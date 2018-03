Überlingen Bilderbuch zur Aquakultur im Bodensee: Freche Seiten vom Bodenseefelchen Fritz

Autor Erik Schütz und Maler Njoschi Weber greifen in ihrem Bilderbuch das Thema Aquakultur und Netzgehege im Bodensee auf.

Felchen Fritz frönt fröhlich seinem freien Leben im Bodensee. Doch dann stößt er auf einen Fischkäfig, in dem auch seine Freundin Frida schmachtet und erfährt, dass einige Leute mittels Aquakultur aus Felchen ein Geschäft machen wollen. Knitz engagiert Fritz Kormorane als Fluchthelfer.

"Der fröhliche Felchen Fritz vom Bodensee" von Erich Schütz und Njoschi Weber ist ein Bilderbuch mit Botschaft für Kinder – und Erwachsene. Der Journalist, Filmemacher und Buchautor Schütz und der Grafiker, Maler und Musiker Weber gründeten einst den regionalen Fernsehsender "see tv", arbeiten seit 1997 zusammen, geben etwa diverse Gastro-Magazine heraus und organisieren kulinarische Veranstaltungen.

Die anvisierten Netzgehege für eine Felchenzucht im Bodensee, die vom baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium unterstützt und von einer Genossenschaft angestrebt wird, sind den beiden ein Dorn im Auge. "Der wildlebende Fisch ist doch ein Aushängeschild" für eine Region, die mit ihrer Schönheit und Nachhaltigkeit werbe, findet Schütz. Er habe nicht generell etwas gegen Zuchtfisch, aber gegen Fischgefängnisse in einem See mit Trinkwasserqualität. Letztere, ergänzt Weber, wären kontraproduktiv "für eine positive Marke Bodensee."

Wie Fritz, ärgert Schütz außerdem, dass Felchenfilet billiger ist als Rinderfilet. Die Preise und Kunden müssten sich nach dem Angebot richten, findet er. Sein Held Fritz kann damit leben, dass die Menschen Fisch essen. Schütz: "Er gibt gern seine Haut her, aber zu einem fairen Preis" und nach einem Leben in Freiheit. Künstlerische Freiheit haben sich auch Fritz Schöpfer erlaubt, vor allem Weber in seinen ansprechenden Illustrationen. So strahlt zwar Fritz im typischen Felchenblau, doch seine Freunde faszinieren mit poppigsten Farbkombinationen. Weber inspirierte dafür auch die kreative Fischvermarktung der Portugiesen und Franzosen, die etwa mit dekorativen Sardinenbüchsen locken. Einen großen Fan hat Fritz bereits in Elke Dilger, Vorsitzende der Badischen Berufsfischer. Sie sagt: "Es freut mich, wie das Buch auf nette Art die derzeitige schwere Stimmung am Bodensee als kleine Geschichte vermittelt und einen zum Grinsen und zum Schmunzeln bringt."

Das Bilderbuch "Der fröhliche Felchen Fritz" hat einen festen Einband, 48 Seiten und kostet 14,90 Euro. Erhältlich in Überlinger Buchhandlungen oder durch Bestellung per E-Mail an: info@dieredaktion.net