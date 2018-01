Überlingen Brenner in der Region Überlingen haben Nischen gefunden

Das Ende des Branntweinmonopols kann Brenner die Existenz kosten – wenn sie nicht rechtzeitig ihre Nischen gefunden haben. Vier Beispiele aus der Region Überlingen zeigen, welche Wege die Brenner hier gehen. Edelbrände aus der Region sind nicht nur bei den Gästen beliebt.

Für Brennereien hat am 1. Januar eine neue Zeitrechnung begonnen. Bis Ende 2017 erhielten sie von der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein garantiert 3,40 Euro für einen Liter reinen Alkohol. Auf dem freien Markt sind 50 Cent pro Liter üblich. Insgesamt dürfen die Brennereien pro Jahr 300 Liter Rohalkohol brennen. Mit der Alkoholabgabe konnten sie alternativ ihre Steuern zahlen. Die Europäische Union kritisierte dieses System. Der deutsche Branntwein war zum einen zu teuer. Zum anderen gab es steuerliche Erleichterungen für die Betriebe. Wenn die Brennereien ihren Branntwein behielten, zahlten sie statt 13,03 Euro einen ermäßigten Steuersatz von 10,22 Euro für den Liter reinen Alkohol. Der Bund kam für die Differenz auf. Dieser Zuschuss lag im Jahr 2017 bei 50 Millionen Euro.

Die Europäische Union stufte diese Finanzierung als rechtswidrige Subvention ein. Der Bund musste das Gesetz zum Branntweinmonopol, das in seinem Kern schon seit 1922 bestand, abschaffen. Gedacht war es einst zur Kontrolle der Branntwein-Herstellung und des Branntwein-Vertriebs. Zum 31. Dezember wurde die zentrale Bundesmonopolverwaltung aufgelöst. Für die Brennereien gilt jetzt das Alkoholsteuergesetz. Berechnet wird die Steuer über die Menge der gebrannten Maische. Gewinnt der Brenner mehr Alkohol aus der Maische, so kann er den Überschuss unversteuert behalten.

Mit 12 000 Klein- und Obstbrennereien befinden sich mehr als die Hälfte der Betriebe in Deutschland in Baden-Württemberg. Im Bezirk Überlingen sind mehrere Hundert Brenner aktiv. Zur Erteilung einer Erlaubnis muss der Betrieb nach Angaben des Verbands Badischer Klein- und Obstbrenner über 1,5 Hektar an Obstanlagen, 1,5 Hektar an Reben, drei Hektar Wiese oder drei Hektar Ackerland verfügen. Früher war das Brennrecht an einen Hof gebunden. Heute ist die Brennerlaubnis personengebunden.

Wie die Brenner auf den Wegfall des kalkulierbaren Abnahmepreises reagieren? Sie haben ihre Nischen gefunden, wie vier Beispiele aus der Region zeigen. Und das nicht nur im Bezug auf die neue Gesetzeslage.

"Bin früh auf Qualität gegangen"

Walter Gutemann aus Hagnauist vielleicht der experimentierfreudigste Brenner in der Region. "Schon als Bub war ich lieber beim Brennen und habe Holz nachgeworfen, als daheim zu sitzen", erzählt er. Nach der Erkrankung seines Vaters hatte er mit 20 Jahren den Hof übernommen. "Aber ich wollte es anders machen." Früher seien die Früchte, die sich als Tafelobst nicht geeignet hätten, gebrannt worden, so auch Fallobst. "Mit meiner Qualitätsphilosophie war ich damit nicht zufrieden und habe mich umgeschaut." Jetzt komme bei ihm nur das beste Obst in die Brennblase, Fallobst bleibe liegen. Er habe immer bessere Brände kreieren wollen, sagt Gutemann.

Das zahle sich heute aus: "Der Wegfall des Monopols hat mich nicht berührt, weil ich früh auf Qualität gegangen bin."

