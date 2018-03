vor 2 Stunden Theo Wieland (fw) Überlingen Benefizkonzert für Peterhof-Projekt der Schule Schloss Salem

Das Bodensee-Ärzteorchester hat in Überlingen ein Konzert gegeben. Der Erlös geht an die Schüler der Schule Schloss Salem, die in den Pfingstferien in das Behindertenheim Peterhof in St. Petersburg fahren, um sich dort mit den Bewohnern zu beschäftigen.