Überlingen Bodan setzt mehr und mehr auf grüne Logistik

Der Fuhrpark des Großhändlers für Naturkost wird immer umweltfreundlicher. Nun werden auch Kühlaggregate von Dieselbetrieb auf Kohlendioxid umgestellt.

"Sehr beeindruckend" nannte Oberbürgermeister Jan Zeitler die Innovationskraft der Firma Bodan Großhandel für Naturkost bei der Inbetriebnahme einer neuen Tankstelle für umweltschonende Transportkühlungen. Bodan-Geschäftsführer Dieter Hallerbach hatte das Konzept dieser innovativen Technik erläutert, die in den Aggregaten flüssiges Kohlendioxid an Stelle des üblichen Diesel einsetzt, um die Frischwaren während des Transports auf umweltfreundliche Weise zu kühlen. Dahinter verbirgt sich unter anderem auch das ehrgeizige Ziel, die Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid auf Null zu reduzieren. In die neue Kühltechnik investiert Bodan schon seit mehreren Jahren. "Wir wollen nicht nur, dass Bio-Ware im Einkaufskorb liegt", begründet Dieter Hallerbach das Engagement: "Wir wollen auch, dass diese Ware möglichst umweltschonend dorthin gelangt."

Die Vorteile der kohlendioxid-basierten Transportkühlung liegen für Geschäftsführer Hallerbach auf der Hand. "Bei dieser Technik werden 75 Prozent weniger CO2 freigesetzt als bei konventionellen Dieselsystemen", erklärte er: "Sie setzt zudem keine Stickoxide, sonstige Abgase oder Rußpartikel frei." Das flüssige Kohlendioxid wird aus natürlichen Kohlensäure- und Mineralwasser gewonnen. Ein öffentliches Tankstellennetz gibt es allerdings noch nicht dafür. Ein positiver Nebeneffekt, der insbesondere bei den nicht vermeidbaren Nachtauslieferungen eine wichtige Rolle spielt, sind die geringen Lärmemissionen der Kühlaggregate. Hallerbach: "Mit nur 60 Dezibel sind sie nicht lauter als ein normales Gespräch."

Für Oberbürgermeister Jan Zeitler beweisen Unternehmen wie Bodan, dass es möglich ist, hohe Umweltstandards umzusetzen und damit am Markt auch bestehen zu können. Die aktuellen 200 Arbeitsplätze und die Ausbildungsmöglichkeiten nannte Zeitler einen großen "Aktivposten für unsere Stadt".

Schon im Jahr 2011 war bei Bodan der Startschuss für eine decarbonisierte Logistik gefallen. Seitdem investierte der Naturkost-Großhändler nicht nur in innovative Kühlungen, sondern vor allem auch in alternative Antriebe. So sind für Bodan inzwischen schon drei gasbetriebene Lastwagen auf den Straßen unterwegs, zudem zwei Hybrid-Lastwagen. Erstere stoßen nach Angaben der Firma 90 Prozent weniger Kohlendioxid aus als vergleichbare Dieselmodelle aus. Letztere lassen sich teilweise auch rein elektrisch betreiben.

Dieter Hallerbach macht allerdings keinen Hehl daraus, dass bei der Neuanschaffung solch umweltschonender Fahrzeuge rund 50 000 Euro höhere Kosten anfallen. "Die Mehrkosten versuchen wir durch effizientes Fuhrparkmanagement und intelligente Verteilerkonzepte auszugleichen", sagt der Geschäftsführer. "Denn die Vergünstigungen von staatlicher Seite fallen bisher mager aus." Auf perfekte Rahmenbedingungen will Bodan jedoch nicht warten. Hallerbach: "Wir wollen heute handeln."