Die Geschichte um eine Bestellung aus Berlin passt dazu. Ein Gast nahm am Ende seines Urlaubs im Gutemann'schen Gästehaus verschiedene Brände mit. Kurze Zeit später bekam er einen Anruf, ob er weitere Flaschen schicken könne. Lieferadresse: Spreeweg 1 in Berlin. Schloss Bellevue, der Sitz des Bundespräsidenten. "Ich habe zu spät wahrgenommen, dass beim Bundespräsidenten Horst Köhler meine Schnäpse den internationalen Gästen serviert wurden", lacht er und schüttelt den Kopf über sich selbst.

Ein Brand, der immer gehe, sei die Williams-Birne. "Da sagt keiner nein. Den kennt jeder und den mag jeder." Gutemann brennt nur vollreife Früchte, die zusätzlich zwei Wochen gelagert wurden. "Nur mit erstklassigem Ausgangsmaterial kannst du erstklassige Schnäpse brennen", ist seine Philosophie. "Und beim Brennen viel Zeit lassen", ergänzt er. Am Ende entstehe ein vollmundiger, aromatischer, weicher Williams-Birnen-Brand. Dann holt Gutemann sein neuestes Experiment hervor: Gelbe-Rüben-Schnaps. Aber den gibt es noch nicht im Verkauf. (mt)

"Wohnmobilfahrer als gute Abnehmer"

Die ersten Einträge im Befundbuch von Otto Pfleghaar aus Stetten stammen aus dem Jahr 1936. Das Befundbuch ist das, was das Logbuch für Schiffskapitäne ist: Hier werden alle Aktivitäten rund um die Brennerei eingetragen. Der Zoll überprüft die Einträge akribisch, bei Unregelmäßigkeiten drohen hohe Strafen.

Pfleghaar betreibt die Brennerei nebenberuflich. 1975 übernahm er den elterlichen Hof. 2001 baute er mit seiner damaligen Ehefrau die Gastwirtschaft "Zur alten Brennerei" auf, 2005 kam der Wohnmobilstellplatz hinzu. Viele der Wohnmobilfahrer sind gute Abnehmer seiner Schnäpse. "Die müssen nicht mehr fahren, wenn sie ihr Haus dabei haben", scherzt Pfleghaar.

Der bald 61-Jährige brennt vollmundige, sortenreine Schnäpse aus eigenem Anbau. Vielfach wurden seine Brände prämiert. Seine Zwetschge, Kirsche und Kräuter sowie der Golden Delicious bekamen Silber-Preise, sein Cöxle (Cox Orange) sogar eine Gold-Auszeichnung vom Verband Badischer Kleinbrenner, nachdem er eine Probe eingeschickt hatte.

Die alte Apfelsorte Cox Orange eigne sich hervorragend zum Brennen, erklärt Pfleghaar. Die Frucht im vollreifen Zustand sei süßlich und geschmackvoll mit einer intensiven Apfelnote. Der Cöxle reift bei Pfleghaar im getoasteten Holzfass aus Limousin-Eiche. "Schmeckt leicht nach Vanille", schwärmt er. Seit über 15 Jahren hat er ihn im Sortiment.

Erst vergangenes Jahr hat Pfleghaar sich ein neues Brenngerät zugelegt. "Der ist etwas altersgerechter. Da geht vieles automatisch", sagt er und lacht dabei, denn trotzdem ist noch viel Handarbeit beim Brennen gefragt. Noch hofft Otto Pfleghaar, dass einer seiner beiden Söhne wie er vom Brennvirus befallen wird. Aber: "Noch haben sie keine Anstalten gemacht, auch zu brennen." (mt)

"Ersten Gin am Bodensee gebrannt"

Obstbauer Martin Schmid aus Rickenbach kann auf eine lange Familiengeschichte im Dorf zurückschauen. Sein Großvater Ignaz stammte aus Lellwangen und heiratete nach Rickenbach ein. Er bekam von der damals selbstständigen Gemeinde eine Einbürgerungsurkunde. Sie trägt das Datum 18.1.1922. "Seitdem ist der Name Schmid in Rickenbach."

