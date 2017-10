Überlingen Bewegende Trauerfeier für Karl Böhler: Er gab der Stadt seine Handschrift

Kurz nach seinem 90. Geburtstag ist der langjährige Stadtrat Karl Böhler in seinem Geburtshaus gestorben. Bei der Trauerfeier gedachten viele seiner Mitstreiter, Nachbarn, Handwerkerfreunde, ehemalige und amtierende Stadträte und Mitglieder der Stadtverwaltung seinen zahlreichen Verdiensten für Überlingen.

Vor wenigen Wochen hatte Karl Böhler seinen 90. Geburtstag gefeiert, zwar körperlich geschwächt, doch geistig hellwach. Gestern wurde er unter großer Anteilnahme zur letzten Ruhe begleitet. Zu der Trauerfeier, die Pfarrer Karl-Heinz Berger hielt und bei der Adolf Wolfensperger als ehemaliger Stadtratskollege von Böhler ministrierte, waren viele seiner Mitstreiter, Nachbarn, Handwerkerfreunde, ehemalige und amtierende Stadträte und Mitglieder der Stadtverwaltung, sowie Oberbürgermeister a.D. Reinhard Ebersbach und Oberbürgermeister Jan Zeitler gekommen, um Karl Böhler die letzte Ehre zu erweisen. Darunter mit Paul Hutz aus Überlingen auch einer seiner letzten von 130 ausgebildeten Lehrlingen in der Kleidung des Wandergesellen. Sie alle wollten ihre Wertschätzung für einen erfolgreichen Handwerksmeister und geschätzten Kommunalpolitiker zum Ausdruck bringen.

Pfarrer Berger sagte in seiner Ansprache, die Stadt könne stolz sein auf solche Männer in ihrer Mitte, denen das Blühen und Gedeihen des Gemeinwesens am Herzen liege. Außerdem gehöre Böhler zu den "Dorfern", dem harten Kern von Überlingen, die auch treu zu ihrem katholischen Glauben stehen. „Karl Böhler hat aus seinem Glauben gelebt in der Hoffnung, dass unser Leben nicht einfach erlischt, sondern in einer anderen Form weitergeht“, sagte Pfarrer Berger.

Karl Böhler war über Jahrzehnte als Unternehmer, Kommunalpolitiker und Unterstützer vieler Vereine eine prägende Persönlichkeit. Stadtrat Günter Hornstein benannte in seiner Nachruf-Rede die zahlreichen Aktivitäten, die der Verstorbene in seinem langen Leben entfaltet hat. Als er 1962 vom damaligen CDU-Bürgermeister Anton Wilhelm Schelle zur Kandidatur aufgefordert wurde, war er in der Gemeinderatswahl auf Anhieb erfolgreich. Es sollte eine 32-jährige Zeit am Ratstisch folgen. Mehrfach hatte er die höchste Stimmenzahl erreicht. Seine beruflichen Kenntnisse konnte er nutzbringend einbringen, besonders als langjähriger Vorsitzender im Bauausschuss. Das Altstadtbild von Überlingen lag ihm am Herzen, aber auch die Sorge um seine Mitmenschen. In der Baugenossenschaft BGÜ war er 42 Jahr lang im Aufsichtsrat maßgeblich daran beteiligt, dass die Genossenschaft sich zu einem mittelständischen Wohnungsunternehmen entwickelte, bei dem der soziale Gedanke ein wichtiger Teil der Geschäftsphilosophie ist.

Sein Engagement für die Landschaft und Kultur des Bodensees war für den Verschönerungsverein Überlingen Anlass, ihn zum Ehrenmitglied im Verwaltungsrat zu ernennen. 52 Jahre lang war er der Wegewart, der in dieser Zeit 190 rote Ruhebänke von Sipplingen bis Birnau betreute. Es war ihm ein Anliegen, Einheimischen und Gästen die Schönheit der Landschaft nahezubringen. Als "Herr der Bänke" wurde er liebevoll genannt, der bei seinen Kontrollgängen dafür sorgte, dass sie auf dem richtigen Ort aufgestellt werden und immer in gutem Zustand bleiben.

Karl Böhler hat viele Spuren hinterlassen und Vieles in der Stadt weist auf seine unverwechselbare Handschrift hin. In der Nacht zum 28. September ist er in seinem Geburtshaus sanft entschlafen. „Mit ihm verlieren wir eine herausragende Persönlichkeit und einen besonderen Menschen, der sein Leben wie selbstverständlich in den Dienst der Allgemeinheit, in den Dienst seiner Mitbürger gestellt hat“, sagte Günter Hornstein.