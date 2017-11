Überlingen Büchernacht mit neuem Rekord

Bei der 15. Auflage der Überlinger Büchernacht am Samstag, 11. November, gibt es mehr Veranstaltungen als je zuvor. 31 Angebote in zwölf Stunden an 20 Orten stehen auf dem Programm.

Überlingen – Kleine und große Schmökerfans wissen: Harry Potters Cousin Dudley will zu jedem Geburtstag ein Geschenk mehr. Die "Lange Nacht der Bücher" hält da locker mit. Bei der nunmehr 15. Auflage am Samstag, 11. November, gibt es noch mal eine Veranstaltung mehr als im bisherigen Rekordjahr 2016. An 20 verschiedenen Orten, vom kleinen Café über die Kunstgalerie bis zum Museumssaal, finden Literatur- und Kulturfreunde zwischen 11 und 23 Uhr insgesamt 31 Angebote – und alle bei freiem Eintritt.

Letzterer Aspekt ist Oberbürgermeister Jan Zeitler (SPD) ganz wichtig: "Es ist ein sehr niederschwelliger Zugang zu Literatur." Möglich sei das, weil die Büchernacht "vom bürgerschaftlichen Engagement lebt". Denn seit dem Start der Reihe pflege sie "ein charmantes und unorthodoxes Konzept: Bürger lesen für Bürger – durch alle Altersgruppen". Das gefällt auch Rainer Schöllhorn von der Sparkasse Bodensee, die deshalb die Büchernacht gern unterstütze.

OB Zeitler führt aus, es läsen bekannte und unbekannte Autoren "und alle treten gleichrangig auf", auch wenn es 2017 keine "auswärtigen Stars" gebe. "Der Schwerpunkt liegt gezielt auf lokalen Literaturschaffenden." So stellt etwa Christine Rath bei "Osiander" ihren neuen Bodensee-Krimi vor. Lesungen und Vorträge machen den Mammutanteil des Programms aus. Aber auch eine musikalisch-literarische Soirée ist dabei, eine Sonderführung durch die aktuelle Tierbild-Ausstellung sowie ein Intermezzo am Flügel, das Thomas Blaser zur Auflockerung im Museum geben wird, wo ein wahrer Kulturmarathon stattfindet. Das gilt auch für den Rathaussaal, wo es etwa wieder zwei Lesungen für Kinder vom Verein "Lesezeichen" gibt: zum einen "Hexereien" eines 500 Jahre alten Hexenkindes, wie Sibylla Kleffner verrät.

Zum anderen stellt Anne Kostrzewa ihr Buch "Nasengruß und Wangenkuss" vor, das bei Kindern Verständnis für andere Kulturen wecken will. Kleffner, die auch auf eine weitere Lesung für Kinder von Märchenautorin Jutta Patzel hinweist, meint zu Kostrzewas Sujet: "Das passt zur aktuellen Situation."

Das Gleiche sagt SÜDKURIER-Redakteur Martin Baur zum Thema seines Essays über George Orwells "Animal Farm". Es erschien im Buch zur Tierbild-Ausstellung, das ebenfalls im Museum vorgestellt wird. In Orwells Werk, so Baur, "geht es um die Manipulation durch Sprache" und deren Folgen. Kein Wunder, dass Orwell in Zeiten von Trump, Brexit und social bots wieder auf den Bestsellerlisten sei. Doch nicht umsonst heißt ein nicht nur bei Buchhändlern beliebtes Zitat: "Lesen gefährdet die Dummheit."

Und Lesestoff lockt nicht nur in der Büchernacht, sondern wird, angeregt durch sie, auch danach verstärkt nachgefragt, weiß Olivia Schnepf, Kulturreferentin des Augustinums. Dessen Direktor Tobias Heemann bekennt sich zur "literarisch-musikalischen Tradition" seiner Vorgängerin Sylvia Kruse-Baiker und setzt sie fort, dieses Jahr mit einer Hommage an Italien.

