Überlingen Betonkugel-Projektteam des Fraunhofer-Instituts kehrt zum Dankesagen an den Bodensee zurück

Nach dem erfolgreichen aber überhasteten Ende des Versuchsprojekts im Bodensee kehren die Forscher noch einmal zurück. Auf der Basis der gewonnenen Ergebnisse arbeitet das Projektteam am nächsten Versuch in noch größeren Tiefen.

Immer, wenn die Ingenieure aus Kassel des Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik in Überlingen waren, schwärmten sie von der Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Menschen. Und sie waren oft in Überlingen, im November und Dezember letzten Jahres lag vor Überlingen die große und tonnenschwere Betonkugel im Bodensee, mit der die Ingenieure die Speicherung großer Mengen Energie simulierten. Im Dezember scheiterte die Bergung, die Kugel steckte im Schlamm des Bodensees fest. Weitere Hebetermine mussten verschoben werden, erst im März klappte letztlich die Bergung. In Eile wurde die Kugel damals nach Hardt in Österreich geschleppt und dort auf einen LKW verladen.

"Das ging dann alles ganz schnell", erinnert sich Ingenieur Christian Dick. "Wir mussten vor der heranrückenden Schlechtwetterfront die Kugel im Trockenen haben." Es hat letztlich geklappt, das freute die Ingenieure aus technischer Sicht. Aber aus menschlicher Sicht ging es dann doch zu schnell: "Wir hatten in der Eile keine richtige Gelegenheit, uns zu verabschieden und für die Hilfe und Gastfreundschaft zu danken." Und deshalb kamen sie jetzt wieder zurück nach Überlingen: Diesmal nicht im Auftrag des Fraunhofer Instituts, sondern ganz privat. Das Clubhaus der Jugend beim Bodensee-Yacht-Club beherbergte einst die Technik, von hier aus führten die Versorgungskabel der Kugel in den See. Dort im Clubhaus feierten die Ingenieure aus Kassel mit allen Beteiligten Tauchern, Schiffsführern, Kranfahrer, Matrosen und Technikern: "Das Projektteam sagt Danke!", so Christian Dick. Der Versuch im Bodensee lief damals gut, auf der Basis der gewonnenen Ergebnisse arbeite man schon am nächsten Versuch, der in noch größeren Tiefen geplant sei.

Bei dem Abschiedsfest fehlte aber der Hauptakteur: "Der Kugel geht es gut", scherzte Ingenieur Daniel Hau, die steht jetzt vor dem eigenen Firmengebäude und ist der Hingucker für jeden Besucher. Doch so ganz ohne Kugel kamen die Ingenieure aus Kassel nicht nach Überlingen: Fürs Grillfest hatten sie einen Kugelgrill mitgebracht.