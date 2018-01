Überlingen Birgit Bertsches letzte Fastnacht als Vorsitzende der "Alten Wieber"

Birgit Bertsche kandidiert nach zehn Jahren nicht noch einmal als Chefin der Überlinger "Alten Wieber".

Überlingen (cfb) Wenn in diesen Tagen die Narrenvereine und -zünfte die närrischen Traditionen lebendig werden lassen, ist auch Birgit Bertsche als Vorsitzende der "Alten Wieber" voll in ihrem Element. Die Leidenschaft steckt in ihr.

Einmal noch wird man sie während der Fastnacht als Vorsitzende des Narrenvereins erleben. Danach soll Schluss sein. "Natürlich nicht mit der Fasnet", interveniert Bertsche schmunzelnd. Vielmehr hat sie für sich den Entschluss gefasst, nach zehn Jahren an der Spitze aufzuhören. Das sei ein guter Zeitpunkt, meint die Überlingerin und erinnert sich, dass sie eigentlich nie das Ziel hatte, den Narrenverein zu führen. "Man hat mich damals vorgeschlagen", verrät Bertsche, die zuvor zwei Jahre lang als stellvertretende Vorsitzende Erfahrungen sammeln konnte.

Dass es sie mal so aktiv in die Narretei ziehen würde, war aber absehbar. Auch wenn sie nach ihrer Geburt in Überlingen erstmal in Salem-Baufnang lebte und dort aufwuchs. Später verlagerte sich ihr Lebensmittelpunkt wieder zurück in die Bodenseestadt. Hier hat sie seitdem ihren Lebensmittelpunkt. 1990 trat Bertsche dann dem Narrenverein "Alte Wieber" bei, nachdem sie sich, wie sie sagt, "das Ganze erst einmal angeschaut hatte". Für gut befunden folgte danach ihr erster Auftritt, damals beim Spalierstehen für ein Vereinsmitglied in Sipplingen. Ihr weiterer närrischer Werdegang ist bekannt.

Während Birgit Bertsches Zeit an der Vereinsspitze wurde die Kursaal-Fastnacht wiederbelebt, der Kolping aktiviert sowie eine Fahne und einheitliche Polo-Shirts angeschafft. Damit kleidete man sich zum Beispiel auch bei Bewirtungsaktionen, Helferfesten und Ausflügen, die Bertsche mit ihrem Vorstandsteam koordinierte. "Ich habe die Zeit sehr genossen und konnte mich auf die volle Unterstützung unseres Vorstands und auch der Mitglieder verlassen", sagt die 52-Jährige ohne Melancholie. Denn sie macht deutlich: "Ich bleibe ja im Verein aktiv dabei." In diesen Wochen noch an der Spitze, auch bei den Aktivitäten in Überlingen. Darüber hinaus besuchen die "Alten Wieber" den Euro-Carneval in Prag (25. bis 28. Januar) und das Narrentreffen in Lippertsreute am 4. Februar.