Kulturamtsleiter Michael Brunner weist unter anderem auf die Café-Boutique "Six Sinne" hin, die neu dabei ist und "schokoladig" verführen will, auf seinen Schulkameraden Sebastian Dix, "ein geborener Kabarettist" – und im zivilen Leben Stadtwerk-Pressesprecher, sowie auf die Buch- und Zeitschriftenmacherin Eva-Maria Bast, die früher auch die Büchernacht organisierte und nun ihre neuen Verlagsräume in Überlingen vorstellt.

Programm

Büchernacht am 11. November:

11 Uhr, Museum, "Luther und die Folgen" für die bildende Kunst, Bildervortrag von Ursula Erchinger.

12 Uhr, Museum, "Frühmittelalterliche Bilderpracht in der Goldbacher Kapelle und der Reichenauer Buchmalerei" Vortrag von Caroline Schärli

14 Uhr, Museum, Buchvorstellung: "Das Tierbild vom MA bis zur Moderne"

14 Uhr, Rathaus, "Hexereien mit Coxi Flederwisch" für Kinder ab vier Jahren

14.45 Uhr, Museum, "Musikalisches Intermezzo" von Thomas Blaser

15 Uhr, Rathaus, "Nasengruß und Wangenkuss" für Kinder ab sieben Jahren

15 Uhr, Museum, Sonderführung durch die Ausstellung mit Thomas Hirthe

15 Uhr, "Genussecke", "Glückskatze Laura" von und mit Doris Meissner

15.30 Uhr, Museum, Martin Baur: Zur Aktualität von Orwells "Animal Farm"

15.30 Uhr, Altenzentrum der Diakonie, Gisela Köhns liest: Florian Illies: "1913"

16 Uhr, Rathaus, Märchenlesung für Leute ab 6, von und mit Jutta Patzel

16.15 Uhr, "Odilia", Autorenlesung mit Josefine Müllers

16.30 Uhr, Augustinum, musikalisch-literarische Hommage an Italien

16.45 Uhr, "küb", Christiane Reinhardt und Thomas Konofol lesen eigene Texte

17 Uhr, "Buchlandung", Aus Briefen Anuta Sakheims, gelesen von O. Burger

17 Uhr, "Six Sinne", "Schokoladige Verführung" mit Johanna Wolf

17.15 Uhr, Rathaus, "Als Soldat in Holland", Antiquar Bernd Wiese liest

17.30 Uhr, "Osiander", Christine Rath: "Kastanienfeuer", Autorenlesung

17.45 Uhr, Museum, M. Andreotti blickt hinter die Kulissen des Literaturbetriebs

18 Uhr, Kreuzkirche, "Pilgern auf Irisch" Pastor Barry Sloans Roadtrip auf den Spuren von St. Columban

18.30 Uhr, Gunzoburg, "Der Felsengarten", Chris-Inken Soppa liest aus dem von ihr übersetzten Roman.

18.45 Uhr, Susohaus, szenisch-musikalische Lesung zur "Gelassenheit"

19.15 Uhr, Bücherei, M. Zimmermann präsentiert Joachim Meyerhoff

19.15 Uhr, "Goodways Coffee", Burkhard Heiland liest Ephraim Kishon.

19.30 Uhr, Bast Medien (Münsterstr. 35, Innenhof) präsentieren ihre neuen Räume

19.45 Uhr, Rathaus, Überlinger Autorin Katja Neuser liest drei ihrer Geschichten

20 Uhr, Galerie "Fauler Pelz", Sebastian Dix spielt Robert Gernhardt

20 Uhr, Freie Kunstakademie, "Die Macht der Bilder", mit Stefanie Fecht und Wolfgang U. Lauer

21 Uhr, Museum, "Beuys und das Tier", Bildervortrag von Erwin Niederer

22 Uhr, "La Vita, Burkhard Heiland liest S. Zweigs "Händels Auferstehung"

23 Uhr, Renker, Oswald Burger liest "Gutenachtgedichte"