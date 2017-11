Überlingen Berufsorientierung zum Anfassen

"Berufe am See" gibt Unternehmen die Plattform, ihre Berufe zu präsentieren und Schüler über Ausbildungsplätze zu informieren

Überlingen (sku) Ob weiterführende Qualifikationsmöglichkeiten, duale Ausbildungsplätze oder das klassische Praktikum – seit über 20 Jahren sorgt die Messe "Berufe am See" in Überlingen dafür, dass junge Menschen den Arbeitsmarkt in der Region besser kennenlernen. Die Agentur für Arbeit hat mit Unterstützung der Stadt Überlingen, der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer die Messe am 16. November organisiert.

"Wir haben wieder unseren Fokus auf Unternehmen gerichtet, die in der Umgebung arbeiten und zum pendeln geeignet sind", sagt Ulrika Nesper von der Bundesagentur für Arbeit. Die Veranstaltung sei ausschließlich für Berufseinsteiger und Schüler organisiert, die ihre Zukunft am Bodensee sähen. Laut Walter Nägele, Pressesprecher der Bundesagentur für Arbeit, ist der Trend vom Land in die Großstadt zu ziehen, überholt: "Wir haben den Eindruck schon seit einigen Jahren, dass viele hierbleiben möchten und die Großstadt gar nicht mehr so attraktiv finden", erklärt Nägele. Auch deshalb sei die Bundesagentur in der Verantwortung, Informationsplattformen zu schaffen.

Franziska Ehrle ist bei der Arbeitsagentur für die Berufsberatung zuständig und behauptet, dass eine frühzeitige Berufsorientierung wichtig sei: "Viele Schüler fummeln sich in weiterführenden Berufsschulen vorwärts, nur weil sie nicht wissen, was sie machen wollen. Das lässt sich aber durch kompetente Beratung ändern", sagt sie. "Berufe am See" mache Ausbildungen greifbar, die auf dem Papier und im Internet nicht anschaulich seien. "Da kann man sich mit den Meistern und Chefs im Augenkontakt austauschen und muss nicht auf den Internetplattformen suchen. Oft wissen die jungen Leute gar nicht, dass es neben dem Wunschberuf auch noch vergleichbare Alternativen gibt", sagt Ehrle.

Doch die Messe ist nicht nur für Haupt- und Realschüler attraktiv. Laut der Berufsberaterin machen heute rund 30 Prozent der Abiturienten als "Grundstock" wieder eine Ausbildung. Der gleichen Meinung ist auch Ulrika Nesper: "Wir kümmern uns auf der Messe mehr und mehr um Schüler mit allgemeiner Hochschulreife und viele Unternehmen bieten dort auch duale Studiengänge an."

"Berufe am See"

Die Messe beginnt am 16. November um 8 Uhr im Kursaal in Überlingen. 42 Unternehmen und Institutionen aus Handel, Handwerk, Industrie und Dienstleistungen informieren bis 16 Uhr über Ausbildungen und Studiengänge. Der Eintritt ist frei.