Gleich nach der Lehre hatte Schmid 1994 mit dem Hofladen angefangen. Die Lage des Hofs an der Hauptstraße zum Salemer Schloss war dafür günstig. Im Hofladen sind auch seine Brände und Liköre erhältlich. Vater Karl übergab 2008 seinem Sohn den Hof. Seit 1972 brannte der Vater Schnäpse, der Sohn tat es ihm gleich. Er ging aber neue Wege. Er stellte feinere Brände her, machte Liköre und baute die Selbstvermarktung weiter aus. Diese stellt heute sicher, dass die Änderung im Brennrecht ihn nicht sonderlich tangiert. Für ihn sei klar gewesen, "dass das nicht lange gut geht", spielt er auf den bisherigen Garantiepreis von 3,40 Euro an.

2013 fing er an, den ersten Gin am Bodensee zu brennen. "Die Herren waren begeistert vom Gin, da wollte ich den Damen auch was anbieten", erinnert sich Schmid. So kam er auf die Idee mit der Schlehe. "Ich baue Schlehe an und habe sie auch schon für den Schlehenlikör verwendet." Schlehen-Gin, englisch Sloe Gin, ist seit 2014 als fruchtig-süße Variante im Angebot. Stolz ist er, dass sein Gin-Ursprungsrezept so gut war, dass er es nie ändern musste. Das kam auch bei Oliver Steffens an, dem "Gin-Papst" in Hamburg. Bei einer Verkostung kam Schmids Sloe Gin unter die drei Besten. Um noch unabhängiger vom Obstgeschäft zu sein, baut er mit seiner Frau Edyta den Hofladen und das Online-Geschäft aus. Aktuell bauen sie ein Gästehaus. "Der Frost hat uns gezeigt, wie schnell die Grundlage weg sein kann." (mt)

"Brenne aus Freude am Tun"

Über 20 000 Zibarten hat Harald Lenski aus Überlingen unter den eigenen Bäumen in Kogenbach aufgesammelt. Er hat sie zwar nicht gezählt, aber die Zahl ist dem Mathematiker dennoch abzunehmen. Aus dieser Unterart der Pflaume brennt Lenski den begehrten Zibarten-Schnaps, das Zibärtle. Die Zibarten sind nur so groß wie Oliven und diese 20 000 Früchte ergeben nur rund 20 Liter Obstbrand mit einer Trinkstärke von 42 Prozent.

Das Brennrecht von 1962 übernahm der Hobby-Brenner von seinem Schwiegervater Theo Kiebele. Mit dem holzbefeuerten Kessel von 1977 brennt er seit 15 Jahren auch einen Zwetschgenbrand von eigenen Zwetschgen. Die Brennerei Margarete Lenski, so der offizielle Name, ist dem Verband Badischer Klein- und Obstbrenner angeschlossen und hat 2014 für ihr Zwetschgenwassser einen Ehrenpreis erhalten. So steht es auf der Urkunde. Lenski sieht in der Mitgliedschaft in erster Linie eine Qualitätskontrolle seiner Produkte. Der Verband nimmt alle zwei Jahre eine Prämierung vor.

Den Früchten in den Bottichen wird zunächst Hefe zugesetzt, nach vier bis sechs Wochen bei etwa 15 Grad ist die Maische durchgegoren. Aus den 120 Litern Maische brennt Harald Lenski im Falle der Zibarten an einem Tag, meist zwischen Weihnachten und Neujahr, den Edelbrand. Nach dem Brennen und dem Abtrennen des Vorlaufs – dieser ist so stark, dass er blind machen kann – wird das Getränk verdünnt und eine Nacht lang gekühlt. Danach kann man die Flüssigkeit filtern und in Flaschen füllen. Das Zibärtle sollte nach dem Abfüllen am besten drei bis vier Jahre lagern, denn dann schmeckt es am besten, weiß der Hobby-Brenner. Harald Lenski brennt seinen Schnaps aus Freude am Tun und genießt ihn nur selten – aber dann mit großer Freude, wie er lächelnd erklärt. (sma)