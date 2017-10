Überlingen Bodensee: Zu wenig Sauerstoff in tiefen Wasserschichten

In einem Vortrag "Was verträgt der See?" referierte Hans-Werner Sinemus aus Überlingen, der 25 Jahre Chemiker bei der Bodensee-Wasserversorgung war, über die Wasserqualität im See. Sorge bestehe beim Blick in die Tiefe: Hier fehle die regelmäßige Wasserzirkulation, was dafür sorge, dass es massiv an Sauerstoff mangele.

Überlingen – "Als ich 1997 in den Ruhestand ging, war mit dem Bodensee alles in Ordnung. Aber jetzt macht er mir wieder Sorgen!" Das sagte Hans-Werner Sinemus, der 25 Jahre Chemiker bei der Bodensee-Wasserversorgung war. Auch als Rentner beschäftigt sich Sinemus noch intensiv mit dem Thema. Auf Einladung des Naturschutzbunds (Nabu) und des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) Überlingen hielt der Experte einen Vortrag mit dem Titel "Was verträgt der See?" im gut gefüllten Clubraum des Ruderclubs.

"1966 hat der Bodensee gestunken!" Sinemus zeigte Fotos aus einer Zeit, als der See faulige Stellen am Ufer aufwies und nicht gerade zum Baden einlud. Viel zu lange habe es gedauert, bis in den 1970er Jahren die Kläranlage in Uhldingen gebaut wurde. "Das hat den See gerettet!", betonte Sinemus. Das Werk habe heute noch einen Abbaugrad von 98 Prozent.

Die Wasserqualität ist es nicht, die ihm Sorgen macht. Zumindest nicht die an der Oberfläche. In der Tiefe aber mangelt es massiv an Sauerstoff. Während Sturm und Starkwind bis 25 Meter Tiefe für Durchmischung sorgen, ist für die tieferen Bereiche eine sogenannte Vollzirkulation nötig. Dabei tauscht sich im Winter das Seewasser einmal komplett aus. Möglich wird dies, weil Wasser bei vier Grad seine größte Dichte hat. In den vergangenen Jahren kühlte der See aber nur auf sieben Grad ab. Die Vollzirkulation blieb aus und es gibt laut Sinemus Bereiche in der Tiefe, in denen kein Sauerstoff ist und Giftstoffe entstehen. "Die bringen die jungen Felchen um", erklärte der Experte. Denn die Brut suche dort nach Nahrung.

Als weiteren Effekt des Klimawandels nennt er die veränderten Niederschläge. Im Winter fällt immer weniger Schnee, der erst nach der Schmelze in den See abfließt. Zudem haben die Mengen zugenommen und Starkregen überlasten nicht selten die Kläranlagen. Seine Lösungsvorschläge lauten: größere Rückhaltebecken für die Klärwerke und ein Pumpsystem, das die Vollzirkulation ersetzt. Letzteren Vorschlag hielt Moderator Hartmut Walter vom Nabu wegen energetischer Probleme für wenig aussichtsreich. Der See sei einfach zu groß und zu tief.

Nach dem Vortrag nutzten viele Besucher die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sie wollten beispielsweise Sinemus' Meinung zum Thema Fischzucht in Aquakulturen wissen. "Da halte ich nichts von, das ist rückwärtsgewandt." Felchen müssten bereits seit Jahren in Fischbrutanlagen vorgezogen werden. Er plädierte dafür, sie noch länger in Becken aufzuziehen. "Sie müssen so groß sein, dass sie nicht in die Tiefe gehen, um Futter zu suchen, wo es giftig ist."

Die als Gast anwesende Elke Dilger, Vorsitzende der badischen Berufsfischer, bekam viel Applaus für die Aussage: "Wir Fischer wollen die Netzgehege nicht, und zwar international. Das ist ein Schritt zurück, das gehört nicht an den See!" Sie nahm zu mehreren Themen Stellung: "Wir Berufsfischer haben gelernt, dass Phosphat nicht der Ausweg ist. Wir brauchen neue Lösungen, die verantwortlichen Politiker sind gefordert."

Sie erklärte, dass der Wunsch nach größeren Maschen in den Netzen dem Wachstum der Felchen geschuldet sei. Wegen der Nahrungsknappheit wachsen sie langsamer und erreichen erst mit vier Jahren die kritische Größe. Da sie dann mehrfach abgelaicht hätten, wäre der Fang keine Einschränkung für die Nachzucht. Schließlich macht die gewachsene Population der Kormorane den Fischern Probleme. Auch hier wünscht sich der Berufsstand neue, einvernehmliche Lösungen zusammen mit Politikern und Umwelt- beziehungsweise Tierschützern.

Person und Verband