Überlingen Bezirkskantorei überzeugt mit "Johan Hus"

Das dramatische Werk "Johan Hus" von Carl Loewe hat die Bezirkskantorei Überlingen-Stockach zum Jubiläum 500 Jahre Reformation im Münster in Überlingen aufgeführt.

Mit dem Oratorium "Johan Hus" hat die evangelische Bezirkskantorei Überlingen-Stockach ein ergreifendes, aber kaum bekanntes Werk des Komponisten Carl Loewe in der Franziskanerkirche aufgeführt. Es musizierten der Chorus Laetitia, das Heinrich-Schütz-Vokalensemble und Solisten mit einem Bläserensemble und dem Collegium Musicum Singen unter der Leitung von Bezirkskantor Thomas Rink.

Erst vor rund zehn Jahren fand der St. Galler Dirigent und Chorleiter Mario Schwarz das vergessene Werk in einem Archiv in Bern und erstellte daraus aufführbares Notenmaterial. Rink hat das wuchtige und dramatische Werk quasi als kirchenmusikalischen Höhepunkt des Bezirkskantorats Überlingen-Stockach zum Jubiläum 500 Jahre Reformation ausgesucht. Dies aus gewiss guten Gründen, denn zwischen Hus und Luther gibt es viele Parallelen. Hus kritisierte die römische Kurie und das Papsttum. Er prangerte, hundert Jahre vor Martin Luther, unter anderem das Lasterleben des Klerus an, attackierte den Amtsmissbrauch und Reichtum der Kirche, forderte Gewissensfreiheit und und konfrontierte die Amtskirche mit Reformplänen.

Hus gilt als Vorreformator, wurde von Kaiser Sigismund zum Konzil nach Konstanz eingeladen, angeklagt und schließlich als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt, obwohl Sigismund ihm zuvor freies Geleit zugesichert hatte. Einem Ketzer gegenüber müsse man kein Wort halten, rechtfertigte Sigismund damals seinen eher machtpolitisch motivierten Wortbruch.

Das Oratorium schildert in dramatischer Weise Hus' Reise nach Prag, den Prozess und seinen Flammentod. Carl Loewe erweist sich als ein Meister bildhafter Tonsprache, der es versteht, mit einer breiten Palette an musikalischen Stilmitteln Stimmungen zu erzeugen. Eine gewisse Opernhaftigkeit und romantische Verklärung ist der Entstehungszeit geschuldet. Loewe greift aber auch auf altklassische Vokalpolyfonie im Stile von Palestrina zurück, ganz im Sinne es damals aufkommenden Cäcilianismus. Der Chorus Laetitia und das Heinrich-Schütz-Vokalensemble überzeugten mit differenziertem Gesang und fein dosierter Dynamik. Die beiden Chöre sangen zunächst in verschiedenen Rollen getrennt, später dann als kraftvoller, vereinigter Gesamtchor. Als Solisten wirkten Dorothea Randecker (Sopran), Bernhard Scheffel (Tenor), Amadeus Bärtsch (Bass) sowie etliche Sänger des Vokalensembles. Das Orchester folgte geschmeidig dem Dirigat von Thomas Rink. Langer Applaus war den Akteuren sicher.