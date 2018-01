Überlingen-Bonndorf Bonndorf krönt bei Sängerball das Supermodel

Der Gesangverein Bonndorf hat ein vielfältiges Fasnet-Programm mit Sketchen und allerlei närrischen Einlagen geboten.

Ein abwechslungsreiches Fasnet-Programm hat der Gesangverein Bonndorf trotz der kurzen Vorbereitung seit Dreikönig auf die Bühne des Bürgersaals gebracht. Der Vorsitzende Klaus Herzog begrüßte die kostümierten Besucher, darunter Oberbürgermeister Jan Zeitler und seine Frau Annette Stoll-Zeitler.

Allesamt hatten sie eine gute Stimmung mitgebracht. Die 35. Auflage des Sängerballs mit Sketchen, närrischen Gesangseinlagen und urkomischen Szenen war dann ganz nach dem Geschmack des Publikums. Dazu trugen die mehr als 20 Akteure vor und hinter der Bühne bei. Insbesondere waren es die Frauen, die sich kräftig ins Zeug legten und in einem schwungvollen Auftakt gesanglich und sportlich zeigten, was man mit Zewa-Tüchern alles machen kann. Wie man sich über drei Tropfen Milch im Kaffee unter besten Freundinnen heillos zerstreiten kann, demonstrierten Irmgard Geng und Ute Jäger. Über Frauenproblemzonen beklagten sich die Sängerinnen mit dem Cellulite-Song „Warum kann Gott so herzlos sein, er schuf Dellen am Po und am Bein“ bei ihrem Schöpfer. Gitarrist Kai Gebhardt, der die Männer- und Frauengruppen instrumental begleitete, parodierte in einem Solovortrag die hypermoderne Haustechnik am Beispiel einer voll digitalisierten WC-Anlage, wo „aus ballistischen Gründen jeder Vorgang aufgezeichnet wird“.

Drafi Deutschers „Marmor, Stein und Eisen bricht“ war die Vorlage für das Männerlied zum Thema "Weine nicht, wenn du älter wirst" mit der Strophe „Liegst du mit deiner Frau im Bett, dam... lass sie schlafen, das ist doch nett, dam... Zähne raus und deck dich zu, mach dir eine gesegnete Ruh, diese Nacht geht auch vorbei und wir sind dir treu“. Die Lästermäuler Elfriede Benkler und Tine Hiller verschonten ihre Geschlechtskolleginnen nicht: „Es gibt halt Fraue, die kenne a'ziehe, wa sie welle, dene stoht nix“.

Höhe- und Schlusspunkt des Abends war die Modenschau der Top-Models mit den Akteuren Dieter Waibel, Dieter Veit, Karl-Heinz Meßmer, Kai Gebhardt, Klaus Herzog, Edgar Geng und den Background-Singers Marianne Straub, Ute Jäger, Kerstin Walter und Elfriede Benkler. Irmgard Geng begleitete den Auftritt der herausgeputzten „Damen“ in perfekter Anmoderation und setzte nach der Applaus-Messung dem Sieger „E.G.“ die Krone aufs Haupt.