IKEA-Marktes oder in Flöha bei Chemnitz für eine Fußgängerampel an der Grundschule: Auf der Internetplattform "Open Petition" kann man für alle diese Anliegen seine Stimme abgeben. Seit vergangener Woche auch für, beziehungsweise gegen den Bau des Parkhauses Therme. Der Überlinger Bürger Holger Schappeler, Mitglied von FDP und Bürgersinn, startete ein entsprechendes Verfahren.

Bislang haben rund zehn Bürger unterschrieben, darunter BÜB-Sprecher Dirk Diestel. Laut "Open Petition" wären 470 Unterschriften für das Erreichen eines Quorums nötig. Und dann? Nichts weiter. Denn die Petition wäre ohne rechtliche Bindung. Das Quorum in diesem Verfahren ist eine errechnete Größe, sie bezieht sich auf die angenommene Stimmenzahl, die zum Einzug in den Überlinger Gemeinderat nötig wäre. Doch selbst wenn dieses Quorum erreicht würde, hieße das lediglich, dass der Überlinger Gemeinderat von der gemeinnützigen GmbH "Open Petition" in Berlin zu einer Stellungnahme aufgefordert werden würde. Den Begriff "Petition" begreift die gGmbH, dem Wortsinn nach, als eine "Bittschrift".

Es sei sinnlos, ein Petitionsverfahren in dieser Angelegenheit in Gang zu setzen, stellte der Vorsitzende des Überlinger Vereins "Bürgersinn", Joachim Betten, gegenüber dem SÜDKURIER fest. Der Bürgersinn kritisiert den Bau des Parkhauses Therme in der beschlossenen Form. Dennoch distanzierte sich Betten von dem Online-Verfahren, das Schappeler angestrengt hatte. Zu einer Distanzierung gegenüber Oberbürgermeister Jan Zeitler und gegenüber den Gemeinderäten hatte sich Betten veranlasst gesehen, nachdem Schappeler zunächst im Internet vorgegeben hatte, dass der "Bürgersinn" der Petent sei. Das stimmt aber nicht, es handelte sich um eine Privatinitiative des Diplom-Wirtschaftsjournalisten Schappeler, FDP-Gemeinderatskandidat 2014.

Nachdem die Petition rund zwei Tage lang im Internet gestanden hatte, zeichnete sie Schappeler mit seinem eigenen Namen. "So ist es von Anfang an beabsichtigt gewesen", erklärte Schappeler gegenüber unserer Redaktion. Er habe bei der Anmeldung auf der Internetplattform seine Mitgliedschaft beim Bürgersinn angegeben, es sei aber nicht seine Absicht gewesen, im Namen des Vereins zu sprechen. Das habe er nun korrigiert. "Open Petition" habe er gewählt, weil es die einzige Plattform sei, so Schappeler, die "schnell, effektiv und kostenlos solche Anliegen verbreiten kann".

Seine Beweggründe für den Start der Petition seien die gleichen, wie sie vom Bürgersinn gegen den Bau des Parkhauses Therme genannt wurden, so Schappeler. Auf "Open Petition" wirbt er um Unterschriften mit den Aussagen, dass das geplante Parkhaus sowohl in seiner Dimension, mit seiner Architektur und dem Standort vor dem denkmalgeschützten Tunnelportal unpassend sei. Die Kosten seien nicht wirtschaftlich und eine Vereinbarkeit mit dem Verkehrskonzept der Stadt sei nicht erkennbar, da hiermit zusätzlicher Autoverkehr in die Innenstadt gelenkt werde. An die Adresse Bettens formulierte Schappeler: "Die Petition ist natürlich genauso sinnlos oder sinnvoll wie sämtliche öffentliche oder private Einwendungen im Rahmen der Anhörung zum Bebauungsplan-Verfahren. Es geht um Transparenz, Information, Sensibilisierung und Mobilisierung der Bürger in unserer Stadt für sämtliche Projekte dieser Art und Tragweite." Schappeler weiter: "Was am Ende zielführend, erfolgreich und sinnvoll sein wird, lässt sich momentan noch nicht sagen."

Die Petition im Internet (bei Suche "Überlingen" eingeben): http://www.openpetition.de

Eigentlich sah der im Juni 2014 gekürte Siegerentwurf des Hamburger Büros Schaltraum vier oberirdische und zwei unterirdische Geschosse vor. Im April 2015 beschloss der Aufsichtsrat der Stadtwerke Überlingen aber, drei unterirdische und drei oberirdische Geschosse zu realisieren – im Juli 2017 wurde diese Planung gestoppt, weil die Kosten zu explodieren drohten. Kurz vor der Fasnet hat der Gemeinderat nun den Bebauungsplan für ein Parkhaus mit vier Obergeschossen genehmigt. Voraussichtlich im Mai soll mit dem Bau begonnen werden, zur LGS 2020 soll das Parkhaus fertig sein. (mde)